L'horoscope du jeudi 16 septembre 2021

Bélier

Pour vous aussi, la dissonance Vénus/Saturne ne sera pas remarquable et si elle doit avoir un écho chez vous, ce sera plus dans le domaine financier qu'ailleurs. On pourrait vous refuser un crédit par exemple, un découvert à la banque (1er décan). Si c'est votre cas, n'en faites pas un drame, il y a d'autres solutions qui sont à envisager de près. Et puis, demandez-vous si vous avez vraiment besoin de cet argent...

Taureau

Vous êtes de ceux que Vénus et Saturne peuvent faire souffrir, parce que vous détestez perdre et que vous pourriez avoir le sentiment que quelqu'un s'éloigne de vous. Comme il n'est pas du tout dans votre philosophie de laisser les choses se faire sans réagir, vous vous demanderez comment faire pour retenir cette personne. Mais il peut aussi être question de votre boulot, et d'une éventuelle perte d'emploi.

Gémeaux

Votre secteur du travail occupe le Scorpion, ce qui fait que vous pouvez autant adorer votre boulot que le détester et vouloir en changer. Le résultat est que vous avez du mal à stabiliser votre situation. Et aujourd'hui encore, avec la dissonance entre Vénus et Saturne, vous ne vous sentirez pas à l'aise dans votre job (1er décan), peut-être parce qu'un collègue ou un chef se montrera dévalorisant. Ne vous laissez pas faire.

Cancer

De nos jours, malheureusement, l'apparence physique a une grande importance et vous ne vous sentez pas à l'aise si vous ne correspondez pas à certains critères. C'est ce qui risque de se passer aujourd'hui pour ceux du 1er décan. Quelque chose fera que vous ne vous aimerez pas, vous vous trouverez mal sapé, mal coiffé, ou quoi que ce soit d'autre que vous garderez en tête toute la journée et qui gâchera vos plaisirs.

Lion

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait Lamartine, et il est vrai qu'une absence peut être cruelle pour un Lion. Vous êtes beaucoup plus sentimental qu'on ne le pense et une absence peut vous faire très mal. C'est ce que le 1er décan pourrait ressentir, la dissonance entre Vénus et Saturne étant active jusqu'à dimanche. Vous pouvez également, au contraire, vous sentir étouffé par quelqu'un qui vous aime mal.

Vierge

Vénus n'est vraiment pas arrangeante aujourd'hui, en dissonance avec Saturne elle vous prive d'un plaisir que vous pensiez pouvoir vous offrir. Si vous aviez rendez-vous, par exemple, avec quelqu'un qui vous intéresse, cette personne pourrait se décommander, alors que vous aviez échafaudé des plans dans votre tête et que tout était parfait. Vous en serez triste, mais vous vous en remettrez vite (1er décan).

Balance

Vénus c'est votre planète, c'est elle qui fait de vous le grand amoureux(se) que vous êtes, l'esthète qui ne fait pas que sommeiller en vous... Sachez que Vénus vous joue un mauvais tour aujourd'hui en se mettant en dissonance avec Saturne. Et comme elle occupe un secteur de confort, on peut penser que vous vous sentirez inconfortable : mal au dos, ou ailleurs, manque d'argent aussi pour vous offrir un petit plaisir (1er décan surtout).

Scorpion

Chez vous, 1er décan, Vénus et Saturne forment un couple " diabolique " capable de vous priver de ce que vous aimez, ou d'une somme d'argent qu'on vous avait promise. Vous êtes parti pour passer une journée morose, où vous ressentirez un manque, une frustration. Mais chez certains cela prendra une autre tournure : soudain, vous aurez l'impression d'être vieux, d'avoir dix ans de plus. Ce sera plus ou moins fort chez chacun.

Sagittaire

Vous échapperez peut-être à la morosité ambiante, d'abord parce que vous êtes optimiste de nature et ensuite parce que vous avez le bon aspect de Mars qui vous motive et vous donne envie de lutter contre tout ce qui peut entraver votre liberté d'agir ou de penser. Alors la dissonance entre Vénus et Saturne, c'est à peine si vous y ferez attention parce que si elle crée un manque, vous saurez rapidement le compenser.

Capricorne

Vous avez Saturne pour planète maîtresse, aussi serez-vous sensible à sa dissonance avec Vénus, qui occupe votre secteur d'amitié. Une sortie amicale pourrait être reportée, ou c'est vous qui jouerez les ermites et n'aurez pas envie de sortir. Il faudrait peut-être vous forcer un peu, parfois vous avez trop peu de relations sociales, peut-être parce que vous le voulez, mais du coup vous ne vous enrichissez pas intérieurement.

Verseau

Étant donné que Saturne est chez vous, 1er décan, sa dissonance avec Vénus vous touchera plus que d'autres. Vous serez terriblement inquiet pour l'un/e de vos amis, vous vous sentirez responsable ou coupable de ne pas pouvoir lui venir en aide... Mais vous n'êtes pas tout-puissant et parfois il faut accepter le fait que vous avez des limites, que vous ne pouvez pas tout et que la vie est injuste : c'est elle qui est toute-puissante.

Poissons

Vous aurez peu de retombées de la dissonance Vénus/Saturne et tant mieux car elle a mauvaise réputation. Certes, elle est rapide et sera terminée samedi, mais vous vous en protègerez en ayant la tête ailleurs et en ne considérant pas le côté attristant ou frustrant de la conjoncture. Vous vous en évaderez, comme vous savez si bien le faire quand quelque chose vous ennuie : en faisant tout pour l'oublier.