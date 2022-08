L’horoscope du mercredi 24 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La dissonance Vénus/Uranus qui se met en place jusqu'à dimanche pourrait se révéler favorable au 2e décan. Quelqu'un pourrait beaucoup vous plaire, vous ferez tout pour le/la séduire, mais cette personne n'est pas libre ou ne semble pas intéressé/e. A partir de dimanche, vous passerez à autre chose et vous aurez raison.

Taureau

C'est votre 2e décan qui risque de vivre des moments stressants avec la dissonance Vénus/Uranus. Il peut s'agir d'une possibilité de séparation, comme vous pouvez avoir une douleur soudaine et aiguë, surtout si vous êtes né autour du 9 mai. Mais vous pouvez aussi décider de faire un petit écart de conduite, ou en tout cas être tenté.

Gémeaux

Mars étant dans votre 1er décan, et stimulée par le Soleil, vous aurez de l'énergie en trop. Elle peut autant se transformer en colère, en émotions fortes, que vous inciter à vous investir à fond dans une nouvelle activité. D'ici peu, Mars sera en harmonie avec Jupiter et certains se verront confirmés dans un rôle de chef, de celui/celle qui prend les décisions.

Cancer

Le Soleil et Mars sont encore en dissonance et il vous est déconseillé de vous mêler des querelles de vos proches (frères-soeurs), même s'ils vous prennent à parti. Il est important que vous preniez du recul, sinon vous risquez de " monter dans les tours " et d'être victime dans une histoire qui, finalement, pouvait se régler sans vous.

Lion

Vous faites partie de ceux qui sentiront passer la dissonance qui se forme entre Vénus et Uranus. Pour les uns elle sera positive et il peut y avoir une rencontre à la clé, ou quelque chose d'imprévu et d'excitant avec leur partenaire. Mais il se peut aussi qu'il soit question de rupture, d'un sentiment de rejet, votre conjoint se comportant bizarrement.

Vierge

Vénus entame une dissonance avec Uranus, vous en aurez forcément des échos, même si Uranus est en bon aspect avec vous. Justement, cela peut vous inciter à vous rebeller, à sortir d'un schéma un peu réducteur et à montrer un aspect de votre personnalité qui reste très sage la plupart du temps. Bienvenue à la Vierge folle !

Balance

Quelle énergie positive, 1er décan ! La Lune et Mars sont en phase, votre énergie ne sera pas que physique mais aussi mentale. C'est-à-dire que vous aurez de l'imagination et qu'elle vous permettra d'anticiper quelque chose, une situation plutôt agréable. Un projet peut aussi vous permettre de vous projeter dans le futur.

Scorpion

Vous serez sensible à la dissonance qui se met en place entre Vénus, en Lion, et Uranus en Taureau. Si vous êtes du 2e décan, vous n'échapperez pas à un stress lié à votre vie affective. Il y a beaucoup de perturbations dans ce domaine depuis quelques mois, mais il faut considérer le fait qu'elles peuvent se révéler positives à terme.

Sagittaire

Est-ce que l'heure du retour aurait sonné ? En tout cas entre aujourd'hui et vendredi, la Lune occupera votre secteur des voyages et que vous rentriez ou que vous partiez, vous aurez l'occasion de voir du paysage, de changer d'horizon, à moins que vous ne soyez avec quelqu'un qui vous fera voyager dans votre tête.

Capricorne

Pas sûr que vous ayez des échos de la dissonance entre Vénus et Uranus, sauf si vous êtes ascendant Verseau, Lion, Scorpion ou Taureau. Dans ce cas, vous serez certainement sous pression à cause d'une personne que vous aimez et qui n'a pas un comportement très chaleureux avec vous. Ou qui regarde ailleurs..

Verseau

Face à vous, 2e décan, Vénus entame une dissonance avec Uranus qui doit vous donner envie de vous libérer de quelqu'un, ou d'une situation, qui est contraignante. Cela dit, ça ne vient peut-être pas de vous, il est possible qu'un contrat s'arrête et que cela vous oblige à trouver un plan B. Pas d'angoisse, vous trouverez.

Poissons

Il y a actuellement, pour ceux de février, une dissonance du Soleil et de Mars qui peut vous mettre en colère, ou vous obliger à subir la colère de l'un de vos proches. Le mieux serait de le recadrer, de lui mettre des limites, mais peut-être que vous n'oserez pas, que vous aurez peur de le/la vexer et qu'il/elle ne vous aime plus.

