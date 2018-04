Les effets positifs de la musique sur la santé

publié le 21/04/2018 à 07:59

Si la musique adoucit les mœurs, permet-elle de soigner le corps ? Selon le docteur Saldmann, oui. Un traitement qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale, selon lui : le spectacle musical de Patrick Poivre d'Arvor. Patrick et ses fantômes est actuellement joué au Casino de Paris, il réunit du Bach, du Beethoven ou encore du Mozart. Et la puissance de cette musique fait du bien.



Mais quels sont les effets de la musique sur l'organisme humain ? Des scientifiques se sont penchés sur le sujet. Et on apprend qu'elle peut faire réduire aussi bien l'anxiété que la douleur. La musique active un système de récompense du cerveau qui va libérer des hormones du bonheur comme la dopamine. Et si l'on n'écoute pas de musique que l'on déteste, celle-ci peut faire baisser la pression artérielle.

Quel que soit le type de musique, si elle vous fait plaisir, elle sera bonne pour votre organisme. De plus, des études ont permis de découvrir que des étudiants apprennent mieux avec certaines musiques. Par exemple, apprendre une langue en chanson permet de mémoriser beaucoup plus facilement.