L'horoscope du vendredi 21 octobre 2022

Bélier

Vous aurez affaire à un interlocuteur qui sera plus sûr de lui et plus dur que vous le pensiez. Vous serez obligé de déployer des trésors de diplomatie, en allant le plus possible dans son sens, si vous voulez obtenir quelque chose. Dans votre intérêt, ayez l'air d'être d'accord avec lui/elle. Certes, vous préféreriez rester vous-même, mais il faut parfois faire des concessions.

Taureau

Mercure est la planète du jour ; elle occupe son meilleur secteur, celui du travail et des obligations quotidiennes. Vous serez très respectueux de ce qu'on vous demande de faire, et si vous avez un travail à terminer, ce sera fait dans les temps. Inutile de vous stresser, c'est sûr, mais inutile aussi de traîner et de prendre du retard parce que, selon vous, vous avez tout votre temps.

Gémeaux

L'harmonie du jour entre Mercure et Saturne vous avantage. Cet aspect indique que vous saurez mettre de l'ordre dans vos idées et ce que vous direz, ou la présentation que vous aurez à faire, tout sera bien préparé. Vous aurez mis le temps qu'il faut, mais le résultats sera à la hauteur, notamment si vous êtes du 2e décan. 3e décan, il y a du plaisir au menu aujourd'hui.

Cancer

La conjoncture est pleine de sagesse, il est recommandé de la suivre et d'appliquer ses conseils de modération et de prise en compte de la réalité. On sait à quel point votre signe a besoin de rêver, d'utiliser son imaginaire pour améliorer le réel, mais en la circonstance, vous tirerez avantage de rester calme, mesuré et patient si vous êtes en attente de quelque chose.

Lion

Puissent vos proches ne pas trop vous énerver aujourd'hui car vous avez déjà tendance, le Scorpion approchant, à ne pas être d'une humeur de rêve. La conjoncture (Mercure en harmonie avec Saturne) vous invite à parler des sujets qui vous mécontentent et à écouter les conseils de sagesse et de modération que l'un de vos proches pourrait vous donner.

Vierge

La Lune a entamé son transit dans votre signe et y reste jusqu'à demain soir. Vous risquez d'être plus dans la vigilance, le contrôle et la retenue que d'habitude. Vous ne vous autoriserez pas le moindre écart, dans quelque domaine que ce soit, et vous limiterez vos échanges avec les autres. Peut-être que vous aurez tout simplement besoin de vous concentrer sur ce que vous faites...

Balance

Essayez de n'écouter que votre intuition, votre ressenti, ce que vos sens captent, parce que sinon, à cause d'un aspect entre Mercure et Saturne, qui va durer jusqu'à lundi, vous serez trop rationnel, dans la réflexion, le raisonnement. C'est-à-dire qu'il vous manquera la moitié de votre intelligence, celle qui est liée à votre instinct et aussi, peut-être, à votre cœur.

Scorpion

Vous devriez vous comporter de manière plus amicale, surtout avec vos collègues avec lesquels vous aurez tendance à être plus exigeant que d'habitude. Même chose avec vos proches au cours du week-end. Mais aujourd'hui et demain, ce sont ceux que vous fréquentez au quotidien, pas forcément votre conjoint, qui pâtiront de votre côté exigeant.

Sagittaire

Vous avez tout à gagner à laisser votre sens critique s'exprimer, plus vous le brimerez pour telle ou telle raison, plus vous serez nerveux et risquez d'en vouloir à la personne à qui vous aimeriez dire ce que vous pensez. Même chose si vous êtes dans l'auto-critique, ce qui ne vous arrive pas souvent, sauf en période Vierge. Nous n'y sommes plus, mais la Lune est en Vierge !

Capricorne

Vous aurez envie/besoin d'évasion. Et si vous programmiez quelque chose pour le week-end, de manière à vous changer les idées ? Surtout si vous bloquez sur quelque chose, si vous avez de la rancune contre quelqu'un par exemple et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Trouvez le moyen de " voyager ", c'est-à-dire de passer à autre chose, d'être " ailleurs ".

Verseau

Saturne est toujours présente dans votre signe (surtout né autour du 7 février et semble vous dire que vous devez renoncer à quelqu'un ou à quelque chose. Vous y êtes presque, vous semblez avoir compris où est votre intérêt et de quelle manière vous pouvez vous sortir de cette situation qui vous pèse plus que vous le pensez. Vous avez une décision à prendre !

Poissons

Besoin d'amour ? Les prochains influx de Vénus ont des chances de vous plaire, ce sera à partir de dimanche. Pour l'instant, vos relations avec les autres sont votre principal souci parce que vos proches ne sont pas très gentils avec vous. Ils ont l'esprit trop critique à votre goût et, selon vous, c'est la preuve qu'ils ne vous aiment pas assez, ou mal.

