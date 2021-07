L'horoscope du vendredi 2 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Toujours dans votre signe, la Lune accentue votre côté sensible et éruptif. Il y a quelque chose qui ne passe pas, en tout cas si vous êtes du 3e décan. On vous a peut-être mis devant un fait accompli et vous ne supportez pas la situation. Vous n'êtes pas aidé en ce moment, mais vous le serez à la rentrée. 2e décan, tous les moyens seront bons pour imposer vos volontés et vous n'hésiterez pas à passer en force ou à agir de manière à surprendre votre ou vos adversaires. 1er décan, on vous montrera toute l'affection et même tout l'amour qu'on vous porte.

Taureau

La conjoncture continue à être agressive pour le 2e décan et vous avez tout intérêt à trouver le moyen de vous protéger, quitte à devoir en parler à quelqu'un qui pourrait vous aider. Mais vous avez de l'orgueil et demander de l'aide est compliqué pour vous (né autour du 4 mai). 3e décan, une ancienne rancœur remonte à la surface ; il faudrait vous en débarrasser pour vivre pleinement le moment présent. 1er décan, quelqu'un du passé se rappelle à vous mais cela ne semble pas vous déstabiliser.

Gémeaux

3e décan, Mercure revient aux mêmes positions qu'en mai-juin et forme la même dissonance avec Neptune, aussi ne racontez pas d'histoires autour de vous, ou n'écoutez pas les propos de certaines personnes qui s'avèreront pernicieux, ou manipulateurs. On pourrait aussi chercher à vous culpabiliser. 1er décan, Vénus vous donne de l'amour ou c'est vous qui en donnez à votre chéri/e. En tout cas, les sentiments circulent. 2e décan, Mars est en dissonance avec Uranus aujourd'hui, un rendez-vous pourrait être annulé ou remis à une autre date.

Cancer

2e décan, c'est votre anniversaire à partir d'aujourd'hui et vous disposez d'un aspect des plus stimulants, c'est-à-dire qu'Uranus vous envoie de bonnes ondes qui vous incitent au changement, à une prise d'indépendance, que ce soit au plan professionnel ou privé. Vous avez un an devant vous et Jupiter accentuera la tendance début 2022. 3e décan, comptez sur votre intuition pour ne pas vous laisser manipuler. 1er décan, un achat-plaisir ?

Lion

On ne va pas revenir sur les difficultés que rencontre le 2e décan, elles vont s'atténuer après dimanche. Laissez passer l'orage, dans ces cas-là, mieux vaut se mettre à l'abri (né autour du 6 août. 1er décan, en revanche, l'ambiance peut être harmonieuse, grâce à Vénus chez vous, et votre cœur peut battre plus vite pour quelqu'un ou pour quelque chose de beau que vous convoitez. 3e décan, Mercure est en phase avec vous : idées, projets, nouvelles amicales sont au menu.

Vierge

Vous avez l'impression de manquer de moyens pour vous défendre, mais c'est faux. Comme souvent, vous vous dévalorisez, ou alors vous ne vous connaissez pas vraiment et certains de vos dons sont ignorés ; reste à les découvrir, 2e décan. 1er décan, vous aussi vous avez à vous défendre, mais ne le faites pas seul ; prenez quelqu'un pour parler à votre place, même si cela vous coûte un peu. 3e décan, ne vous laissez pas embringuer dans quelque chose de pas net.

Balance

Né en septembre, ceux que vous croisez en ce moment tombent rapidement sous votre charme, votre but étant de séduire à peu près tout ce qui bouge. Peut-être que quelqu'un vous plaît et c'est pour ça que vous déployez vos atouts ? Mais vous pouvez aussi vouloir plaire à un (futur ?) employeur. 2e décan, les projets sont difficiles à concrétiser, les amis ou les soutiens sur lesquels vous comptiez ne sont pas là. 3e décan, vous êtes impatient de réaliser un rêve, mais ça ne se fera qu'à la rentrée.

Scorpion

A votre tour de recevoir les bons et justes influx solaires 2e décan, et vous en avez bien besoin, la conjoncture vous mettant sens dessus-dessous en ce moment. Les choses vont se calmer après dimanche, quelqu'un va vous aider à gérer cette crise. 1e décan, vous vous sentez seul ? C'est peut-être le moment idéal pour apprendre à vous aimer davantage. Il faut en passer par là si vous voulez vivre un amour sincère. 3e décan, vous détecterez facilement les menteurs et manipulateurs pendant quelques jours.

Sagittaire

Deux planètes occupent actuellement votre secteur des voyages. Peut-être que vous en préparez un si vous êtes du 1er décan et que cela vous remplit de joie, vous êtes impatient de partir. Mais si vous êtes du 2e décan, c'est moins réjouissant parce que vous pourriez être obligé de changer vos plans à la dernière minute suite à une défection. Cela concerne aussi un voyage, il va vous falloir un plan de rechange. 3e décan, évitez toute forme de négligence.

Capricorne

Mars domine la conjoncture jusqu'à demain, la planète étant très mal aspectée, il faudra probablement vous fâcher pour qu'on accepte l'une de vos propositions, ou l'une de vos décisions, en particulier si vous êtes du 2e décan. Un refus est possible, ce qui vous surprendra beaucoup. 1er décan, vous vous êtes fait une nouvelle relation mais vous doutez soudain de cette personne. Laissez le temps faire. 3e décan, ça risque d'être un peu remuant en famille ce soir et demain matin.

Verseau

Vous pourriez avoir une bonne nouvelle dans les prochains jours, surtout si vous êtes du 3e décan. Mercure va vous envoyer de bons influx jusqu'au 11. Toutefois, elle sera en dissonance avec Neptune et vous vous poserez des questions sur la véracité de cette nouvelle. Est-ce qu'on ne vous ment pas ? 2e décan, c'est toujours compliqué, difficile à accepter, vous avez envie de ruer dans les brancards, de montrer votre désaccord. Alors que si vous êtes de janvier, vous obtenez ce que vous voulez !

Poissons

Méfiez-vous de Mercure, 3e décan, elle revient aux mêmes positions et fait le même aspect avec Neptune qu'en mai-juin. Avant toute chose, stimulez votre esprit critique et n'hésitez pas à douter de ce qu'on vous dit. Il semble qu'il va y avoir de la manipulation dans l'air, ne vous laissez pas faire. 2e décan, il y a tout un pataquès, laissez d'autres s'en charger, vous ne pouvez pas tout prendre sur vos épaules parce que vous voulez protéger vos proches. 1er décan, vous êtes un peu trop réservé côté sentiments.