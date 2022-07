L'horoscope du mardi 12 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous vous sentirez responsable de tout et de tous aujourd'hui, votre côté ange gardien protecteur est activé par la conjoncture et vous prendrez ce rôle très au sérieux. Et il est vrai que quand vous vous y mettez, quand vous avez décidé de prendre quelqu'un sous votre aile, même si ce n'est pas un enfant vous savez le préserver.

Taureau

Mars étant en bon aspect avec la Lune aujourd'hui, vous ne ressentirez pas la conjoncture comme agressive. Au contraire, elle vous donnera une force et une détermination particulières et si vous avez quelqu'un, ou une idée à défendre, il n'y aura pas meilleur avocat que vous ! Surtout si vous êtes remonté contre un adversaire.

Gémeaux

N'oubliez pas ce que je vous ai dit hier, 3e décan, gardez les pieds sur terre ! 1er décan, la présence de la Lune en Capricorne indique que vous risquez de vous faire du souci pour une question d'argent, d'autant plus que c'est la pleine Lune demain et que le côté matériel de l'existence prendra l'avantage sur son côté spirituel.

Cancer

Si vos échanges avec les autres ont un caractère spécial aujourd'hui, ou si le contexte dans lequel vous êtes est particulier, vous affronterez la situation, quelle qu'elle soit, avec force et détermination. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher d'être vous-même et d'utiliser cette force qui est en vous et que les autres ne perçoivent pas toujours.

Lion

Ne soyez pas trop perfectionniste aujourd'hui, vous aurez tendance à surveiller ceux qui vous entourent et à leur chercher la petite bête. Mais vous ne serez pas très tendre avec vous-même non plus. Du reste, y a-t-il vraiment quelque chose d'important en jeu qui justifie que vous vous comportiez ainsi ? Si oui, pas de souci.

Vierge

Mercure, votre maître vous promet que si vous sortez de votre routine, si vous faites quelque chose de nouveau, de différent, vous serez drôlement content de vous. Souvent, vous vous enfermez dans des habitudes qui deviennent des automatismes et vous ne faites pas travailler votre créativité. Mais vous le ferez aujourd'hui, 2e décan.

Balance

Il est possible que vous regrettiez quelque chose, ou que quelqu'un vous manque, 1er décan. Mais ce sera très passager et ce qui vous sauvera de la nostalgie c'est votre volonté d'être productif, d'avoir des résultats dans votre travail ou vos activités habituelles. Concentrez-vous dessus, cela vous fera du bien.

Scorpion

Il sera question d'un petit déplacement à deux ou en groupe ; en tout cas vous ne serez pas seul et vous serez même un peu agacé par une présence que vous ne souhaitez pas. Notamment 1er décan. Et pourquoi ne pas vous expliquer avec cette personne ? Tout vaut mieux qu'une ambiance pourrie, surtout si vous êtes en vacances.

Sagittaire

3e décan, méfiez-vous toute la semaine d'une tendance à prendre vos rêves pour une réalité. A moins que cette dissonance de Neptune, activée par Vénus, ne vous incite à vous dévaloriser. On pourrait mettre quelqu'un à la place de Neptune, un parent, un ami, voire un/e partenaire qui a l'art de manipuler.

Capricorne

La Lune transite votre signe, 1er décan aujourd'hui et demain ce sera la pleine Lune puisqu'elle s'opposera au Soleil. 1er décan, l'astre de la nuit est en harmonie avec Mars et vous aurez la sensation d'être plus fort, plus volontaire et déterminé que de coutume. Le ciel vous le promet, vous serez fier de vous, même si ce n'est pas votre habitude.

Verseau

Une journée un peu solitaire pour le 1er décan ? En tout cas, vous aurez besoin de tranquillité, de ne pas être dérangé afin de ne pas être distrait et de pouvoir vous concentrer sur ce que vous faites. En vacances ou non, vous vous replierez sur vous-même, surtout pour vous protéger du monde extérieur, trop distrayant.

Poissons

3e décan, méfiez-vous toute la semaine d'une tendance à prendre vos rêves pour une réalité. A moins que cette dissonance de Neptune, activée par Vénus, ne vous incite à vous dévaloriser. On pourrait mettre quelqu'un à la place de Neptune, un parent, un ami, voire un/e partenaire qui a l'art de manipuler.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info