L'horoscope du mercredi 4 août 2021

Bélier

2e décan, d'un côté le Soleil vous invite à exister davantage, à vous faire remarquer, à séduire, mais de l'autre Vénus vous voir un peu trop critique vis-à-vis de vous. Vous vous regardez avec sévérité et notez tous les détails de votre physique ou de vos comportements qui ne vont pas et qui, selon vous, vont vous empêcher de plaire. 1er décan, vous n'êtes pas plus tendre que le 2e décan, mais cela ne s'adresse pas à vous : vous avez quelqu'un dans votre collimateur et il/elle vous agace fortement. 3e décan, ne soyez pas négatif sur votre avenir professionnel.

Taureau

Né en avril, nous en avons déjà parlé, si Saturne vous fatigue, il se peut que vous retrouviez rapidement vos forces grâce aux aspects toniques de Mars. La planètes des énergies est bien placée, et peut-être qu'en vous détendant, en jouant, vous allez récupérer. Toutefois, dans certains cas, vous pourriez être contrarié par l'un de vos enfants, rebelle à votre autorité. 2e décan, vous semblez être balloté depuis quelques jours, ça ne sera plus d'actualité après la nouvelle Lune de dimanche. 3e décan, une question d'argent risque de vous préoccuper quelques heures.



Gémeaux

Né en mai, la dissonance que Mars vous envoie peut se révéler symbolique d'un désaccord en famille, ou d'une décision à prendre et qui vous oblige à réfléchir activement. Mais vous pouvez aussi avoir des travaux chez vous, ou même déménager, pour certains. Dans ce cas, vous cherchez peut-être un logement ! 2e décan, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait vous avoir fait la surprise de réapparaître soudainement. 3e décan, la Lune est chez vous jusqu'à ce soir, vous serez plongé dans vos pensées et un peu trop distrait.

Cancer

1er décan, vous avez un atout dans votre manche, c'est la présence de Mars dans votre secteur 3 qui booste votre rapidité d'esprit et votre volonté de montrer qui est le patron ! Évidemment, cela n'ira pas sans bouderies et autres remarques désobligeantes, mais vous tiendrez bon car vous êtes quelqu'un de tenace. 2e décan, Vénus est toujours en phase avec vous, vos proches vous aiment et vous le montrent. Si quelqu'un vous intéresse, il va falloir faire le premier pas. 3e décan, rêveur, vous serez un peu absent, peut-être parce que vous serez plongé dans des souvenirs.

Lion

Jusqu'à vendredi, le 2e décan doit encore faire face à de l'anxiété par rapport à son job, mais ça ira mieux après, il ne restera plus que la nouvelle Lune de dimanche à passer et ce sera nickel, enfin presque. C'est quand Uranus rétrogradera, le 20, que vous aurez une période beaucoup plus tranquille. Le problème peut aussi être familial, difficile de savoir sans votre thème. 1er décan, Saturne est revenue chez vous jusqu'à mi-décembre mais elle rétrograde et vos soucis, vos peurs aussi. 3e décan, un gros contrat peut être sur la sellette, soyez patient.

Vierge

Vous avez tendance à exiger beaucoup de vous, ce n'est pas nouveau, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous demande la lune et il est illusoire de penser que vous pouvez la décrocher. Sachez mettre des limites à cette personne, qui abuse probablement de l'influence qu'elle a sur vous, voire de son pouvoir (3e décan). 1er décan, Mars continue à vous poursuivre (jusqu'au 14), gare à la maladresse et aux conflits avec vos proches. 2e décan, merci Vénus : on vous aime et on vous le montre.

Balance

3e décan, ne croyez pas tout ce que votre imagination vous souffle de dévalorisant, ou de négatif sur vous et sur vos capacités. Vous n'êtes pas rationnel en ce moment, surtout né autour des 18, 19, voire plus. Cela dit, il est possible que la relation avec un proche, un parent, soit de nature à vous faire du mal ; il faut donc que vous mettiez la bonne distance. 1er décan, vous avez jusqu'au 14 pour mettre de l'ordre dans votre tête et lâcher prise par rapport au travail ou autres activités. 2e décan, vous ne croyez plus en l'amour de l'autre ? Attendez, cela va vous passer.

Scorpion

Jupiter reforme une dissonance avec vous 3e décan, mais elle est rétrograde. Un procès ou un problème administratif revient vous contrarier, mais cela va rester dans votre tête. Vous y penserez, ou en parlerez, mais ce n'est pas avant octobre que vous pourrez régler la question qui vous préoccupe ; vous aurez alors jusqu'en décembre. 2e décan, c'est encore un peu difficile jusqu'à la nouvelle Lune de dimanche, puis le ciel se calmera. 1er décan, ne vous isolez pas de vos amis, même si vous n'avez envie de voir personne. Ce n'est pas la solution à vos problèmes !

Sagittaire

Une bonne journée en principe pour le 3e décan, la Lune et Jupiter seront en harmonie et vous vous sentirez vous-même jusqu'au bout des ongles, ce qui vous autorisera quelques excès. Du coup, il faudrait un peu vous calmer, surtout si vous avez croisé quelqu'un qui vous plaît ; ne lui envoyez pas trop de textos. 2e décan, né autour du 7 décembre, Vénus est encore bien disposée ; vous pourrez atteindre l'un de vos objectifs et être content de vous, ou créer un climat harmonieux avec votre conjoint. 1er décan, ne prenez aucune décision trop impulsive, freinez-vous.

Capricorne

Né en décembre, il faut profiter des bons influx de Mars pour effacer les limites que vous mettez souvent entre vous et les autres. Par trop de respect pour eux, ou parce que vous voulez vous protéger du fait qu'ils pourraient, éventuellement, vous faire du mal. Mais ne mettez pas tout le monde dans le même sac et acceptez de nouer de nouveaux liens. 2e décan, Vénus est toujours encline à mettre du soleil dans votre vie et, parfois, de l'amour. Ne réfléchissez pas trop, foncez. 3e décan, si vous avez besoin d'un service, ne laissez pas votre orgueil vous empêcher de le solliciter.

Verseau

La dissonance de Saturne est dépassée pour le 1e décan, elle peut avoir fait des dégâts que vous allez pouvoir réparer rapidement grâce aux influx de Mars : ils vous invitent à faire preuve de résilience et à chercher tout au fond de vous les forces que vous possédez et que vous n'utilisez que rarement ; elles sont là, il faut les activer. 2e décan, vous n'êtes pas mieux loti que le 1er, la dissonance d'Uranus vous place dans une situation où l'inconnu vous inquiète, mais pour vous aussi les forces de résilience sont en marche. 3e décan, évitez de vouloir avoir raison à tout prix.

Poissons

Né en février, ce n'est pas facile en ce moment sur le plan relationnel. Vous avez affaire à un partenaire agressif, professionnel pour les uns, affectif pour les autres. S'il s'agit de boulot, vous n'avez pas envie de vous laisser faire, mais ne réagissez pas de manière excessive, tentez plutôt de faire de l'humour, de montrer que cela ne vous atteint pas. 2e décan, Vénus est toujours face à vous et crée un équilibre avec votre partenaire ; et si vous êtes célibataire, il y a une occasion de rencontre, passée ou à venir. 3e décan, des souvenirs pourraient vous remuer.