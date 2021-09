L'horoscope du lundi 20 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjonction Soleil/Mars étant face à vous en Balance, ce sont les autres qui seront la cause de votre colère, leurs choix, leurs opinions, leurs comportements. Cette semaine et à peu près jusqu'à fin octobre, il y aura de l'orage dans l'air et cela peut autant gêner la bonne entente avec votre Autre, ou avec les autres en général, qu'être l'indicateur d'un conflit plus général, social probablement.

Taureau

Vous êtes des pacifistes, vous détestez les conflits, aussi serez-vous perturbé par celui qui s'est mis en place, que ce soit chez vous, au bureau, ou dans le pays. Quelle que soit la nature de ce conflit, vous n'aurez qu'une envie c'est de le régler si c'est de votre ressort ou de le voir se terminer. Mais si ce conflit existe, il ne se terminera pas tout de suite malheureusement, il peut durer plusieurs semaines.

Gémeaux

Vous n'avez absolument rien à craindre du conflit dont il est question avec la rencontre Soleil/Mars, au contraire, vous aurez encore plus soif d'informations. Ce conflit peut être personnel, intime, et vous chercherez comment le résoudre en lisant ce qui est écrit à son propos. Mais il peut aussi être social et opposer des clans aux pensées divergentes, que cela se passe dans notre pays ou non (prévisions écrites en août).



Cancer

La dissonance Soleil/Mars va toucher votre secteur familial, qui représente aussi la maison, ses occupants et également votre pays, où il peut y avoir un conflit. Si cela se passe chez vous, ce n'est pas près de se régler, la dissonance va rester active jusqu'à fin octobre. Mais vous serez le seul à en être impacté. En revanche, si cela touche le pays, la colère qui risque de s'exprimer sera forcément perturbante.



Lion

Si la conjoncture est personnelle, c'est avec vos proches que vous ne serez pas d'accord ; et cela vous mettra en colère de voir qu'on rejette vos idées ou opinions. C'est évidemment très vexant pour un Lion. Toutefois, la conjoncture peut se manifester pour un plus grand nombre et le conflit serait alors un conflit social, avec des manifestations de personnes pour qui l'union fait la force ! Ce qui est vrai.

Vierge

Une conjonction Soleil/Mars se met en place, elle symbolise une colère, et chez vous la Vierge, c'est une colère contre ceux qui ne respectent pas votre organisation. Cela dit, cette colère peut être sociale, et prendre des allures inédites car elle va durer jusqu'à fin octobre où elle commencera à s'essouffler. Vous pourriez même manifester votre exaspération dans la rue, bien que la Vierge soit discrète.

Balance

Le Soleil entrera mercredi dans votre signe où il rejoindra Mars. En-dehors d'une éventuelle colère, il se peut que vous ayez quelque chose d'important à démarrer. Un nouveau boulot par exemple, dans lequel vous vous investirez à fond. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous y mettrez toute votre énergie parce que vous serez très motivé et prêt à tout pour que " ça marche ". 1er décan pour l'instant.

Scorpion

Vous n'échapperez pas plus que les autres à la colère et au ressentiment provoqués par la rencontre durable Mars/Soleil. Mais en même temps, elle vous dépassera. Vous n'aurez pas envie de vous en mêler, surtout s'il y a de la violence. A moins qu'il n'y ait à militer pour une cause, pour vos droits ou ceux d'autrui. Au plan perso, attention aux infections et aux inflammations, fièvres, typiques de Mars.



Sagittaire

Après mercredi, la conjonction Soleil/Mars sera en Balance, dans un secteur de votre thème qui représente vos amitiés. Vous ne serez pas d'accord avec vos amis. Vous aurez des opinions très divergentes et vous aurez tendance à vous disputer. Cela dit, il peut aussi s'agir d'une colère sociale et qui ne cèdera pas en quelques jours puisque la conjonction va durer jusqu'à fin octobre où elle s'essoufflera.

Capricorne

Vous ferez tout cette semaine pour préserver une bonne entente entre ceux qui vous entourent, mais vous aurez du mal. Et ça ne sera pas seulement chez vous... En effet, la colère peut être partagée par tout le monde (une conjonction Soleil/Mars en Balance) et durera jusqu'à fin octobre. Sur le plan personnel, il se peut que la situation vous demande de gros efforts pour supporter le dérangement.

Verseau

S'il y a un conflit autour de vous, ou chez vous, vous le trouverez justifié. Il ne vous dérangera pas, vous y trouverez des avantages même s'il peut être perturbant. Les opinions qui sont les vôtres seront en accord avec ce qu'il se passera, et il se peut que vous participiez à des réunions où on ne parlera que de " ça ", et ce que vous direz comptera et vos idées auront du sens pour ceux qui vous écouteront.

Poissons

Il y a de la passion dans l'air chez les Poissons, mais je doute que ce soit une passion amoureuse, quoique ! Mais c'est le climat de bagarre qui vous intéressera. Il est possible en effet que l'ambiance soit marquée par un conflit qui sera partagé par tous et en particulier par vous qui êtes assez souvent concerné par ce qu'il se passe dans votre communauté, et même dans le monde. Le conflit serait-il ailleurs ?