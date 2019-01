publié le 24/01/2019 à 13:22

Sait-on vraiment de quoi est composé le pain que nous mangeons tous les jours ? La revue 60 Millions de consommateurs a enquêté, en passant au crible 65 références vendues dans des boulangeries artisanales, des franchises et des grandes surfaces. Et les résultats ne sont pas vraiment rassurants.



Plus de la moitié des pains testés présente en effet des résidus de pesticides. Ils ont pu être quantifiés dans 14 références, en particulier dans des pains de mie et des pains complets. Certaines des substances retrouvées sont "reconnues comme des perturbateurs endocriniens ou suspectées de l'être", souligne 60 Millions de consommateurs, qui a précisé à l'AFP, n'avoir relevé "aucun dépassement de seuil réglementaire".

De nombreuses références testées contiennent également des mycotoxines, des moisissures toxiques issues de champignons microscopiques mais qui restent "en deçà des seuils réglementaires", sauf pour deux références.

Beaucoup plus d'additifs dans les pains spéciaux

Le magazine spécialisé pointe également du doigt la présence d'additifs, en quantité "bien plus élevée" pour les pains spéciaux. Autorisés, ils sont néanmoins "soupçonnés d'entraîner des effets secondaires", "à partir d'une certaine quantité ingérée".



Enfin, une trop grande quantité de sel a également été relevée sur l'ensemble des produits testés, surtout dans les baguettes, souligne nos confrères, qui demandent d'ailleurs à ce qu'un "taux réglementaire" soit fixé.