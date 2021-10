L'horoscope du samedi 9 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La rencontre de Lune et Vénus se fait dans votre secteur des voyages, aussi est-il possible que vous soyez content de partir pour le week-end et en bonne compagnie. Apparemment, l'endroit où vous irez compte peu, l'important c'est la personne avec qui vous serez ! Et si vous restez dans votre périmètre habituel, ce dont vous aurez envie c'est d'être à l'extérieur, au grand air, peut-être avec ceux que vous aimez.

Taureau

Les plaisirs liés à la conjoncture seront plus de nature financière qu'amoureuse. Vous pourriez envisager la possibilité de vendre quelque chose un bon prix. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit, la dissonance de Saturne avec votre signe peut ralentir les choses en vous posant un ou des obstacles. Et finalement vous n'obtiendrez pas exactement ce qui était prévu. 1er décan surtout.

Gémeaux

Vous aurez tout pour plaire aujourd'hui, surtout si vous n'en faites pas trop et que vous êtes sincère. Parce que l'autre le sentira, si vous ne faites que jouer la comédie. Cela dit, il arrive que vous soyez pris à votre propre jeu et que vous tombiez réellement amoureux, ou en tout cas que vous le croyiez. Quoi qu'il en soit, vous pourrez faire des rencontres parce qu'il y aura une invitation au programme.

Cancer

Vos plaisirs du jour, mis en valeur par la conjonction de Lune et Vénus seront très banals car ils seront liés à des habitudes, à des rituels qui vous rassurent. Et il sont peut-être banals, mais à vos yeux ils auront de l'importance parce que vous avez souvent besoin d'être rassuré. Des détails que vous serez peut-être le ou la seule à voir auront cet effet, celui de vous donner confiance en vous et en l'autre.

Lion

La rencontre de la Lune et de Vénus est bien placée et ne peut qu'accentuer votre pouvoir de séduction ; si quelqu'un vous plaît, il/elle ne pourra pas vous échapper. De plus, il n'est pas sûr que vous le ferez exprès, vous dégagerez quelque chose de charmeur qui attirera les autres. Cela dit, vous pouvez aussi passer d'excellents moments aujourd'hui avec ceux que vous aimez, à faire ce que vous aimez !

Vierge

La conjonction du jour se forme dans votre secteur de la famille et il n'est pas exclu que vous vous rendiez à une petite fête organisée par l'un de vos proches. Vous pourriez aussi en être l'organisateur, mais dans ce cas, vous n'en retireriez pas autant de plaisir. Tout simplement parce que vous êtes perfectionniste et que vous seriez sans cesse sur le qui-vive, par crainte que quelque chose aille de travers !

Balance

La Lune entre en Sagittaire dans le courant de la journée et rencontre Vénus ! Quel bon week-end s'annonce pour vous ! Vos proches vous mettront sur un piédestal. Et si c'est votre anniversaire, vous serez très bien entouré. Étant donné que l'accent est mis sur Jupiter, vous pouvez aussi être content de vous et d'un bon résultat, présent ou à venir, à moins que vous n'accueilliez un nouveau membre dans la famille.

Scorpion

Je vous propose un exercice difficile : vous laisser aller à toutes vos envies, répondre à tous vos désirs, tout en restant dans les limites du raisonnable. Est-ce possible ? En tout cas, la rencontre Lune/Vénus va accentuer votre besoin d'avoir du plaisir et d'obtenir ce que vous voulez en usant de tous les moyens (légaux) à votre disposition. Et vous faire un petit cadeau sera aussi un des plaisirs du jour.

Sagittaire

Dans votre signe, la Lune rencontre Vénus, une très agréable conjoncture pour éprouver de l'amour et surtout avoir une inconditionnelle confiance en l'autre. En tout cas, si vous êtes amoureux ! Si vous ne l'êtes pas en ce moment, il se pourrait que vous croisiez quelqu'un et qu'il ou elle vous donne envie de tomber amoureux. Mais vous pouvez aussi avoir un appétit d'ogre pour les bonnes choses : gare aux excès !

Capricorne

Généreux, le bonheur des autres, loin de vous rendre jaloux vous réjouira. Peut-être que vous en avez été l'instigateur, que c'est grâce à vous que d'autres sont heureux. Sinon, il est possible que vous soyez vous-même secrètement heureux parce que vous avez quelqu'un en tête et que vous attendez de pouvoir concrétiser cette éventuelle relation... Mais pour cela, il faut peut-être que l'autre fasse le 1er pas.

Verseau

Une très jolie conjoncture pour démarrer ce week-end, qui sera amical ou ne sera pas ! Vous aurez d'adorables preuves de l'amitié de ceux qui vous entourent. Mais peut-être aussi que vous ferez une rencontre due à la bienveillance de vos amis, ou carrément au hasard. Laissez la vie vous guider, acceptez ce qu'elle vous propose même si ce qu'elle propose vous ennuie. On ne sait jamais ce que réserve le destin.

Poissons

Vous serez plein de bons sentiments et vous serez heureux si vous pouvez vous rendre utile, donner le sourire à quelqu'un qui semble plus malheureux que vous. Il se peut que vous vous montriez généreux avec un inconnu, ou alors avec l'un de vos parents. Vous lui rendrez visite et il/elle en sera heureux, ce qui vous réjouira. Faire le bien sera votre objectif et vous l'atteindrez sans difficulté, surtout 1e décan.