publié le 03/09/2017 à 09:27

Un enfant de sept ans a consommé autant de sucres que son grand père durant toute sa vie. S'il n'est pas d'actualité de supprimer intégralement le sucre de son alimentation, il est important de limiter malgré tout sa consommation. Le sucre donne de l'énergie mais il augmente également les rides, le diabète ou encore le risque de cancer.



95% des personnes qui tentent un régime, regrossissent après coup. C'est pourquoi, il faut commencer par des petites ambitions, des valeurs sûres qui fonctionnent. Par exemple : le sucre dans le café ou le thé. Prenez l'habitude, du jour au lendemain, de ne plus sucrer vos boissons chaudes. Au début vous allez faire la tête mais tenez trois semaines. Et au bout de trois semaines, votre goût a changé. Votre seuil sucré au niveau du cerveau a baissé et boire un café sucré par exemple aura tendance à vous écœurer.

Globalement, il faut s'entraîner à modifier ce seuil au niveau du cerveau. C'est d'ailleurs exactement le même système pour le sel. Donc pour réussir à être mince toute l'année, et non seulement lors des deux mois estivaux, il faut souffrir toute l'année. Arrêter un petit peu et vous verrez après que c'est facile.