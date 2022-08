L’horoscope du vendredi 19 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une rencontre de la Lune et de Mars comptera pour vous puisque Mars est votre planète maîtresse ! Cela se produit dans un secteur matériel de votre thème, alors attention fragile ! Vous pourriez casser quelque chose et être obligé de le remplacer, donc de dépenser de l'argent. Mais cela ne touche vraiment que ceux du 3e décan.

Taureau

Né en toute fin de signe, après le 16 mai, la Lune rencontre Mars et les deux sont en dissonance avec votre Soleil. De quoi vous mettre en colère, mais cela restera probablement intérieur car vous ne recherchez jamais le conflit : au contraire vous le fuyez ! Cependant, il n'est jamais bon de garder pour soi ce genre d'énergies.

Gémeaux

La Lune entrera dans votre signe cet après-midi, précédant Mars qui y fera son apparition demain. Si vous êtes né au début du signe (21 au 25 mai), il se peut que vous soyez envahi par vos émotions. Quelque chose que vous aurez vu, lu, ou entendu vous remuera. Cela ne durera que très peu de temps, inutile de vous faire du mouron.

Cancer

Vous faites partie de ceux qui seront satisfaits de l'opposition entre Mercure et Neptune parce que votre mental sera plus fort et plus intuitif que jamais. Vous vous sentirez comme branché sur des courants qui vous inspireront : philosophiques, spirituels, ils vous toucheront à la fois l'esprit et l'âme. 3e décan en particulier.

Lion

La Lune rencontre Mars à la fin du Taureau et si vous êtes du 3e décan, fin du Lion, il se peut que vous ayez des émotions fortes aujourd'hui. Rien de dramatique, peut-être que c'est votre anniversaire et qu'on vous fera une fête qui provoquera en vous une foule d'émotions ? Une question professionnelle peut aussi en être responsable.

Vierge

L'opposition entre Mercure et Neptune est de plus en plus exacte (elle le sera demain et samedi). Encore une fois, gare aux erreurs de jugement, et parfois aux oublis : vous pouvez laisser un objet quelque part et ne plus vous souvenir où. Vous pourriez aussi vous tromper de chemin si vous effectuez un petit déplacement.

Balance

A priori vous ne serez pas très sensible à l'opposition entre Mercure et Neptune, sauf si votre ascendant est en Vierge ou en Poissons (voir la Vierge). Dans le cas contraire, la seule chose que vous pouvez ressentir c'est un petit trou de mémoire comme nous en avons tous quotidiennement. Mais celui-ci pourrait bien vous énerver !

Scorpion

Votre sens de l'amitié et de la fraternité sera plus développé que d'habitude et vous vous sentirez comme obligé de rendre service à un ami. Votre besoin d'aider vous poussera à donner le maximum et même parfois à sacrifier quelque chose que vous aviez prévu. Mais cela ne vous fera ni chaud ni froid, vous ferez ce que vous estimez devoir faire.

Sagittaire

Une dissonance entre Mercure et Neptune est active aujourd'hui et demain pour ceux du 3ème décan. Votre tendance à l'oubli, ou à la procrastination pourrait être accentuée. Donc vérifiez votre agenda les deux prochains jours, et ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. 1er décan, c'est encore top !

Capricorne

En ce qui vous concerne, l'opposition entre Mercure et Neptune est très positive ! Non seulement votre mental sera très performant, mais de plus vous disposerez d'une très forte intuition. Et vous mettrez cela au service des problèmes de vos proches, à moins que vous ne soyez le roi de la négociation côté finances.

Verseau

Uranus, votre planète maîtresse est en train de reformer sa dissonance avec Saturne et elle est exacte pour ceux nés autour du 7 février. Il va donc y avoir des contraintes frustrantes, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Toutefois, il se peut que certains doivent quitter un endroit pour un autre

Poissons

En plus de ce que nous avons vu hier sur l'opposition entre Mercure et Neptune, d'autres interprétations sont possibles : il se peut que vous oubliiez un rendez-vous, ou que vous vous perdiez en chemin si vous avez de la route à faire. Attention aussi aux mensonges et aux manipulations des autres ; vous n'en serez pas toujours conscient.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info