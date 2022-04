L'horoscope du vendredi 8 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Plus émotif que les autres jours, vous serez également très réactif et il faudra faire attention à ne pas mal parler à ceux qui vous entourent. Vous aurez tendance à vous défouler sur eux, alors que le mieux serait de mettre ces énergies à votre service, c'est-à-dire pour vous stimuler et être encore plus actif que d'habitude.

Taureau

2e décan, votre besoin de trouver ou retrouver votre liberté est accentué, vous avez besoin de ne plus rendre de compte à quiconque, sauf à vous ! Vous voulez être votre propre patron. Il se peut aussi que l'on vous ait changé de service et que vous ne vous sentiez pas accepté par ceux qui étaient déjà là. 1er décan, tout baigne.

Gémeaux

La liste de vos envies est en train de s'allonger et il se peut que vous soyez légèrement insatisfait 1er décan, votre chéri ayant la tête ailleurs ces jours-ci. 3e décan, Mercure et Mars étant en bon aspect, vous aurez les mots pour le dire si jamais vous devez aborder une explication. Vous serez un peu dur en paroles.

Cancer

La Lune est chez vous, 2e décan, en phase avec Uranus et vous serez extrêmement sensible à toute privation de vos libertés fondamentales. Vous réagirez au quart de tour, et de manière appropriée apparemment. 1e décan, grâce à Vénus, vous serez aujourd'hui encore dans une ambiance de confiance et de bien-être personnel.

Lion

Vous ne manquerez pas d'imagination aujourd'hui, mettez-la au service de votre travail ou d'une activité créative, sinon vous allez vous inventer des scénarios catastrophes, surtout 3e décan. Ou alors vous garderez tout pour vous, au lieu de " sortir " ce que vous avez sur le coeur : ce n'est pas bon pour votre santé.

Vierge

L'amitié sera la pierre angulaire de cette journée, le 3e décan aura bien besoin d'un appel à un ami, si toutefois il peut utiliser ses objets de communication. Mercure, Mars et Saturne sont en effet mal intentionnées et peuvent couper les communications, ou les rendre inaudibles. Il va falloir attendre que ce soit réparé.

Balance

Libérez-vous les Balance ! Non pas d'une contrainte extérieure, mais de ce que vous vous obligez à faire parce que vous estimez que c'est votre devoir. Il faut revoir à la baisse la liste de ces obligations que vous vous infligez, vous ne pouvez qu'être insatisfait de vos résultats si tout n'est qu'une suite de contraintes.

Scorpion

Vous aussi vous rêverez de liberté aujourd'hui, surtout 2e décan. Face à vous, Uranus et quelqu'un, ou une situation, qui vous enferme, vous contraint, vous empêche d'être vous-même. Alors que le 1er décan dispose de Vénus et vit des journées ou des soirées très agréables, en bonne compagnie ou en imagination.

Sagittaire

Si on vous cherche aujourd'hui, 3e décan, on vous trouvera. Vous n'aurez pas de mots assez durs pour dire ce que vous pensez à celui/celle qui entamera une polémique avec vous et il y aura forcément quelqu'un à qui vous devrez dire ses 4 vérités. 2e décan, ça pourrait bouger dans la façon dont vous travaillez.

Capricorne

1er décan, grâce à Vénus vous avez tout pour plaire en ce moment ! Et si vous vous libérez de l'idée que les autres ont un regard critique sur vous, vous serez encore plus charmeur. Vous pourrez flirter à loisir, cela amusera beaucoup quelqu'un dont vous êtes proche mais avec qui il ne se passe rien de concret pour le moment.

Verseau

Vous êtes peut-être moins motivé pour bosser ou pour vous bouger en ce moment, il faut dire qu'avec la rencontre Mars/Saturne, qui se défait mais est encore active, vous n'avez pas les moyens ou l'énergie de faire ce que vous faites habituellement. Votre emploi du temps est d'ailleurs bousculé, en tout cas si vous êtes du 3e décan.

Poissons

Hier le 1er décan était au top, aujourd'hui c'est le 2e grâce à l'harmonie Lune/Uranus qui vous permet de " sortir " des émotions que vous n'éprouvez pas souvent, ou que vous refouliez jusqu'à présent. C'est très libérateur pour vous. 3e décan, vous devez faire attention à ne pas exagérer certains petits incidents.