L'horoscope du mercredi 15 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Surveillez vos réactions, 1er décan. En effet, avec Mars face à vous, vous risquez d'attribuer aux autres des actions qu'ils n'ont pas commises ou de croire qu'ils en ont l'intention alors que ce n'est pas le cas. Essayez aussi de ne pas vous comporter en fonction de ce qu'ils pensent de vous - ou de ce que vous croyez qu'ils pensent de vous. Pour une meilleure compréhension entre vous, mettez-vous à leur place

Taureau

1er décan, nous avons vu hier que Mars occupait votre 1er décan, distribuant de fortes énergies dans votre travail, mais il y a aussi Vénus, qui est face à vous en Scorpion et qui, hélas, forme une dissonance avec Saturne et cela va impacter les prochains jours. Vénus, planète du coeur, va se trouver freinée, frustrée par Saturne, surtout si vous êtes né autour du 27 avril. Mais ce sera différent pour chacun (amour ou argent).

Gémeaux

Certes vous serez content de Mars en Balance, mais tout dépend comment vous allez utiliser ses énergies ! Il va falloir faire attention à un petit travers de Mars, dans la position où elle est par rapport à vous, c'est une tendance à vouloir tout ramener à vous. Bien sûr vous serez actif, entreprenant, mais il faudra reconnaître que vous n'êtes peut-être pas le seul artisan de ce que vous réussirez. N'oubliez pas les autres !

Cancer

Nous avons vu les côtés négatifs de Mars en Balance hier, mais il y a aussi des aspects positifs à ce transit. Vous serez probablement plus énergique et déterminé que d'habitude, et c'est parce que vous serez très motivé, incité à l'être par la situation que vous devrez affronter. Peut-être un déménagement, des travaux à faire chez vous, ou encore une affaire familiale à régler dans l'urgence ? Du stress à prévoir.

Lion

A partir d'aujourd'hui, 1er décan, vous allez devoir être fort face à une dissonance entre Vénus et Saturne qui peut vous faire de la peine, ou se montrer frustrante. Certes, vous en avez affronté plusieurs de ce genre ces derniers mois (Vénus dans votre signe, par exemple, fin juin-début juillet) et vous êtes peut-être aguerri ? Cela dit, c'est peut-être le souvenir de ce qu'il s'est passé à cette époque qui peut vous attrister.

Vierge

Je vais encore vous parler de Mars en Balance parce que la planète gère aussi vos besoins. Si vous désirez de la tendresse, des câlins, n'hésitez pas à en faire en premier, à montrer davantage votre affection et vos envies. En revanche, si vous avez besoin de sommeil, ce sera plus compliqué, vous aurez du mal à vous endormir car Mars est un excitant. Vous le constaterez aussi sur votre appétit.

Balance

Avec Mars dans votre 1er décan, non seulement vous serez nerveux et irritable comme je vous l'ai dit hier, mais vous serez aussi très entreprenant, offensif. Si vous avez quelque chose à démarrer, un projet ou quoi que ce soit, c'est le bon moment, vous n'en aurez pas de meilleur. Et ce sera encore plus remarquable quand le Soleil entrera dans votre signe le 22 et sera tout de suite en conjonction avec Mars.

Scorpion

Tous les malheurs du monde ne vont pas s'abattre sur vous parce que Mars est entrée en Balance. La dernière fois que cela s'est passé, c'était en octobre 2019, essayez de vous souvenir de ce qui vous était arrivé. Je vous disais hier que vous seriez facilement découragé, que vous auriez du mal à aller au bout de vos entreprises, mais c'est parce que vous manquerez d'énergie et de motivations.

Sagittaire

Nous avons évoqué hier les côtés positifs de l'entrée de Mars en Balance, mais il y a aussi du moins positif. Par exemple, vous pourriez être très exigeant avec les autres, autant dans le domaine professionnel qu'en privé. Ce sera probablement une bonne chose dans le domaine de vos activités, mais dans vos relations avec vos proches, vos amis, vous aurez tendance à créer des polémiques parce que vous serez trop affirmatif.

Capricorne

La Lune est chez vous aujourd'hui, ce qui vous rend un peu trop sensible à votre goût. Du coup, vous vous en défendrez en vous réfugiant dans votre tour d'ivoire, ou en étant agressif avec vos contacts, vos relations et même vos proches. Cela ne jouera pas en votre faveur et si vous avez une discussion à aborder (né autour du 9 janvier), vous risquez d'aller un peu trop loin en paroles. Ou de vous montrer injuste.

Verseau

Autant le savoir, comme je vous l'ai dit hier Mars est positive pour vous, mais elle peut avoir aussi des aspects négatifs. Par exemple, vous défendrez vos idées envers et contre tous, ou plutôt vous sentirez obligé de les défendre face à des personnes qui les critiqueront ou qui diront qu'elles n'ont pas d'intérêt. Et attention si vous exprimez vos opinions (politiques, sociales), elles seront sujettes à controverses.

Poissons

Si le côté négatif de Mars en Balance joue sur vos histoires d'argent, il y a aussi un côté positif, c'est que vous pouvez remonter la pente si vous le désirez vraiment. A moins que ça ne soit impossible parce que vous ne gagnez pas assez, par exemple. Dans ce cas, sauf si vous êtes retraité et encore, pourquoi ne pas chercher un petit job supplémentaire dans le domaine du service à la personne ? Réfléchissez-y.