L'horoscope du mardi 21 septembre 2021

Bélier

Dans votre signe, la Lune s'oppose à Mars et cela peut allumer la mèche ! C'est-à-dire que le conflit ou la colère dont je vous parlais hier peut avoir un impact personnel. 1er décan, vous risquez d'être très sensible à ce qu'il se passe dans le pays ou ailleurs et en concevoir du ressentiment contre les personnes qui sont responsables de ces remous. 3e décan, un proche peut beaucoup vous contrarier.

Taureau

Vous vous ferez du souci aujourd'hui. Mais est-ce pour vous ou pour les autres ? Je penche pour les autres, c'est-à-dire ce qu'il se passe autour de vous, chez des proches ou dans le pays, voire plus loin. Nous l'avons évoqué hier, il y a un conflit, une colère qui s'exprime ou va s'exprimer et vous ne pourrez qu'en être spectateur. Vous attendrez que ça passe, mais ça va durer un certain temps.

Gémeaux

L'arrivée de la Lune en Bélier, signe guerrier, peut attiser le conflit dont je vous parlais hier. Et vous aurez tendance à en rajouter car vous serez inquiet pour l'avenir, vous vous demanderez où tout cela va nous mener. Cela dit, il n'est pas exclu que je me trompe, interpréter les astres c'est comme essayer de déchiffrer un langage inconnu... En outre, vous trouverez que votre entourage est négatif.

Cancer

L'ambiance sera encore plus orageuse aujourd'hui, avec la Lune en Bélier qui s'oppose à Mars, il y a peu de chances (1er décan) pour que vous passiez à côté de la colère qui s'est emparée de quelqu'un de la famille, ou du pays ! Ces prévisions sont écrites en août et pour l'instant, à part l'histoire du passe sanitaire... Mais cela dit, il peut y avoir un conflit dans un autre pays et vous y serez sensible.

Lion

Pour vous, les astres responsables d'une colère, ou d'une forme de colère, sont en bon aspect avec votre signe, il n'y a donc pas de quoi vous faire du mouron. Mais cela vous donnera à penser, et certainement à discuter avec les personnes de votre entourage. Le problème c'est qu'ils seront certainement plus négatifs que vous, les signes de Feu comme le vôtre ayant tendance à être assez optimistes.

Vierge

Vénus a entamé un bon aspect avec votre 2e décan. C'est de bon augure pour vos relations avec votre entourage ; il va y avoir des rires et de la complicité avec l'un de vos proches pendant un jour ou deux (jusqu'au 28 septembre). Un petit déplacement réjouissant peut aussi être au programme. 1er décan, n'auriez-vous pas de l'argent à réclamer ? Vous pourriez être en colère à ce propos.

Balance

1er décan, face à vous la Lune s'oppose à Mars qui est dans votre signe. Je vous parlais hier de colère, ou en tout cas de forte contrariété, votre paix et votre tranquillité étant menacées. Mais difficile de savoir si cela vient de l'intérieur, c'est-à-dire d'un proche de mauvaise humeur et agressif, ou si cela vient de l'extérieur, c'est-à-dire d'une colère qui s'exprime dans la rue.

Scorpion

Votre vie quotidienne et son organisation pourraient être contrariées par un ou des incidents qui ne dépendent pas de vous. Un objet qui ne fonctionne pas, par exemple, et cela vous fait perdre du temps ou vous empêche de faire ce que vous avez à faire. Ou alors, dans un autre registre, il est possible que vous ayez attrapé un rhume, une angine, quelque chose qui provoque un inconfort passager.

Sagittaire

Lune et Mars étant en bon aspect avec vous, vous pèterez le feu aujourd'hui, vous saurez vous imposer en toute circonstance. Essayez cependant de ne pas trop écraser les autres ! Vous aurez en effet beaucoup de force, votre volonté sera totale et personne ne pourra vous empêcher de faire ce que vous voulez, comme vous le voulez (1e décan). Apparemment vous serez fortement motivé.

Capricorne

Il vous sera difficile aujourd'hui de préserver une bonne ambiance autour de vous, et apparemment c'est en famille qu'il y aura de l'orage. Cela dit, il peut aussi arriver quelque chose dans le pays, ou cela va arriver sous peu... Si c'est en famille, apparemment, c'est vous qui serez en colère... A moins que vous ne déménagiez ou que vous ne fassiez quelques travaux perturbants chez vous.

Verseau

L'ambiance ne vous déplaira pas, parce que vous pourrez débattre avec des proches de la situation, qu'il s'agisse de la vôtre (1er décan) ou d'événements qui se passent dans le pays, voire ailleurs. Vous serez passionné par cette actualité et exprimerez vos pensées avec force. Ce qui pourrait créer de la polémique, mais cela ne vous dérangera pas, au contraire. Ça vous fera oublier vos autres soucis.

Poissons

Nous parlions de conflit hier, et il va être dans l'air pendant un certain temps, mais auriez-vous un conflit personnel ? On peut se poser la question, en particulier en ce qui concerne votre argent. Il est possible en effet que cette " bagarre " dont je vous parlais hier concerne votre argent ou l'argent en général ; une décision prise par l'exécutif pourrait vous contrarier, par exemple.