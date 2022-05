L'horoscope du lundi 2 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus est chez vous, 1er décan, cela n'arrive qu'une fois par an. Normalement le plaisir est au rendez-vous et effectivement, vous pourriez avoir une bonne nouvelle. C'est en tout cas ce que promet l'harmonie entre Vénus et Mercure. Toutefois, il se peut que vous fassiez une rencontre d'ici le 11 mai, date où Vénus passera dans le 2ème décan.

Taureau

Vénus est très rapide en ce moment, elle entre en Bélier et en sortira le 28. 1er décan, ne vous sous-estimez pas et ne sous-estimez surtout pas un adversaire. En effet, Vénus occupe votre 12ème secteur et il vous incite à subir plus qu'à agir. Toutefois, on peut aussi penser que vous allez vous laisser séduire par quelqu'un.

Gémeaux

Une semaine qui devrait être top, surtout 1er décan. Mercure est chez vous, Vénus en harmonie, ce qui signifie que tous ceux que vous croiserez seront en phase avec vous. Vous pourriez même tomber amoureux, ou avoir un rendez-vous un peu spécial, un " date " comme on dit maintenant, et c'est possible toute la semaine.

Cancer

1er décan, Vénus transite le zénith de votre zodiaque, vous allez pouvoir vous mettre d'accord avec quelqu'un, négocier un contrat et même peut-être le signer. En effet, Vénus est en bon aspect avec Mercure qui représente les documents ; toutefois, si contrat il y a, une de ses clauses pourrait être l'objet d'une discussion ardue.

Lion

Vous aurez la baraka pendant quelques jours, 1er décan, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments avec Vénus en Bélier vous pouvez être sûr qu'on y répondra. Si vous êtes en couple, vous serez d'accord sur les grandes lignes, et il se pourrait même que vous ayez un nouveau centre d'intérêt en commun ; cela vous rapprochera.

Vierge

2e décan, une semaine sous tension avec l'un de vos partenaires professionnels, vous ne comprendrez pas son attitude, ou ce qu'il/elle attend de vous. Ça risque de vous prendre la tête ! 3e décan, Jupiter s'en va et vos tracasseries juridiques vous laisseront en paix ; mais elles reviendront au dernier trimestre.

Balance

A priori, ce sera une semaine chaleureuse pour ceux nés en septembre. On pourrait vous faire une proposition, à moins qu'une association ne soit au programme. Mais vous pouvez aussi faire une rencontre et avoir le coeur qui bat plus vite. 2e décan, attendez-vous à être submergé de boulot ; une impression ou la réalité ?

Scorpion

Le temps d'une journée et Vénus a changé de signe, elle occupe à présent le Bélier, votre secteur du travail. En principe, vous vous épanouirez dans ce que vous faites, ou alors vous aurez un nouveau job qui vous plaira. Mais un nouveau collègue, homme ou femme, peut aussi débarquer dans votre service et il/elle sera sympa.

Sagittaire

Vénus en Bélier est favorable à la conquête amoureuse, mais vu que Jupiter va être en bon aspect la semaine prochaine, une victoire professionnelle est possible. Côté coeur, essayez de ne pas brûler les étapes 1er décan ! 2e décan, c'est un peu conflictuel en famille ou au boulot, en tout cas vous vous énervez facilement.

Capricorne

La paix et l'harmonie en famille, dans votre maison, c'est ce que vous pourrez obtenir, mais au prix d'un petit effort : celui d'être un peu plus communicatif. Parler à ceux que vous aimez leur prouve que vous vous intéressez à eux, sinon ils ont l'impression de ne pas exister pour vous. 1er décan, jusqu'au 11 mai.

Verseau

Une excellente conjoncture cette semaine pour ceux de janvier, on va certainement vous proposer quelque chose de nouveau, une occasion à saisir sans attendre. On peut dire que cela vous fera très plaisir ! 2e décan, la dissonance Soleil/Uranus sera activée jusqu'à vendredi ; cassures, ruptures, remises en question sont d'actualité.

Poissons

Vénus vous quitte pour le voisin Bélier ; cela risque d'accentuer votre envie de dépenser pour faire plaisir à ceux que vous aimez ou pour vous faire un petit cadeau. Le plaisir est à l'honneur avec cette Vénus du Bélier, mais vous ne réfléchirez pas avant de dépenser et vous risquez de ne pas faire les bons achats.