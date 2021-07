L'horoscope du jeudi 1er juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune est chez vous, ce qui met l'accent sur Mars et sur la colère qui est en vous, très atténuée si vous êtes du 1er décan. Avec le bon aspect de Vénus, s'il y a une tension elle sera plutôt sexuelle ! En revanche, même si Mars est en bon aspect avec vous, 2e décan, la planète reçoit des dissonances frustrantes et stressantes. Elles ne sont pas pour vous tout seul, c'est toute une communauté qui sera dans le stress. 3e décan, rien de nouveau pour l'instant, ce sera pour demain.

Taureau

Mêmes conseils qu'hier, mettez-vous aux abris 2e décan, la conjoncture n'est pas très gentille et même si elle ne s'adresse pas à vous, vous en serez malgré tout impacté car vous y serez sensible ; cela vous touchera d'une manière ou d'une autre. En revanche, il semble que le 1e décan a les faveurs du ciel avec Vénus en Lion : né autour des 24, 25 avril, une personne que vous aimez se manifeste ou vient passer du temps chez vous. 3e décan, certaines discussions pourraient reprendre à partir de demain.

Gémeaux

Aujourd'hui encore, vous aurez envie de réagir très fortement aux événements mais Mars étant opposée à Saturne, vous avez intérêt à ne pas trop vous manifester ; vous pourriez avoir une grosse polémique avec l'un de vos proches, un frère, une soeur, voire un confrère (2e décan). 1er décan, vous ne vous en faites pas, la vie est belle et vous profitez à fond de ses bons côtés. 3e décan, nous parlerons demain du retour de Mercure dans votre décan (comme en mai et début juin).

Cancer

Ce n'est pas une journée facile mais rassurez-vous, vous ne serez pas le seul à vous dire que vous aimeriez bien revenir en arrière, que c'était mieux avant. Certes, mais on ne peut jamais retourner dans le passé alors autant s'accommoder du présent et y trouver du positif. Ce n'est pas le 1er décan qui dira le contraire, tout va bien ! 2e décan, c'est remuant mais surtout du côté des finances, à moins que quelque chose ne soit cassé. 3e décan, vous vous demandez si vous vous faites des illusions ou non.

Lion

Vous êtes mal loti, 2e décan, les dissonances se concentrent sur vous apparemment. Mais peut-être que d'autres planètes volent à votre secours et ce n'est qu'en analysant votre thème avec un astrologue que vous le saurez. En tout cas, n'agissez pas de manière impulsive, ça se retournerait contre vous. 1er décan, c'est la vie en rose (selon vous), amour et argent sont à votre disposition. 3e décan, né vers le 16/8, gare aux arnaques financières.

Vierge

La méfiance, la prudence, tout ce qui peut vous retenir sera bienvenu aujourd'hui parce qu'avec la Lune en Bélier, vous pourriez aller trop vite pour vous faire une opinion sur une situation qui est, certes, déstabilisante ; quelqu'un vous semble tirer les ficelles et avoir de mauvaises intentions (2e décan). 1e décan, vous vous poserez des questions qui n'ont pas de réponses. 3e décan, ne laissez pas les apparences vous cacher la réalité.

Balance

Vos relations avec les autres risquent d'être marquées par de l'agressivité, quelqu'un voulant vous imposer sa façon de faire ou sa vision des choses. C'est surtout valable pour le 2e décan qui pourrait avoir à se fâcher avec un ami qui en prend un peu trop à son aise. En revanche, ce n'est pas le cas pour le 1er décan, qui fera de très agréables rencontres ou réunions aujourd'hui. Quant au 3e décan, né autour du 18 octobre, arrêtez de douter autant de vous !

Scorpion

La crise est là pour le 2e décan, et peut-être pas que pour lui ! En tout cas, un imprévu a pu désorganiser votre vie et impossible de faire machine arrière, surtout s'il s'agit d'un partenaire (professionnel ou amoureux) qui a pris une décision drastique. Il va peut-être falloir tourner une page. 1e décan, votre persévérance vous a permis d'atteindre l'un de vos objectifs (né en octobre). 3e décan, pas d'aspect des planètes rapides avant demain.

Sagittaire

On peut penser que non seulement la conjoncture ne vous touche pas de près, mais que vous allez en profiter, qu'elle va mettre l'accent sur vos compétences et que vous serez très content de vous ! En tout cas, vous agirez en toute liberté en faisant fi des barrières qui pourraient être imposées (2e décan). 1e décan, Vénus est en phase et accentue votre bienveillance. Vous vous sentez aimé et vous le rendez au centuple. 3e décan, seriez-vous en train de régler une vieille dette ?

Capricorne

Intérieurement, vous serez très mécontent, pour ne pas dire furieux après un partenaire (professionnel ou affectif) ou même après l'état qui, selon vous, prend des décisions aberrantes. Quoi qu'il en soit, ça bouillonnera en vous et vous aurez du mal à vous calmer (2e décan). 1er décan, ça va plutôt bien, vous pouvez dire merci à Jupiter qui vous rend plus conscient de vos compétences et vous permet de les utiliser de manière plus productive. 3e décan, enfer ou paradis ? Avec Pluton c'est l'un ou l'autre ou les deux en même temps.

Verseau

Vous n'aurez pas la langue dans votre poche, aussi attention à ne pas parler trop vite même si vous êtes indigné par une situation que vous trouvez injuste, ou violente comme je vous l'ai dit hier. 2e décan, la conjoncture est stressante et se terminera heureusement dimanche. 1er décan, vous pouvez obtenir à peu près tout ce que vous voulez en ce moment : contrats, accords, rencontres sont favorisés. 3e décan, c'est à partir de demain que Mercure sera de nouveau en relation avec vous.

Poissons

Vous serez un peu trop impulsif aujourd'hui, surtout 1er décan, vous aurez tendance à sortir votre carte bancaire un peu trop vite, sans réfléchir à l'état de votre compte en banque. Mais vous vous direz que ce n'est pas pour vous tout seul, que cela profitera à toute la famille. 2e décan, des événements extérieurs violents, ou l'agressivité de quelqu'un à votre boulot risquent de vous affecter, mais ça ne durera pas. 3e décan, si vous avez eu une grosse déception, vous avez peut-être votre part de responsabilité.