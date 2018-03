Alimentation : attention à votre taux de triglycérides !

publié le 24/03/2018 à 08:26

Les triglycérides sont une graisse qu'on a dans le sang et, comme le cholestérol, ce n'est pas bon d'en avoir trop. Lorsque son taux dépasse 1,5 grammes votre médecin traitant les contrôle régulièrement parce qu'au niveau cardiovasculaire, cette graisse en trop n'est pas bonne du tout et peut aussi avoir une action au niveau du pancréas.



Les triglycérides sont analysés lors d'une prise de sang et on aime bien qu'ils ne soient pas trop haut. Si on consomme trop de boissons alcoolisées, cela les fait monter. Quelqu'un qui boit sans modération a son niveau de triglycérides qui augmente. Il y a des personnes qui ont, dans certaines formes, des dispositions génétiques, qui vont en fabriquer plus que d'autres. Mais à partir du moment où l'on adopte une alimentation saine, avec des légumes et des fibres, combinée à une activité physique, on fait baisser le taux de triglycérides.

Lorsque l'on mange trop gras ou que l'on ne fait pas une activité physique régulière, on ne s'en rend pas compte car on va bien mais il y a des petits clignotants rouges qui s'allument à l'intérieur du corps et qu'on n'a pas vu. Le jour où il y a un problème, les dégâts sont faits. Ce sont les signaux qui montrent qu'on a franchi la ligne jaune. Il faut donc faire une prise de sang une fois par an pour vérifier le taux de triglycérides.