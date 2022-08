L’horoscope du mercredi 17 août

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous n'êtes plus sous l'influence lunaire, aussi vos humeurs seront-elles plus stables. Mais vous aurez envie de vous faire plaisir, ou de faire plaisir à ceux que vous aimez, et l'idée de vous offrir un cadeau ou de leur en faire un germera dans votre tête. Si vous en avez les moyens, pourquoi pas ? Le plaisir est roi en ce moment.

Taureau

C'est à votre tour de recevoir la visite de l'astre lunaire et sa dissonance avec Vénus indique que vous serez mal à l'aise. Pour les uns, c'est avec vous-même que vous ne serez pas bien et pour les autres c'est avec un proche qu'il y aura un petit malaise, mais d'abord ça ne sera pas grave et ensuite cela ne durera que quelques heures.

Gémeaux

Débranchez ! Ce n'est pas une journée où il faut vous mettre en avant ou vous mêler des affaires des autres. Prenez du recul, vous pourrez exercer votre sens de l'observation et peut-être mieux comprendre le comportement d'un proche que vous ne trouvez pas très cool ; de plus, votre recul posera question à cette personne.

Cancer

On vous trouvera très sympathique aujourd'hui, et vous n'aurez aucun effort à faire pour l'être, cela se fera tout seul, en-dehors de votre volonté consciente : vous dégagerez de bonnes ondes et les autres seront forcément attirés. Les échanges que nous avons tous avec eux ne sont pas seulement visibles, il y a aussi une grande part d'invisible.

Lion

En Taureau, la Lune se fâche avec Vénus. C'est un aspect très léger, qui indique que soit vous ne serez pas très sûr de vos sentiments, soit vous vous aimerez moins que les autres jour. Vous ne serez peut-être pas aussi beau/belle que d'habitude, vous n'attirerez pas l'attention, le regard des autres comme vous le souhaiteriez.

Vierge

Mercure aborde votre 3e décan, ses aspects sont très rapides, ½ journée pour chacun : jusqu'à la semaine prochaine elle s'oppose à Neptune, aussi, comme d'habitude avec Neptune, gare aux erreurs de lecture, d'écriture, aux lapsus et autres mensonges. Vous pouvez aussi vous sentir perdu, ne pas savoir où vous en êtes.

Balance

Vénus est en vedette aujourd'hui et votre charme, votre séduction vont certainement vous permettre de vous faire des relations. En tout cas vous vous sentirez au top et, dans un autre domaine, il se peut que vous trouviez un accord dans ce qui a été un conflit il y a quelque temps. 1er décan, vous serez ravi/e !

Scorpion

Vous serez plus sensible que d'habitude à l'attitude des autres ou aux ondes qu'ils dégagent. Vous capterez tout et cela peut vous faire du bien ou au contraire vous perturber, selon les personnes que vous aurez en face de vous. Certains peuvent vous inspirer du dégoût, alors que d'autres vous transmettront de bons sentiments.

Sagittaire

Soyez attentif aujourd'hui, plus aux autres qu'à vous-même évidemment. Plus vous serez curieux de ceux qui vous entourent et plus vous vous serez conforté dans vos idées sur la nature humaine. Qu'elles soient positives ou négatives, vous vous direz " j'ai bien raison de penser ça". Mais cela peut aussi concerner votre partenaire.

Capricorne

Aujourd'hui, la Lune occupe un signe en harmonie avec vous, le Taureau. En conséquence, vous vous sentirez bien dans votre peau et aurez envie de plaire. Vous n'en ferez pas des tonnes, ce n'est pas votre genre, mais quelque chose changera sensiblement dans votre comportement. Et on sera attiré par vous, sans savoir pourquoi.

Verseau

Vous serez tous plus intériorisés que d'habitude, c'est votre intérêt d'ailleurs car vous ne vous sentirez pas au top de votre séduction alors que vous avez certainement envie de plaire à quelqu'un (1er décan surtout). N'y faites pas trop attention, plus vous vous focaliserez sur ce qui ne va pas, moins vous serez bien.

Poissons

Une bonne journée pour vous occuper de vos proches et leur faire plaisir en vous montrant attentif à leurs besoins. Cela dit, il ne faudra pas qu'ils vous en demandent trop parce que, il faut l'espérer, vous aurez des limites. C'est toujours une difficulté de dire non pour beaucoup de Poissons. C'est quelque chose que vous devez apprendre !

