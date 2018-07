Le jus de cerise, formidable somnifère naturel

publié le 30/09/2017 à 08:02

Face aux problèmes de sommeil, certains choisissent de prendre des médicaments. Pourtant, des solutions naturelles existent. C'est le cas du jus de cerise, un formidable somnifère naturel. Une étude britannique a montré que le jus de cerises a une action sur l'endormissement.



"Ça augmente le taux de mélatonine, qui est sécrétée la nuit, et ça va favoriser le bon rythme du sommeil", explique le docteur Frédéric Saldmann. Pour une action idéale, le docteur recommande de boire le jus avant d'aller se coucher. "On a remarqué chez les gens qui prenaient ce jus qu'ils gagnaient 25 minutes de sommeil", précise-t-il.

À noter qu'il est possible de mélanger le jus de cerise avec du kiwi pour des bienfaits plus importants. Une solution pour éviter les options médicamenteuses, qui ne créées par un bon sommeil et sont parfois risquées pour la santé.