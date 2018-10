publié le 23/10/2018 à 11:01

Le baclofène, un médicament prescrit à l'origine comme relaxant musculaire, a été officiellement autorisé dans le traitement de l'alcoolisme mais sous certaines conditions, a indiqué l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans un communiqué publié le 23 octobre.



Dans le cadre de cette autorisation de mise sur le marché obtenue par le laboratoire Ethypharm, le baclofène ne pourra être prescrit qu'à une dose réduite (80 mg/ jour au maximum) et seulement après échec des autres traitements contre l'alcoolisme.

Le baclofène est prescrit depuis 1975 comme relaxant musculaire, mais son usage a peu à peu été détourné vers le traitement de l'alcoolo-dépendance. Depuis 2014, il est autorisé à cette fin, grâce à une recommandation temporaire d'utilisation (RTU). Cette autorisation était valide jusqu'en mars 2019.

En mars 2017, Bacloville et Alpadir, deux études menées sur des patients français confirmaient "un effet positif" du baclofène à fortes doses sur la réduction de la consommation d'alcool au bout d'un an de traitement.

"Il s'agit de résultats très intéressants, voire exceptionnels (...)", s'était félicité à l'époque le Pr Jaury, qui présentait les résultats de l'étude Bacloville. Le Pr Michel Reynaud, président du Fonds Actions Addictions et responsable de l'étude Alpadir, soulignait pour sa part que "ce médicament apporte un plus dans l'arsenal thérapeutique" contre l'alcoolo-dépendance.



En France, la popularité de ce médicament bon marché, disponible depuis 1975, a explosé depuis la parution du livre Le dernier verre d'Olivier Ameisen en 2008. Ce cardiologue alcoolique, depuis décédé, racontait comment il avait supprimé son envie de boire ("craving") en prenant du baclofène à très fortes doses.