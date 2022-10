L'horoscope du vendredi 28 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une dissonance entre Mercure et Pluton pourrait bien vous contrarier aujourd'hui (2e décan surtout). Cela fait deux ou trois jours que vous doutez de ce qu'on vous dit, vous vous demandez si on n'essaye pas de vous manipuler et vous n'avez peut-être pas tort. Mais cela dérange probablement l'idée que vous vous faisiez d'une situation, vous devez peut-être en changer...

Taureau

La Lune, qui représente votre sensibilité et votre réceptivité aux autres est en relation avec Saturne aujourd'hui. Cela signifie que vous devez pondérer votre émotivité et contrôler son expression. Sans pour autant paraître insensible, ou vous cacher pour ne pas montrer ce que vous ressentez ! Adaptez-vous aux personnes avec lesquelles vous serez en relation.

Gémeaux

Mercure, votre planète, est en délicatesse avec Pluton depuis deux ou trois jours, l'aspect étant exacte aujourd'hui. Si vous êtes né après le 15 juin, il se peut que vous entendiez des paroles très critiques à propos de votre argent et de comment vous le dépensez. A moins qu'une information concernant l'économie du pays ne vous crée des pensées négatives... à contrôler.

Cancer

Né après le 18 juillet, une dissonance de Mercure fait vibrer Pluton, laquelle vous place depuis des mois dans un contexte affectif négatif. Nous en avons déjà parlé, mais il semble que vous avez dans votre entourage privé ou professionnel quelqu'un qui abuse de son influence sur vous. Vous en prenez peu à peu conscience : vous avez donc une décision à prendre.

Lion

Si vous êtes sensible à la dissonance entre Mercure et Pluton, ce sera à travers vos échanges amicaux. Peut-être apprendrez-vous qu'un de vos amis a disparu. Mais il est aussi possible qu'une conversation tourne mal, que vous ou votre interlocuteur teniez des propos négatifs, critiques... Cela ne concerne, a priori, que ceux du 3e décan, si vous sentez que ça tourne mal, passez à autre chose.

Vierge

Mercure, qui dirige votre signe, reçoit une dissonance de Pluton depuis plusieurs jours et l'aspect est exact aujourd'hui pour le 3e décan. Il est probablement question soit d'argent, soit de confort personnel, avec une connotation négative. On vous refuse un prêt, par exemple, un crédit, ou alors vous êtes mal à l'aise avec un proche qui vous parle mal.

Balance

Vous êtes souvent très bien entouré, de personnes que vous respectez et qui vous respectent parce que vous vous êtes montré généreux, serviable, de bon conseil. Mais aujourd'hui, et depuis quelques jours, quelqu'un se conduit mal avec vous, un enfant ou votre conjoint peut-être : il ou elle vous dit des méchancetés et vous ne savez pas quoi répliquer tant c'est injuste.

Scorpion

Mercure forme une dissonance avec votre maître, Pluton. Cet aspect a plusieurs interprétations, si vous êtes du 3e décan : vous pouvez être surpris par des paroles qui mettent en doute votre franchise, ou c'est vous qui parlerez trop franchement et direz des vérités qu'on n'aura pas envie d'entendre. Il se peut aussi qu'un objet ou un outil de travail ait besoin d'être réparé.

Sagittaire

Toujours chez vous, la Lune se soumet à Saturne aujourd'hui et autant hier vous avez pu faire des excès, autant aujourd'hui vous sentirez que vous devez être raisonnable et ne pas dépasser les limites. Vous retrouverez d'ailleurs un équilibre qui vous a manqué hier, c'est-à-dire que vos humeurs seront égales. Par ailleurs, si vous soupçonnez un ami de vous mentir, dites-lui ce que vous pensez.

Capricorne

Exacte aujourd'hui, la dissonance entre Mercure et Pluton doit déjà vous tracasser depuis deux ou trois jours, 3e décan. Vous n'avez pas ou plus confiance dans votre boss, ou quelqu'un de la famille, vous mettez sa parole en doute et il est difficile, sans votre thème personnel, de savoir si vous avez raison ou non. De toute façon, mieux vaut vous abstenir de dire trop franchement ce que vous pensez.

Verseau

La Lune sera en harmonie avec Saturne aujourd'hui, celle-ci étant dans votre 2e décan. Vous risquez d'avoir à contrôler votre monde émotionnel, peut-être parce qu'une situation vous donnera le trac ? Il se pourrait en effet que vous ayez un rendez-vous avez une personne qui a la réputation d'être difficile, et qui peut vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre.

Poissons

Face à la dissonance entre Mars et Neptune, toujours active, vous avez tout intérêt à douter, à remettre en question ce qu'on vous dit ou ce que vous entendez dans le poste. D'ailleurs, vous " sentez " qu'il est possible qu'on cherche à vous influencer, à vous inciter à penser d'une certaine manière alors que, très probablement, la vérité est ailleurs.

