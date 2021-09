L'horoscope du vendredi 17 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

On ne revient pas sur la dissonance Vénus/Saturne, exacte aujourd'hui, mais sur l'opposition de Mars qui peut vous obliger à vous battre pour que justice soit faite. Et vous battre, en principe, en tant que Bélier c'est quelque chose que vous savez faire et que vous aimez faire, même si vous rêvez à une vie douce et tranquille. A moins que vous n'ayez quelqu'un à détester et que cela soit accentué ces jours-ci.

Taureau

2e décan, vous faites une ou des expériences qui peuvent être perturbantes, tout comme elles peuvent constituer un formidable point de départ ou un renouveau dans votre vie. Cela peut avoir été soudain, comme cela peut être un processus en plusieurs étapes. C'est en tout cas une situation à laquelle vous penserez aujourd'hui. 1er décan, Vénus et Saturne vous attristent jusqu'à dimanche.

Gémeaux

Le bon aspect qui se met en place entre Mercure et Jupiter (actif aussi la semaine prochaine) devrait être réjouissant pour le 3e décan, surtout ne autour des 13, 14 juin. Toutefois, comme la dissonance de Neptune n'est pas très loin, vous ne savez pas si vous devez être en confiance ou si vous devez vous méfier de la situation qui se présente et qui constitue une très belle amélioration, personnelle ou professionnelle.

Cancer

Quand on est aussi attaché que vous à son foyer et à ceux qui le composent, on n'apprécie pas trop que certains proches ne s'entendent pas, ou dans un autre registre, qu'il y ait des travaux dans la maison. Ou pire encore, que vous deviez déménager ! Or, la dissonance de Mars peut produire l'une de ces situations dérangeantes et, parfois, le fait de devoir quitter l'endroit où vous viviez est déprimant.

Lion

A certains moments dans la vie, tout nous tombe dessus en même temps, c'est la fameuse phrase de J. Chirac : les m*** volent en escadrille... C'est un peu ce qui vous arrive 2e décan et ça ne date pas d'aujourd'hui, certains ont même vu leur vie chamboulée par un ou des imprévus qui sont arrivés comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Vous n'aviez rien anticipé et il faut maintenant trouver un plan B.

Vierge

Parfois on ne voit pas venir l'orage, il nous surprend et nous oblige à nous abriter le plus vite possible. Il y a aujourd'hui une dissonance entre Lune et Uranus qui pourrait, comme l'orage (mais en mois fort) vous surprendre. Un changement de dernière minute dans l'organisation de votre journée, que vous travailliez ou non ? Quoi qu'il en soit, vous qui êtes attaché à vos habitudes, il faudra que vous supportiez.

Balance

Mercure vient d'entrer dans votre 3e décan et forme d'ores et déjà une harmonie avec Jupiter. Alors si vous cherchez à avoir raison à tout prix, cette journée est favorable. Tout ce que vous direz sera entendu et on ne s'aventurera pas à vous contredire ce serait peine perdue ! 1er décan, né le 24 septembre, Mars peut à la fois vous mettre en colère ou vous obliger à vous investir à fond dans votre boulot.

Scorpion

La dissonance Lune/Uranus sera vécue de l'intérieur par le 2e décan. Vous savez très bien, sans vouloir le reconnaître, que vous avez une part de responsabilité dans le problème relationnel qui vous perturbe depuis des mois. Il arrive parfois que vous vous conduisiez de telle manière que vous donnez envie à l'autre, ou aux autres, de vous fuir. Vous croyez vous les attacher, ou faire leur bien, mais c'est le contraire.

Sagittaire

Vous allez avoir un coup de chance, 3e décan : d'ici la fin de la semaine prochaine, vous aurez une bonne nouvelle, qui vous semblera parfois trop belle pour être vraie. C'est pourquoi vous avez intérêt à creuser la question pour voir si on ne vous fait pas une blague, ou si les intentions de ceux qui vous proposent quelque chose sont bonnes et basées sur quelque chose de réel. N'acceptez rien sans un examen rigoureux.

Capricorne

Personne n'est insensible à l'injustice, c'est un des sentiments les mieux partagés, et vous y êtes probablement confronté en ce moment, 1er décan. En effet, avec Mars en Balance et au zénith de votre thème, et soit vous brûlez de défendre quelqu'un qui a été injustement traité, soit c'est vous qui vous sentez victime de cette injustice et qui devez vous battre. Mais elle n'aura d'importance que si vous lui en accordez.

Verseau

Dans votre signe, la Lune se fâche avec votre planète, Uranus et il est possible que vous vous sentiez sous contrainte, que vous ne puissiez rien faire pour vous débarrasser de ce sentiment désagréable d'être un pion qu'on manipule, 2e décan. Ce sur quoi vous vous reposiez, les bases de vos vie, ont été bouleversées et vous vous accrochez à ce que vous aviez, alors que vous devriez peut-être lâcher prise.

Poissons

Contrairement à d'autres, vous ne serez pas mécontent de la dissonance entre Lune et Uranus, 2e décan. Elle vous invite à changer vos habitudes, et même à adopter de nouvelles manières de penser ou d'agir grâce à des lectures, voire à une formation. Ce qui se passe provoque des changements, mais ce sont des changements qui ne vous bouleversent pas et qui sont très utiles à votre développement personnel.