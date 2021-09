L'horoscope du dimanche 19 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il faudrait remettre en cause certaines de vos croyances, ne pas faire preuve de crédulité et vous défendre de toute influence, c'est ce que vous dit la conjoncture. Le Soleil va rejoindre Neptune cette semaine et vous serez tenté d'être, encore une fois, séduit par une personnalité très charismatique dont vous écoutez les discours avec passion et partagez les idées. Il faudrait avoir l'esprit plus critique (né autour des 8, 9, 10 avril surtout).

Taureau

Il n'y aura pas plus têtu et obstiné que vous, surtout 1er décan, et vous risquez de créer un conflit, alors que ce n'est vraiment pas votre intérêt par les temps qui courent. N'oubliez pas que Mars est conjointe à Saturne et que votre entêtement peut se retourner contre vous, surtout si vous vous prenez le chou avec l'un de vos parents ou même avec votre conjoint.

Gémeaux

Vous allez avoir plus de chances que les autres surtout né en mai. Déjà vous disposez d'une forte détermination, et à partir de vendredi vos amours seront au top. Nous en reparlerons, mais Vénus entrera alors dans votre signe et y restera jusqu'en août ! Ce sera un temps consacré à votre amoureux/se, ou à votre propre bien-être et à votre confort matériel si vous touchez de l'argent, ce qui est également très possible.

Cancer

La Lune entre dans votre signe à 13h44, vous serez donc ultra-sensible 1er décan, il y aura de la nostalgie en vous et en même temps vous aurez envie d'accélérer le temps. Vous avez beaucoup évolué ces dernières années, nous avons souvent parlé de cette prise d'indépendance qui ne pouvait que donner de bons résultats, que vous mesurez encore aujourd'hui. Vous aurez grand besoin de liberté.

Lion

Votre vie intérieure est en vedette, laissez votre imagination faire la loi, abandonnez vos activités le temps d'une pause pour vous envoler loin de ce monde cruel. C'est ressourçant et vous en avez vraiment besoin, surtout si vous êtes du 1er décan et que la situation étant bloquée, ça vous prend la tête. Il s'agit encore de l'opposition de Mars et de Saturne, elle est ennuyeuse pour la plupart d'entre vous et décourageante.

Vierge

Des projets, vous en aviez à la pelle, vous les aurez en tête aujourd'hui, l'un d'entre eux était en passe de se concrétiser mais aujourd'hui vous n'y croyez plus vraiment. Surtout si vous êtes du 1er décan (né après le 28 août). Né avant, certaines nouveautés se profilent dans le secteur du travail, mais pour l'instant cela n'avance pas à cause du blocage créé par Mars et Saturne ; vous pourriez même penser que les choses ne se feront pas ; gardez espoir.

Balance

De nouveau vous aurez le sentiment de tout avoir sur les épaules, d'être responsable de tout, notamment 1er décan. Il faudrait peut-être vous rebeller un peu, non ? Contre ceux de votre famille qui abusent, mais aussi contre vous-même qui avez un sens du devoir un peu exacerbé. Arrêtez de vous fixer des objectifs le plus souvent inatteignables, même quand vous faites le programme de votre journée : gardez un peu de temps pour vous.

Scorpion

Vous serez dans de bonnes dispositions vis-à-vis de vos proches, en tout cas meilleures, et surtout prêt à écouter et à donner de bons conseils à ceux qui auront besoin. Vous leur donnerez votre avis et ils ne seront pas déçus, tant vous serez intuitif et perspicace ; vous leur direz exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre. D'une manière générale, c'est toujours galère à cause de la conjonction Mars/Saturne. Vous ne pouvez rien faire, sauf attendre que ça passe.

Sagittaire

Vous jouerez au petit magicien et d'un coup de baguette magique, vous transformerez vos énergies négatives en énergies positives. Et sans trucages, s'il vous plaît ! C'est-à-dire que vous saurez éloigner toute vision négative de la situation et n'y voir que ce qu'elle a de positif. Croyez-moi, cela marchera : plus on envoie des ondes positives, plus elles nous reviennent en positif.

Capricorne

Les astres vous demandent d'être plus à l'écoute de vos émotions et de celles des autres. Ne rejetez pas ce qui pourrait vous aider à mieux vous connecter à vos proches. Vous paraissez souvent assez dur, justement parce que vous contrôlez beaucoup vos émotions et ne vous laissez pas atteindre par celles des autres. On dirait que vous êtes insensible alors que, peut-être, il vous arrive d'être trop sensible. Comme aujourd'hui.

Verseau

Né entre le 20 et le 26 janvier, on dirait que vous n'avez pas la forme ces jours-ci. Ne faites pas d'efforts inutiles, d'autant plus que ça ira mieux à partir de vendredi. Vénus entrera alors en Gémeaux et vous enverra d'excellents aspects jusqu'en août (à tout le signe, pas seulement au 1er décan). 2ème décan, gare aux théories du complot qui pourraient être mises en avant ces jours-ci. Ne vous laissez pas avoir, même si elles sont séduisantes.

Poissons

Une bonne journée, en principe, pour ceux de février. Vous serez content de l'attitude de vos proches, ils se montreront plus gentils et auront plus de considération pour vous. Ce sera important pour votre estime de soi, souvent malmenée. Il faut dire que vous ne vous appréciez pas toujours à votre juste valeur, vous vous laissez malmener, mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui.