L'horoscope du lundi 13 septembre 2021

Bélier

La semaine commence bien, surtout 2e décan. Lune et Mercure s'allient pour faciliter vos échanges, verbaux ou commerciaux. Le résultat sera meilleur que prévu. Probablement parce que vous ferez assaut d'amabilité et que vous vous montrerez arrangeant avec votre ou vos interlocuteurs. 3e décan, il se peut qu'il y ait une embrouille avec un collègue ou à cause d'un employé qui vous a laissé tomber.

Taureau

1er décan, le problème dont il a été question hier sera présent toute la semaine. En plus de ce que je vous ai déjà dit, il se peut que quelqu'un soit absent et vous manque. Votre chéri/e est peut-être en voyage et vous n'aimez pas quand il/elle s'absente, vous avez l'impression qu'il vous manque une partie de vous ! Cela dit, pour certains, c'est au niveau de l'argent qu'il pourrait y avoir un gros manque.

Gémeaux

C'est contradictoire pour le 3e décan. D'un côté Jupiter vous a offert une très belle opportunité et elle est toujours d'actualité, de l'autre vous êtes dans la brume. En effet, le Soleil et Neptune font des dissonances avec vous et il vous est difficile de stabiliser une situation qui est partie en sucette depuis plusieurs mois. Un jour ça va, l'autre pas, et vous ne savez jamais comment va se passer votre journée.

Cancer

Profitez des bonnes vibrations de Vénus, 1er décan. Votre charme et votre sensualité sont au premier plan et si vous voulez plaire à quelqu'un, cette semaine est idéale. Reste à savoir si la personne à qui vous voulez plaire vaut le coup, si c'est quelqu'un de sérieux, et surtout s'il ou elle est libre ! Avec la dissonance de Vénus et Saturne, exacte à partir de mercredi, vous risquez d'avoir une surprise un peu désagréable.

Lion

Votre point fort cette semaine, c'est votre réactivité. Plus vous serez rapide à réagir, mieux vous vivrez une situation qui peut se révéler attristante pour le 1er décan. En effet, Vénus en Scorpion formera une dissonance avec Saturne (exacte entre jeudi et vendredi) qui risque de vous faire de la peine ou de créer une forte nostalgie, voire des regrets. Mais il est possible aussi qu'un de vos enfants quitte le foyer et parte vivre sa vie.

Vierge

Le Soleil vous mettra encore en valeur toute la semaine, 3e décan, avec un petit problème dû à l'opposition de Neptune qui brouille votre vision d'une situation. Mais elle sera vite terminée et laissera la place à une harmonie entre le Soleil et Pluton qui est un symbole de pouvoir et de contrôle. Vous reprendrez des forces et disposerez d'une bien meilleure lucidité entre mercredi et le dimanche 19.

Balance

Mars entrera demain dans votre 1er décan, nous en avons parlé hier. Il y reste toute la semaine et si vous êtes impatient, irritable, vous serez aussi très entreprenant, et plutôt offensif dans le boulot : vous ne vous laisserez pas faire et il ne fera pas bon vous contrarier. 2e décan, Mercure est encore chez vous jusqu'à jeudi inclus, profitez-en pour contacter des gens, prendre un rendez-vous, demander un document officiel.

Scorpion

Si certains vont connaître des moments heureux en amour ou en amitié, d'autres natifs du 1er décan seront nostalgiques et regretteront un bonheur qui s'est enfui. Il leur est difficile de regarder devant eux en ce moment, tant Saturne les oblige à se retourner sur le passé et à regretter, et même parfois se culpabiliser en se disant que c'est leur faute s'ils ont perdu une personne qu'ils aimaient. Surtout né fin octobre.

Sagittaire

Vous apprécierez, 1er décan, l'entrée de Mars en Balance demain, car vous pourrez démarrer un nouveau projet et il fera long feu grâce à l'harmonie de Saturne. La planète ne représente pas toujours les épreuves, elle est aussi associée au temps, à la durée. Ce projet, ou ce nouveau boulot pour certains, démarre sous les meilleurs auspices puisque votre volonté de réussir est décuplée et que c'est du solide.

Capricorne

De bons influx de Vénus toute la semaine pour le 1er décan, vous serez amicalement entouré et certains pourraient même retrouver un ou une vieille connaissance. Qui a peut-être été un vrai ami mais dont vous n'aviez plus de nouvelles. Côté finances (il faut toujours en parler avec Vénus) il est possible que vous attendiez qu'on vous paye quelque chose, un somme qui aurait dû vous être envoyée depuis des lustres.

Verseau

Une semaine pas toujours facile pour les natifs de janvier, à cause de la dissonance Vénus/Saturne. Une perte, une frustration, voire un échec sont à craindre. Surtout né autour du 28 janvier. Saturne est "sur" votre Soleil, rétrograde certes, et ce qui va se passer peut aussi être issu de votre imagination, de votre tendance à tout anticiper, et là c'est quelque chose de triste ou d'anxiogène que vous prévoirez.

Poissons

Les natifs de février sont, pour certains, dans une sorte de fièvre amoureuse ou, de manière plus triviale, dans une fièvre acheteuse. Évitez de dépasser les limites. Vous pourriez avoir envie de compenser un déplaisir (dissonance Vénus/Saturne) en dépensant plus qu'il ne vous est permis. Et si vous tombez amoureux cette semaine vérifiez que la personne est libre, même s'il ou elle vous laisse penser le contraire.