L’horoscope du mardi 16 août

Bélier

Avec la Lune dans votre signe, rien ne pourra vous arrêter, surtout qu'elle sera en harmonie avec le Soleil (3e décan). Mais attention, la Lune s'affronte aussi à Pluton aujourd'hui et il se peut qu'il y ait des " bagarres " pour le pouvoir. A savoir, qui décide, qui a autorité ou la priorité... Des chicaneries qui ne dureront pas.

Taureau

Le mot " assister " est encore important aujourd'hui, mais vous n'assisterez peut-être pas à un événement... Il peut s'agir en effet d'assister dans le sens d'aider, d'apporter son soutien à un proche, ou de rendre visite à quelqu'un qui ne va pas bien. Votre " assistance ", votre aide, vous donneront la sensation d'être utile.

Gémeaux

Vos projets ! Focalisez-vous dessus et si vous n'en avez pas, cherchez-en un ! Vous êtes dans une période, avec Jupiter en Bélier, où tout projet peut être développé et fonctionner. Toutefois, Jupiter occupe aussi un secteur relationnel et c'est le moment de vous faire des relations qui pourront vous êtes utiles plus tard.

Cancer

Il faudra juste être attentif pendant quelques heures : soit vous aurez tendance à faire de l'autorité et à vouloir imposer votre avis en toute chose, soit au contraire vous serez obligé de vous soumettre à l'autorité d'un autre (3e décan surtout). Ce sont des extrêmes et il est sûr que vous pourriez trouver un juste milieu.

Lion

Si vous êtes des derniers jours du signe, Mars vous envoie ses dernières vibrations depuis le Taureau (né après le 20 août). Vous êtes un peu ligoté, on vous impose des choses dont vous ne voulez pas et cela vous met en colère. En revanche, pour les autres décans, le ciel est presque sans nuages (sauf né vers le 11 août).

Vierge

Même s'il ne vous touche pas de près, le bon aspect entre Vénus et Jupiter qui dure jusqu'à vendredi est joyeux et vous place dans un climat de détente. Vous profitez de la vie, du soleil s'il est là... Mais comme vous ne savez pas vraiment vous reposer, essayez d'occuper votre cerveau (toujours actif) à des tâches peu compliquées ; des jeux par exemple.

Balance

Si vous êtes du 3e décan, essayez de ne pas voir le négatif des situations comme Pluton vous y invite. Pourquoi ne pas vous projeter au-delà et vous dire que tout a une fin, même les ennuis les plus graves. Votre partenaire vous fait vivre des moments difficiles ? Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr/e de ne pouvoir rien y faire ?

Scorpion

Depuis février (en gros), Saturne est en dissonance avec votre 3e décan et vous renvoie dans le passé, vous incitant à répéter une situation malgré vous. A partir de demain, et surtout jeudi, vous pourrez compter sur Mercure pour mieux comprendre et mieux gérer ce que vous vivez. Cela peut venir d'une conversation avec un proche.

Sagittaire

Si Vénus et Jupiter font des merveilles pour le 1er décan, pour le 2ème les aspects sont très légers : profitez de la vie sans vous poser de questions. En revanche, nos amis du 3e décan ont du mal à supporter une personne avec laquelle ils sont quotidiennement en relation. Il pourrait y avoir une explication d'ici peu.

Capricorne

La Lune étant toujours en Bélier, vous serez trop sensible et susceptible aujourd'hui. Peut-être que vous ne le montrerez pas, mais vous vous vexerez facilement, surtout 1er décan ; vous êtes un peu à fleur de peau en ce moment, il est même possible que vous vous sentiez " de trop ". Mais vous vous trompez.

Verseau

1er décan, vous continuez à être vraiment bien servi par Vénus et Jupiter. On pourrait vous faire une proposition qui vous enchantera... à moins que vous ne fassiez une rencontre réjouissante. 2e décan, détendez-vous, trouvez la méthode qui vous convient pour vous débarrasser de votre stress : yoga, sophrologie, reiki, etc...

Poissons

Et si vous vous faisiez plaisir aujourd'hui ? Offrez-vous un petit cadeau, quelque chose dont vous avez envie... Exceptionnellement, ne dépensez pas votre argent pour les autres, mais soyez sympa avec vous-même ; ce n'est pas de l'égoïsme, contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est du respect envers vous-même.

