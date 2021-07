L'horoscope du mercredi 30 juin 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ça va être compliqué de ne pas vous laisser déborder par vos émotions, face à une situation où il peut y avoir de la violence, ou face à des décisions brutales et que vous trouvez inadaptées à la situation. 2e décan notamment, vous aimeriez pouvoir réagir, mais cela ne semble pas possible pour le moment. 1er décan, les bons influx de Vénus flattent votre ego et calment votre tendance à réagir trop fort aux événements (né autour du 24 mars surtout). 3e décan, restez en retrait, ce n'est pas le moment de vous exprimer ou d'agir, ce serait comme un coup d'épée dans l'eau.

Taureau

Prenez de la hauteur, s'il y a du grabuge autour de vous essayez de ne pas vous en mêler, on ne sait jamais, cela pourrait se retourner contre vous, 2e décan. La conjoncture est violente et en particulier pour votre décan, mais c'est l'ambiance générale qui peut être angoissante, stressante. On peut avoir peur de quelque chose. 1er décan, vous êtes certainement au vert, vous sentez protégé, et la violence semble être loin de vous. 3e décan, vous avez un clan amical solide et qui vous aide à voir la réalité telle qu'elle est, et non telle que votre imagination la voit.

Gémeaux

Vous aurez envie de réagir fortement à un événement, en vous exprimant à haute voix ou sur les réseaux sociaux pour toucher un maximum de monde. Mais veillez à ce que vos propos ne soient pas agressifs ou même violents : quand on envoie des ondes négatives, on en reçoit autant en retour. Exprimez-vous, mais sans agressivité (2e décan). Né en mai, Vénus adoucit vos moeurs et vous incite à exprimer de l'amour plus que de l'agressivité. 3e décan, né autour du 14 juin, vous avez des soucis avec l'une de vos relations, prenez votre mal en patience.

Cancer

Je vous disais hier d'être en confiance, mais il est vrai que la configuration astrale n'est pas formidable. Mars est en dissonance avec Uranus et Saturne, c'est un peu violent ! Les signes concernés (Lion, Taureau, Verseau) ne sont pas en relation négative avec vous, alors vous êtes peut-être juste déstabilisé par des événements extérieurs (2e décan). 1e décan, même si la situation vous inquiète, vous avez d'agréables compensations. 3e décan, votre fertile imagination ne doit pas être trompeuse ; faites bien la part entre rêve et réalité.

Lion

Le 2e décan est en délicate position, Mars est conjointe à votre Soleil et en dissonance avec Uranus et Saturne. Tout va de travers, on marche sur la tête, vous pourriez penser cela, tout en étant indigné par ce qu'il se passe. La conjoncture est un peu violente, il peut donc y avoir de l'agressivité autour de vous, ou en vous : heureusement, Saturne vous freine. 1er décan, né vers le 26/7, Vénus vous aide à voir la vie en rose et à valoriser vos amours. 3e décan, soyez attentif aux signaux qui concernent votre travail et les changements qui se préparent pour 2022.

Vierge

Vous êtes d'un naturel inquiet, mais là ce sont les autres qui vont agir de manière à vous inquiéter, il se peut qu'il y ait une forme de violence dans l'air. Pas forcément autour de vous en particulier, à moins que vous n'ayez affaire à un partenaire qui a tendance à la violence, auquel cas il serait bon que vous preniez des distances (2e décan). 3e décan, vous c'est à un/e partenaire dépendant, ou toxique, que vous avez affaire et vous avez du mal à vous en détacher. 1er décan, ne vous projetez pas dans un avenir sombre, essayez d'être le plus positif possible.

Balance

Vous sentez que, dans votre travail, c'est vous qui devriez avoir le contrôle, mais on dirait qu'il vous échappe. Il semble que quelqu'un est plus fort que vous à ce petit jeu (3e décan). Néanmoins, à force, vous parviendrez à reprendre ce contrôle, ça prendra le temps que ça prendra mais vous y arriverez. 2e décan, il y a du conflit dans l'air et vous n'aimez pas du tout ça. Est-ce général, ou avec l'un de vos amis que les tensions sont fortes ? 1er décan, tout va bien, l'attention que vous portent vos amis, ou votre partenaire, vous rend plus fort.

Scorpion

Franchement, ce n'est pas facile en ce moment pour votre 2e décan, qui se prend des scuds, des vacheries et qui ne peut rien faire pour y mettre le holà ! Né autour des 4, 5, 6 novembre, rien ne va comme vous le voulez, il faut laisser passer l'orage en faisant le gros dos. 1er décan, c'est beaucoup mieux pour vous, l'amour ou l'amitié semblent être de bons garde-fous face à la violence ambiante. 3e décan, rien à craindre, vous avez la Force en vous et aucune situation ne peut vous déstabiliser.

Sagittaire

Vous n'avez personnellement rien à craindre d'une situation qui, malgré tout, vous fait enrager car vous n'avez pas de moyens d'action pour lutter contre la violence qui est dans l'air. On peut imaginer plein de situations, qu'il y a de gros orages dans le ciel par exemple, mais on peut aussi penser à un conflit armé quelque part, dans un pays autre que le nôtre. Il serait étonnant que tout votre signe ne se sente pas concerné par ce qu'il se passe et qui n'est probablement pas nouveau.

Capricorne

Heureusement que vous êtes là ! Vos sages paroles, vos conseils de bon sens, votre vision réaliste de votre situation ou de celle du monde, tout cela peut se révéler très rassurant pour ceux qui vous entourent et qui, sans vous, pourraient paniquer, flipper parfois pour pas grand-chose. Mais vu la conjoncture, il se passe forcément quelque chose ; il pourrait, par exemple, y avoir un crack boursier, ou un gros problème avec l'écologie, voire avec nos libertés. Peut-être que j'exagère...

Verseau

2e décan, vous êtes en relation avec la très stressante configuration qui s'est mise en place avec Mars opposée à vous et en dissonance avec Saturne et Uranus. Ce sont des planètes violentes, mais qui sont la plupart du temps associées au collectif. Il est donc possible que la situation actuelle ne vous touche pas personnellement mais que vous ayez peur pour quelqu'un, ou pour les autres en général. 1er décan, vous semblez être protégé, peut-être parce que vous ne vous sentez pas concerné. 3e décan, une question financière pourrait vous préoccuper.

Poissons

3e décan, la Lune étant chez vous et conjointe à Neptune, vous préférerez être dans votre monde, dans vos rêves plutôt que dans la réalité. Une façon comme une autre de vous protéger car la conjoncture est violente ; mais elle ne vous touche pas personnellement et vous préférez peut-être ne pas voir. 2e décan, il y a du ramdam mais il est difficile de savoir (sans votre thème) si cela vous concerne ou si c'est général. 1er décan, vous pourriez vous être fait pincer si vous n'avez pas payé une taxe ou des impôts. Et maintenant, on vous présente la note.