L'horoscope du jeudi 20 octobre 2022

Bélier

Aujourd'hui et jusqu'à mardi prochain, ce sont le Soleil et Pluton qui sont fâchés avec vous, notamment 3e décan. Il est possible que vous ayez à gérer quelqu'un de négatif et qui vous refuse ce que vous lui demandez. Mais il se peut aussi, pour certains, que vous ayez affaire à une personne manipulatrice et qui semble vouloir vous pousser à bout pour que vous lui laissiez le champ libre.

Taureau

Le Soleil et Vénus sont en dissonance avec Pluton, ce qui explique que vos sentiments soient un peu extrêmes ces jours-ci. 3e décan, il est possible que vous aimiez " trop ", de manière étouffante (la responsable étant la peur de perdre) ou au contraire que vous ayez des sentiments de rejet, que vous détestiez quelqu'un qui, selon vous, vous a fait du mal.

Gémeaux

Le Soleil, l'astre le plus important de votre thème, est également (comme Vénus) en dissonance avec Pluton. Il y a comme une ombre sur vous, vous ne vous voyez pas comme vous êtes et vous semblez ne pas vous aimer. Cela dit, votre thème natal nous en dirait plus, et surtout la place qu'occupait Vénus le jour de votre naissance. Cela peut tout changer !

Cancer

Après Vénus, c'est le Soleil qui est en dissonance avec Pluton jusqu'à mardi prochain. Cela ne concerne a priori que le 3e décan, mais vous pouvez tous y être sensibles. Il se peut que vous vous sentiez rejeté par un/e partenaire, ou qu'il/elle fasse comme si vous n'existez pas... Prenez le taureau par les cornes et demandez-lui quel est le but qu'il/elle poursuit.

Lion

Aujourd'hui, et jusqu'à mardi, c'est le Soleil qui sera en mauvais termes avec Pluton. Cela ne devrait pas être très ressenti chez les Lion du 3e décan, mais au cas où : cette dissonance risque de faire mauvais effet sur votre image, ou sur l'image que vous avez de l'un de vos proches. Celui/celle-ci pourrait avoir fait quelque chose qui vous a déçu et a sapé la confiance que vous aviez en lui/elle.

Vierge

La conjoncture est la même qu'hier, vous risquez toujours de vous voir refuser un crédit, ou de ne pas avoir ce qu'il faut pour effectuer un achat indispensable. Soyez patient, la Balance va céder la place au Scorpion ce dimanche, en compagnie de Vénus, et vous aurez de bien meilleures chances, peut-être parce que vous serez plus convaincant.

Balance

Le Soleil et Pluton ne sont pas amis en ce moment, cela produit toujours des petites angoisses liées à des souvenirs qui demandent à remonter à la surface mais qui sont coincés parce que vous les refoulez. Il s'agit d'émotions, liées à des événements du passé dont seul votre corps a la mémoire, Cela n'a pas été " mentalisé ", il faudrait donc mettre des mots sur ces émotions.

Scorpion

Pluton, encore elle, est en dissonance avec le Soleil et cela vous concerne, 3e décan. Elle jette une ombre fugace sur vous, créant probablement de la culpabilité ou alors de la jalousie, de la possessivité. C'est très rapide, mais vous allez prendre conscience du fait que l'un de vos comportements lié à une fausse croyance ne vous sert pas, et que vous devriez peut-être le modifier.

Sagittaire

Aujourd'hui, c'est le Soleil en Balance qui forme une dissonance avec Pluton (jusqu'à mardi prochain). Surveillez vos tendances autoritaires et votre désir d'avoir raison à tout prix, même si vous savez que vous avez tort. Toutefois, il arrivera à certains d'entre vous, d'avoir affaire à un supérieur exigeant, manipulateur et qui vous rabaissera face aux autres.

Capricorne

Pluton étant chez vous, sa dissonance avec le Soleil peut vouloir dire que vous pensez devoir changer d'orientation professionnelle si vous voulez réussir. Vous pensez avoir fait un mauvais choix de carrière, mais il se peut aussi que vous ayez un supérieur manipulateur. Dans tous les cas de figure, une formation à autre chose peut vous aider à vous accomplir autrement.

Verseau

Certains sont sensibles à Pluton, qui en quelques années vous a fait prendre conscience de la fragilité des choses. Un domaine de votre vie, que vous pensiez solide et éternel, a été totalement remis en question, quel que soit votre décan. Pluton était entrée en Capricorne en 2008, elle changera de signe en 2023, et surtout en 2024. Ça repartira plus fort encore ?

Poissons

C'est un peu compliqué en ce moment pour le 3e décan, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises : Mars s'installe dans le 3e décan des Gémeaux et forme une dissonance : vous n'êtes pas d'accord avec un membre de la famille et cela vous pèse, à moins que vous ne fassiez des travaux chez vous, qui devraient être terminés et cela n'en prend pas le chemin.

