L'horoscope du lundi 24 octobre 2022

Bélier

Nous avons vu que le Scorpion était lié à l'argent qu'on vous doit, ou que vous produisez. Vénus étant conjointe au Soleil, vous avez toutes les chances d'être encore plus productif. Vous rapporterez de l'argent, à votre entreprise ou à vous-même, et apparemment, ce sera exactement ce que vous espériez. Le 1er décan est au centre de la conjoncture jusqu'au 2 novembre.

Taureau

Votre vie sentimentale et les accords seront d'autant plus en vedette que Vénus et le Soleil sont à présent en conjonction. 1er décan, on se montrera très conciliant avec vous. On vous accordera ce que vous demandez, ou c'est vous qui direz oui à quelqu'un ! C'est en tout cas le bon moment (1er décan jusqu'au 2/11) pour négocier un contrat et même, parfois, intégrer une équipe).

Gémeaux

Le Soleil et Vénus faisant à présent cause commune, vous aurez des satisfactions dans le travail ou dans vos activités de loisir, parfois de nature artistique. Premier décan pour le moment. Il est possible aussi que vous ayez pris quelques jours de vacances et que vous soyez plus détendu. Exception faite, encore une fois, du 3e décan, qui est au contraire en pleine activité.

Cancer

Vous devriez apprécier tout particulièrement la conjoncture, qui est des plus favorables à vos amours, à votre amour-propre, mais aussi à vos finances, 1er décan pour l'instant. Pour le 2ème, ce sera après le 2 novembre. Vous serez certainement parmi les plus séduisants et séducteurs et il sera difficile de résister à votre magnétisme. Même si vous êtes déjà en couple !

Lion

Le fait que Vénus soit conjointe au Soleil est, normalement, très positif. Mais cela a lieu dans un secteur qui ressuscite le passé et vous pourriez retomber amoureux d'un ou d'une ex. Toutefois, il y a d'autres interprétations (1er décan jusqu'au 2/11) : vous pourriez avoir un/e invité/e de marque, ou être vous-même invité à passer quelque jours chez quelqu'un que vous aimez.

Vierge

Être conscient comme vous l'êtes de la réalité et de sa dureté ne vous empêchera pas de vous amuser et de nouer une relation complice avec un proche ou un collègue. Vous n'y verrez pas malice, ce sera très innocent de votre part, mais on peut se demander s'il en sera de même pour la personne avec qui vous entretiendrez cette relation.

Balance

Rien ne vous fera plus plaisir dans les prochains jours (jusqu'au 2/11 pour le 1er décan) que de faire un bon repas, ou d'être plus câlin que jamais avec votre chéri/e. En effet, la conjonction entre le Soleil et Vénus, votre maître, active le centre du plaisir et il se peut aussi que vous soyez plus gourmand. Mais vous ne commettrez pas d'excès, ce n'est pas votre nature !

Scorpion

Elle accompagnait le Soleil hier et donne à présent du glamour à tous nos auditeurs Scorpion. Et cela va durer tout le temps, jusqu'au Sagittaire, le 22 novembre. Les domaines de l'amour, de la séduction, du bien-être personnel, de l'amour-propre et de l'argent vont rythmer le mois qui vient, avec de belles chances pour les uns et des imprévus, voire des frustrations pour les autres.

Sagittaire

Contrairement aux précédentes années, Soleil en Scorpion est suivi cette année par Vénus. Le Scorpion représente vos attentes et apparemment la paix en fait partie. L'amour universel, mais aussi l'amour peut-être secret que vous vivez en ce moment... Tout cela est au programme des prochaines semaines. La conjonction Soleil/Vénus va durer au moins deux semaines.

Capricorne

Une très agréable et surtout sympathique conjoncture est active pour le 1er décan ces jours-ci, mais tout le monde y aura droit. L'amitié, la solidarité sont au 1er plan. Plus vous vous inspirerez des valeurs de Vénus conjointe au Soleil en Scorpion, plus vous saurez vous faire apprécier pour votre fidélité et votre sincérité envers ces amis qui vous accompagnent dans la vie.

Verseau

Le fait que Vénus accompagne le Soleil dans sa course en Scorpion est un bon indicateur pour ceux qui ont un but à atteindre. Cela vous sera facilité, 1er décan jusqu'au 2 novembre. Vous sentirez que vous êtes apprécié ou serez content de voir que l'un de vos projets est adopté à l'unanimité ! Certains pourraient faire une rencontre, quelqu'un de plus âgé ou qui n'est pas libre.

Poissons

Vénus a rejoint le Soleil et ils resteront conjoints jusqu'au 15 novembre. Une très chaleureuse période pour vous, 1er décan d'abord. Certains vivront un amour à distance ou profiteront des vacances pour aller rejoindre celui ou celle qu'ils/elles aiment. Mais il peut aussi être question de recevoir de l'argent. Certains en ont grand besoin en ce moment.

