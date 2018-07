publié le 27/06/2018 à 12:52

Beaucoup la considèrent comme une maladie bénigne, mais la rougeole peut en réalité avoir de graves conséquences. Ce mercredi 27 juin, une personne de 26 ans est décédée de cette maladie infectieuse. C'est la deuxième personne qui meurt de la rougeole en 2018, alors qu'un autre patient de 17 ans fait l'objet d'un "pronostic réservé".



La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse, qui se transmet très facilement par voie aérienne, d'une personne à une autre. Ce sont les postillons de salive qui contiennent le virus. La propagation peut alors se faire très rapidement : un seul malade peut contaminer de 15 à 20 personnes.

La rougeole se manifeste par de fortes fièvres, une toux, des rhinopharyngites et conjonctivites importantes. Le tout accompagné d'une grande fatigue. En dernier lieu apparaît une éruption cutanée, des petites tâches rouges apparaissent d'abord sur le visage et derrière les oreilles avant de couvrir l'ensemble du corps au bout de 3 jours.



Une maladie dangereuse

La rougeole peut entraîner des complications bénignes comme une otite, une laryngite ou une diarrhée. Mais des conséquences plus graves peuvent se manifester et nécessiter une hospitalisation : atteinte du foie ou des reins, perte de la vue, affections respiratoires ou neurologiques graves.



Cette maladie est le plus souvent contractée par les enfants (elle est la première cause de mortalité infantile dans les pays en développement), mais les personnes de tout âge peuvent l'avoir.



Depuis 2008, une épidémie de rougeole sévit en France, avec une recrudescence observée actuellement. D'après l'Assurance Maladie, entre le 6 novembre 2017, début de l’épidémie de rougeole en Nouvelle-Aquitaine, et le 12 mars 2018, 913 cas ont été déclarés dans 59 départements.

Comment s'en prémunir ?

Pour enrayer l'épidémie, l'Assurance Maladie note qu'il faudrait que 95% de la population française soit immunisée contre la maladie. Or la couverture vaccinale est insuffisante en France chez les 15-35 ans et les nourrissons, d'après Vaccination Info Service.



Il est donc impératif que les nourrissons soient vaccinés. Les bébés doivent recevoir une première injection du vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR) à 12 mois, et une seconde entre 16 et 18 mois, indique le site Santé Publique.



Tous les adultes nés après 1980 devraient également être vaccinés de 2 doses avec un délai minimum d'un mois entre les 2 injections, signale Vaccination Info Service. Ce rattrapage vaccinal, s'il est réalisé dans les 72 heures après un contact avec une personne atteinte de la maladie, peut permettre au vacciné de ne pas contracter la rougeole.



En revanche, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées ne peuvent pas être vaccinées.



Le vaccin contre la rougeole est remboursé à 100% par l'Assurance Maladie pour tous les enfants entre 1 et 17 ans. À partir de 18 ans, il est remboursé au minimum à 65%.