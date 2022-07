L'horoscope du mercredi 13 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le moins qu'on puisse dire c'est que vous aurez du caractère aujourd'hui. Déjà que vous n'en manquez pas ! Mais la pleine Lune active le Cancer, qui accentue votre sensibilité et votre réactivité, ainsi que le Capricorne, le secteur de votre thème qui gère votre façon de vous imposer, votre autorité. 3e décan, contrôlez votre réactivité.

Taureau

La pleine Lune semble vous êtes favorable, elle active des secteurs liés à la communication et si la conjoncture était agressive hier, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Au contraire, elle est bienveillante et vos échanges n'en seront que plus satisfaisants. Mais restez réservé avec les plus jeunes, ne leur faites pas la leçon.

Gémeaux

C'est toujours l'argent qui est au premier plan avec la pleine Lune d'aujourd'hui. Si vous songez à investir de l'argent ou à faire un achat conséquent, c'est le moment de réfléchir pour savoir ce que vous voulez vraiment et ne pas vous tromper. En effet, la dissonance Vénus-Neptune risque de vous induire en erreur.

Cancer

La pleine Lune se fait dans votre 3e décan et ne forme aucun aspect si ce n'est une harmonie, un peu large, avec Neptune. Il est possible que vous ayez une crainte un peu irrationnelle de ne pas être aimé, ou que votre chéri vous aime moins. A moins que vous ne soyez angoissé à l'idée de quitter votre maison pour les vacances !

Lion

Ce sont des secteurs très cérébraux qui sont concernés par la pleine Lune, quelque chose vous turlupine et vous y penserez H24. Puis cela vous passera aussi vite que ce sera venu. Cela dit, la pleine Lune est sensible pendant une semaine, aussi ces pensées, ce travail dans votre tête resteront présents a minima.

Vierge

Vous qui avez le doute en vous, vous risquez de douter encore plus que d'habitude avec la pleine Lune ! Elle active Neptune, laquelle s'oppose à votre 3e décan et il est possible que vous doutiez de vous ou d'un partenaire (professionnel ou affectif). Mais comme ce n'est pas nouveau, vous saurez prendre du recul.

Balance

Les secteurs impactés par la pleine Lune sont importants, l'un gère vos ambitions, l'autre votre vie familiale. Et ils sont opposés puisque le Soleil s'oppose à la Lune. On dirait que vous avez un choix à faire et il concerne votre orientation professionnelle ou celle de l'un de vos proches, enfant ou conjoint.

Scorpion

Vous vous sentirez plus que jamais disposé à vous intéresser à l'actualité et si ce n'est à l'actualité du pays, celle qui concerne votre entourage vous amusera beaucoup. Vous n'êtes pas amateur de potins d'habitude, mais là, vous aurez très envie d'en savoir plus sur une possible histoire, qui peut concerner un proche ou même un ou une ex.

Sagittaire

La pleine Lune d'aujourd'hui éclaire vos secteurs financiers et comme elle est en relation avec Neptune, vous devez absolument faire attention (3e décan) à ne pas prendre vos rêves pour une réalité. Ou à ne pas croire qu'une affaire va vous rapporter alors que rien n'est moins sûr. Quand Neptune s'en mêle, tout peut s'emmêler.

Capricorne

Dans votre signe, la Lune s'oppose au Soleil en Cancer, c'est donc la pleine Lune et vous allez probablement avoir une prise de conscience concernant votre relation à votre partenaire, ou à son propos à lui/elle. Peut-être vous demanderez-vous si vous êtes vraiment heureux. Mais ne vous posez-vous pas trop de questions ?

Verseau

Si vous vous sentiez un peu solitaire hier, la pleine Lune d'aujourd'hui n'arrangera pas les choses. Mais on peut se demander si vous n'avez tout simplement pas besoin de vous plaindre. Si c'est le cas, faites-le ! Mais ne vous plaignez pas aux autres, ça leur casserait les pieds. Plaignez-vous à vous-même !

Poissons

Une très agréable pleine Lune qui peut être valorisante. En tout cas elle fait vibrer des secteurs positifs de votre thème et qui indiquent que vos sentiments seront au premier plan pendant quelques jours. Et comme vous le savez, il y a une dissonance Lune/Vénus en ce moment, aussi attention à ne pas vous faire tout un cinéma.

