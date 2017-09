publié le 10/09/2017 à 08:00

Les gens qui essayent de se nourrir tout en souhaitant perdre du poids choisissent souvent de consommer des salades. Or, selon le docteur Saldmann, la salade peut être un bon leurre pour tromper son cerveau et ne pas être frustré. "Quand vous vous mettez au régime, le grand piège, c'est que vous commandez un truc simple : un poisson avec des haricots verts", explique Frédéric Saldmann. Pour le docteur, c'est quelque chose de "triste" et de "tout petit". La personne au régime se sent alors punie quand à côté d'elle, elle voit de belles assiettes.



"Votre cerveau va enregistrer le message 'T'as été privé' et vous allez grignoter toute la journée", prévient Frédéric Saldmann. C'est pour lui le piège à éviter et un réel désastre pour perdre du poids. "Le bon truc, c'est de vous servir une assiette au contraire très très très généreuse", assure-t-il. Il y a un bon truc pour cela, c'est la salade. "Vous mettez une salade entière, je peux vous dire que ça fait beaucoup". Le docteur conseille également d'ajouter des pignons de pins qui sont formidables car ils ont "une action pour baisser les hormones de l'appétit". On en retrouve d'ailleurs dans la sauce pesto qui a donc une action coupe-faim.

On peut y ajouter des œufs et des tranches de viande que l'on coupe très fin pour avoir l’impression que "ce n'est pas un repas mais une pièce montée". Le cerveau enregistre alors qu'on a fait un gros repas et cela incitera à ne pas grignoter. Dernier petit conseil du docteur Saldmann, "au lieu de renverser la bouteille d'huile, prenez un spray". Chaque cuillère à soupe d'huile, même si c'est de l'huile d'olive, représente quand même 90 calories. Si vous mettez cinq cuillères, ça fait 450 calories, "on est au steak frites béarnaise". Une grosse salade sans trop d'huile avec beaucoup d'herbes, des pignons de pins et de fines tranches de viande, c'est donc une vraie chance d'être rassasié et à satiété et ne pas être frustré.