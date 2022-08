L'horoscope du lundi 22 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une semaine chaleureuse pour pratiquement tout le signe. Certes, le Soleil qui entre en Vierge demain vous incitera à vous préoccuper de détails très terre à terre, mais rien de très ennuyeux. En réalité, Vénus dominera et vos relations avec votre partenaire ou une éventuelle rencontre vous occuperont l'esprit.

Taureau

Non seulement le Soleil s'invite chez votre amie Vierge demain, mais il y aura une nouvelle Lune samedi. Vous entrez donc dans une période favorable à vos réussites, à une amélioration de l'image que vous avez de vous-même. Et pour tout vous dire, plus vous vous aimerez, plus vous serez satisfait de vos relations.

Gémeaux

Né en mai, vous aurez un gros coup de collier à donner cette semaine. Il va falloir vous investir à fond dans ce que vous ferez, et cela donne à penser que vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Le Soleil arrive en Vierge demain, il va y avoir une nouvelle Lune samedi : vous balayez le passé et construisez du nouveau.

Cancer

La Lune est chez vous pour démarrer la semaine, 1er décan aujourd'hui, et elle regarde Jupiter un peu de travers. Il se peut que vous soyez un peu excessif dans l'expression de vos émotions, qu'elles soient positives (joie) ou négatives (colère). Essayez de vous contrôler, c'est un signal de faiblesse que vous envoyez à vos interlocuteurs.

Lion

La semaine sera un peu remuante, parfois stressante à cause de la dissonance entre Vénus (dans votre signe) et Uranus. Vous pourriez avoir envie de prendre le large, de ne plus vous sentir dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Ce qui prime, sous cette conjoncture, ou ce qui vous est rendu, c'est votre liberté.

Vierge

Incontestablement, la semaine sera marquée par les influx de Mars, située dans votre secteur professionnel si vous êtes d'août. Il est possible que vous commenciez un nouveau boulot, ce qui est bien, mais quel stress ! Vous ferez tout pour démontrer que vous êtes le plus intelligent, le plus habile, vous en ferez trop !

Balance

Prévoyez une bonne semaine ! Une fois Mercure sortie de la Vierge, vendredi, elle sera dans votre signe et là, on ne pourra pas vous arrêter ! Vous serez le plus communicatif de tous les signes, vous serez aussi de très bon conseil, et votre sens de l'observation sera au top. Les relations avec les proches, frères, soeurs, seront au 1er plan.

Scorpion

Vous serez sensible, jusqu'à vendredi, à une dissonance entre Vénus et Uranus si vous êtes du 2e décan. Elle est généralement signe d'imprévu, d'événement excitant pour les uns et stressant pour les autres. Cela concerne vos amours, mais votre argent peut également être un problème auquel il faudra trouver une solution.

Sagittaire

S'il n'y avait pas la dissonance de Mars (1er décan) vous passeriez une très bonne semaine. Mais vous serez probablement stressé par une compétition, une rivalité, ou un travail en équipe qui ne se passera pas bien. Surtout si vous voulez faire autorité sur les autres, alors que vous devez au contraire vous intégrer dans le groupe.

Capricorne

Le Soleil entrera en Vierge demain et inaugurera une bonne période (1er décan), nous en reparlerons. En attendant, Mercure forme un bon aspect avec Pluton jusqu'à vendredi (3e décan) et vous ne pourrez pas vous empêcher de voir le négatif chez les autres, leurs défauts et surtout ceux qu'ils cherchent à cacher ou dont ils ne sont pas conscients.

Verseau

Votre semaine sera marquée par la dissonance entre Vénus et Uranus qui est déjà active aujourd'hui et qui peut être surprenante. Un coup de foudre ? Ou au contraire une envie de rupture ? Si c'est le cas ne faites rien, ne prenez pas de décision sous le coup d'une énième engueulade. Avec cet aspect, il vaut mieux réfléchir à deux fois.

Poissons

Né en février, vous risquez d'être contrarié par les influx de Mars, dont nous avons déjà parlé et qui seront présents toute la semaine. En colère contre un proche, vous aurez du mal à ne pas y penser. Mais il se peut aussi que vous ayez mal quelque part et que cela vous gêne. Certains auront à se défendre contre un virus.

