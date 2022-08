L’horoscope du jeudi 18 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le bon aspect entre Vénus en Lion et Jupiter dans votre signe est exact aujourd'hui, il a probablement déjà fait son petit effet, mais si ce n'est pas le cas, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui vous plaira, ou que vous ayez une rentrée d'argent. Quelle que soit la somme, vous serez content, ce sera comme une bouffée d'air frais.

Taureau

La Lune est encore chez vous et croise la route d'Uranus. En général, c'est un indice de stress, ou de besoin d'agir en toute indépendance. Certains ont le désir de prendre des libertés, mais se demandent s'ils ont le droit, si cela ne va pas créer du désordre, de l'instabilité, et cela les rend anxieux, ce qui est tout à fait normal.

Gémeaux

On dirait que quelque chose vous travaille de l'intérieur, notamment né autour du 9 juin. Vous vous posez des questions existentielles, vous vous demandez de quoi votre avenir ou celui de votre communauté sera fait, et vous y penserez pendant quelques heures aujourd'hui. Par ailleurs, 3e décan, méfiez-vous de tout ce qui brille.

Cancer

Une nouvelle relation, amicale ou amoureuse, pourrait prendre de plus en plus de place et, éventuellement, vous donner envie de changer de vie, d'évoluer différemment. Cela a déjà été le cas pour le 1er et une partie du 2e décan, et à présent ce sont ceux qui sont nés autour du 11 juillet qui ont besoin d'un autre projet de vie.

Lion

Ne vous étonnez pas si vous vous sentez légèrement anxieux pendant quelques heures, ou alors si vous anticipez une situation déplaisante : cela passera rapidement ! Vous devriez en profiter pour essayer d'aller à la racine du problème. Par rapport à votre actualité, quel est le schéma qui se répète (né autour du 11 août).

Vierge

Vous serez bonne pâte aujourd'hui, plus bienveillant et tolérant que d'habitude, mais dans une certaine limite ! C'est-à-dire qu'il faudra qu'on respecte votre point de vue, vos opinions, sinon cela vous contrariera. Cela dit, si vous êtes du 2ème décan, vous prendrez des libertés et réagirez sans vous préoccuper de ce que les autres pensent.

Balance

Né en septembre, nous en reparlerons samedi, mais Mars va entrer en Gémeaux ce jour-là, aussi vous devez déjà sentir ses influx stimulants et volontaires. Elle restera dans ce signe ami jusqu'en mars 2023 et tous les décans y auront droit. Préparez-vous à défendre vos idées bec et ongles, même devant un tribunal pour certains natifs.

Scorpion

Comme chaque mois, face à vous, la Lune rencontre Uranus et crée des tensions, internes ou externes selon votre situation (2e décan et peut-être début du 3e - né entre le 10 et le 14 novembre). Il se peut que des contraintes soient à l'origine de ces tensions, vous les supportez mal et vous ne pouvez pas vous en débarrasser pour l'instant.

Sagittaire

Normalement, le 1er décan devrait déjà " sentir " cette opposition de Mars qui s'installera samedi en Gémeaux, dans votre secteur du couple et des associations. Il gère aussi les accords et désaccords, ce qui signifie que vous risquez d'être en conflit avec quelqu'un que vous avez peut-être pris de haut et qui se venge...

Capricorne

Les aspects lunaires sont encore meilleurs qu'hier, notamment pour ceux nés entre le 6 et le 12 janvier. Vous faites d'intéressantes découvertes sur vous-même, peut-être suite à un travail dans lequel vous progressez, ou parce que vous vous êtes découvert une arme de séduction que vous ne pensiez pas pouvoir utiliser, quel que soit votre âge.

Verseau

Un bon aspect de Mars se prépare et il va durer jusqu'en mars prochain. La planète entrera en Gémeaux samedi, votre secteur 5, celui qui gère vos sentiments : amours, enfants, projets seront en vedette, peut-être aussi que vous chercherez à briller davantage dans votre domaine, ou que vous voudrez absolument vous faire aimer de quelqu'un.

Poissons

3e décan, Mercure entame une opposition avec vous, propice aux discussions et négociations. Toutefois, comme elle sera en dissonance avec Neptune, vous risquez d'avoir affaire à un ou des interlocuteurs pas nets. Vous douterez de leur sincérité, à moins que vous n'ayez un ado près de vous et qu'il/elle ne vous mente avec aplomb.

