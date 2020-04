publié le 14/04/2020 à 19:05

Avec l'arrivée des beaux jours, les moustiques sont de plus en plus nombreux. Si vous vous inquiétez, en plus d'être piqués, de vous voir transmettre le coronavirus, rassurez-vous : ces insectes ne peuvent pas vous donner le Covid-19.

La première raison est que le coronavirus, contrairement à d'autres virus comme le Zika ou la dengue, ne se transmet pas par le sang mais par voies respiratoires, par les gouttelettes qu'une personne infectée génère en toussant ou en éternuant... Or, les moustiques transmettent les maladies par le sang, puisqu'ils piquent. Ils ne peuvent donc pas transporter le coronavirus avec eux.

Une autre raison qui explique que les moustiques ne transmettent pas le coronavirus est que le moustique digère le Covid-19. Or, pour qu'un moustique puisse transmettre un virus, il faut que ce dernier puisse résister à la digestion, expliquent des entomologistes de l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen.

