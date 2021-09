L'horoscope du mercredi 22 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Les énergies du Soleil et de Mars viennent d'en face, de la Balance qui représente vos relations avec les autres et avec le monde extérieur en général. On ne peut pas dire, à cause de la conjonction de Mars, que vos relations avec autrui soient un havre de paix et de douceur. Il y a un conflit dans l'air, nous en parlons depuis quelque temps, et il n'est pas près de se résoudre. 1er décan pour le moment.

Taureau

La période Balance met l'accent sur votre vie quotidienne et comment vous l'occupez. Le travail pour les uns, et diverses activités pour les autres. Dans le domaine du travail, le Soleil étant en conjonction avec Mars, il va falloir vous " battre " pour votre statut, ou encore gérer une rivalité, une jalousie de la part d'un collègue. Personnellement, gare aux angines, vous pourriez avoir très mal à la gorge.

Gémeaux

Une très agréable page s'ouvre avec le Soleil Balance, dans votre secteur 5 de la création, des plaisirs, et qui gère également votre amour-propre. Attendez-vous à des petites réussites, 1er décan pour le moment, qui vous rendront fier de vous et vous vaudront des compliments. Ou alors c'est une amélioration dans votre apparence physique qui peut vous valoir d'être remarqué par tout le monde.

Cancer

Le Soleil franchira le seuil de la Balance à 21h22 et sera tout de suite conjoint à Mars. Cela se passe dans votre secteur 4 de l'intimité et qui gère également la maison et ses occupants. Nous en parlons depuis quelques jours pour le 1er décan, il y a de l'orage dans l'air. Et si ce n'est pas avec un membre de la famille que ça ne va pas, cela peut être aussi avec vous-même. Vous vous en voulez de quelque chose.

Lion

Les qualités et défauts du secteur 3 sont mis en lumière par le Soleil et Mars en Balance. Aussi, ne soyez pas trop entier, ni agressif, lorsque vous vous exprimerez. Que ce soit en parole, ou en actes, il serait bon que vous utilisiez les forces de la Balance : douceur, harmonie, volonté de faire la paix. Or, la paix semble être difficile à obtenir puisque le Soleil est conjoint à Mars à présent.

Vierge

Le Soleil rejoint Mars en Balance et éclaire un secteur très matériel de votre thème. Il se peut donc, avec Mars, que vous ayez une contrariété dans ce domaine. Ce secteur comprend également votre confort personnel et vos moyens financiers. Il est possible, 1er décan, qu'on vous doive de l'argent et que vous soyez obligé de vous battre pour récupérer cette somme dont vous avez besoin.

Balance

Bon anniversaire ! Vous le fêtez alors que le Soleil est conjoint à Mars, cela vous annonce une année dynamique ! Et si en ce moment, c'est plutôt de la colère qui vous habite, dans les mois qui viennent ce sera vraiment une forte énergie qui sera transportée par le Soleil dans tous les signes et secteurs où il s'installera. A chaque fois, ce sera un domaine différent qui sera hyper activé par le Soleil.

Scorpion

Étant donné que Mars et Mercure sont déjà en Balance, les énergies du signe sont en action et elles le seront encore davantage avec l'arrivée du Soleil dans ce secteur. Toutefois, le Soleil représentant votre vitalité, votre pulsion de vie, il est possible que, comme c'est votre secteur d'ombre (la Balance) vous ayez un peu moins la forme que d'habitude, que ce soit moralement ou physiquement.



Sagittaire

Avec la Balance c'est une très bonne période qui s'annonce, la conjonction Soleil/Mars vous plaît beaucoup car elle vous incite à vous mêler des affaires du Monde et à défendre des idées, des causes qui vous tiennent à cœur. 1er décan pour l'instant, la colère des autres sera comme une boisson énergisante, quelque chose qui vous donnera envie de vous mettre en action. Vous ne pourrez pas faire autrement.

Capricorne

La Balance se trouve tout en haut de votre thème, c'est le secteur 10, celui de la vie professionnelle, et de ce à quoi vous donnez de l'importance. Or, l'important pour le Capricorne, le plus souvent, c'est la carrière. Elle a été malmenée pendant longtemps (surtout 2020) mais les choses s'arrangent peu à peu et cette période Balance peut, pour beaucoup d'entre vous, vous aider à atteindre l'un de vos objectifs.

Verseau

De très belles énergies avec le Soleil en Balance, ce sont des énergies qui appellent au dépassement de soi, à la réussite due autant aux chances saisies qu'à un travail acharné, puisque le Soleil est conjoint à Mars et en bon aspect avec Saturne. On peut penser que vous avez laissé ou allez laisser un certain passé derrière vous et vous mettrez toutes vos énergies dans un nouveau projet de vie.

Poissons

Le Soleil en Balance éclaire votre secteur financier jusqu'au 23 octobre, 1er décan pour l'instant. Vous allez probablement adopter une autre attitude vis-à-vis de l'argent, ce qui vous permettra de redresser la barre dans ce domaine. Vous avez probablement un souci, peut-être un bien à vendre, ou une somme à toucher en dédommagement, mais cela traîne et le besoin d'avoir l'argent devient urgent.