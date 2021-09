L'horoscope du mardi 14 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre planète, Mars, se place à présent face à vous, en Balance et se trouve un peu désarmée. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas être offensif sous cette conjoncture (1er décan jusqu'au 1er octobre). Au contraire, si vous voulez obtenir quelque chose ou arranger une situation conflictuelle, vous devrez vous montrer diplomate, conciliant, ne pas chercher la bagarre. Plus vous privilégierez le consensus, mieux ça se passera.

Taureau

C'est votre secteur du travail qui reçoit les influx de Mars à partir d'aujourd'hui, et jusqu'au 1er octobre pour le 1er décan. Cela signifie que vous allez devoir travailler davantage, faire des heures supplémentaires, rentrer à pas d'heure. Et si vous ne travaillez pas, vous serez malgré tout très occupé, pas le temps de "glander". Mais vous pourriez aussi avoir un petit problème de santé, avoir attrapé une angine par exemple.

Gémeaux

Vous ne serez pas mécontent de ce que produira Mars en Balance (1er décan jusqu'au 1er octobre). Vous allez pouvoir prendre des initiatives et personne ne vous dira qu'elles ne sont pas bonnes. Alors, allez-y, foncez, ayez du courage pour entreprendre, cela ne peut que vous réussir. Plus vous "oserez", plus vous en serez récompensé. Par ailleurs, il va falloir faire preuve de fermeté avec l'un de vos enfants.

Cancer

Il y a de l'orage en famille, avec l'arrivée de Mars en Balance (1er décan jusqu'au 1er octobre). Vous serez de mauvaise humeur, ou alors ce sont vos proches qui supporteront mal votre attitude un peu vindicative. Il est vrai que vous serez hyper réactif, susceptible et que vous n'en ferez qu'à votre tête. Et tant pis si on ne vous aime pas, vous n'en aurez rien à faire : on doit vous accepter tel/le que vous êtes.

Lion

Avec Mars en Balance, vous serez un peu agressif, un peu offensif, et vous aurez un formidable sens de la répartie. On ne pourra pas vous coincer, ou vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire (1er décan, jusqu'au 1er octobre). En affaire, vous serez intraitable et s'il y a de la concurrence, ils n'auront qu'à bien se tenir, vous leur mènerez la vie dure. Même chose avec les obstacles de la vie : vous saurez vous battre !

Vierge

Mars entre en Balance aujourd'hui, il va falloir imposer vos volontés dans le domaine financier, réclamer ce qu'on vous doit, ou demander une augmentation, avec le risque de vous voir opposer un refus. Risque que vous n'avez pas très envie de prendre. Mais, qui ne risque rien n'a rien, n'est-ce pas ? 1er décan, vous recevrez les influx de Mars jusqu'au 1er octobre ; vous pouvez aussi avoir à payer une facture.

Balance

Mars débarque chez vous, 1er décan jusqu'au 1er octobre. Ne vous étonnez pas si vous vous sentez monté sur ressort et si tout vous égratigne ou vous met en colère. Il faut dire que ceux qui vous entourent ne vous épargneront pas, ils ne seront pas très gentils avec vous, surtout votre conjoint. Il ou elle pourrait être de mauvaise humeur et cela rejaillirait sur vous. Mais vous pouvez aussi avoir à vous battre pour gagner...

Scorpion

Mars se trouve à présent dans l'ombre de votre signe, c'est-à-dire que ce qu'elle représente : force, volonté, détermination, décision, tout cela sera moins efficace et vous serez facilement découragé devant vos taches. Vous aurez d'ailleurs du mal à aller au bout de ce que vous entreprenez, 1er décan jusqu'au 1er octobre. Il faudra veiller aussi à ne pas vous mêler des affaires des autres, ça peut vous retomber dessus.

Sagittaire

Avec Mars pour alliée, vous aurez de l'énergie à revendre, à utiliser pour booster vos projets et y faire participer un ami ou une relation. Vous placerez certainement beaucoup d'espoir dans ce projet, qui sera très différent pour chacun. Pour les uns ça peut être de séduire quelqu'un, pour les autres il s'agira d'un projet professionnel et pour les troisièmes ce sera personnel et concernera leur ego, leur image, leur besoin de briller.

Capricorne

À son entrée en Balance, Mars se place au zénith, dans votre secteur de carrière. Vous allez certainement vous concentrer à fond, mettre toute votre énergie pour atteindre un objectif. 1er décan jusqu'au 1er octobre. Vous pouvez aussi affronter un obstacle avec courage, ou devoir vous imposer face à quelqu'un qui veut vous dicter sa loi. Quoi qu'il se passe, vous serez combatif et vous ne laisserez personne vous doubler.

Verseau

L'arrivée de Mars en Balance signe une période où votre optimisme sera dopé et où vous aurez beaucoup d'encouragements de la part des autres pour réaliser vos projets ou partager vos idées et opinions. C'est donc une bonne période, qui peut aussi vous inciter à faire parler de vous, ou de quelque chose que vous avez créé (1er décan jusqu'au 1er octobre). En espérant que Saturne (rétrograde) ne vous gênera pas.

Poissons

À présent qu'elle est en Balance, Mars occupe un secteur financier de votre thème : vous allez certainement avoir quelque chose à payer et vous aurez du mal à réunir les fonds. Toutefois, dans certains cas, vous pourriez avoir à réclamer une somme qu'on vous a promise en dédommagement ou en compensation. Ce qui est important sous cette conjoncture, c'est que vous soyez actif, que vous demandiez et non que vous attendiez.