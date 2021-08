L'horoscope du mardi 3 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous êtes entier de nature, aussi quand le doute s'installe il arrive qu'il vous envahisse et vous fasse perdre le nord. Il est possible, 3e décan, que vous vous soyez mis - depuis quelque temps - à douter de votre engagement dans une association ou de la religion que vous pratiquez depuis toujours. Et cela peut vous déstabiliser. 2e décan, si vous avez prévu quelque chose, un déplacement par exemple, il n'est pas impossible que vous changiez d'avis, probablement parce que vous y serez obligé. 1e décan, pas sûr que vous soyez en vacances, vous pourriez démarrer un nouveau job.

Taureau

Les réjouissances ne sont pas d'actualité, d'abord pour le 1er décan qui reçoit de nouveau la dissonance de Saturne, celle-ci étant à l'origine de soucis qui concernent votre vie professionnelle ou quelqu'un de la famille qui ne va pas bien. Né autour des 29, 30 avril, c'est vous qui êtes le plus concerné au sein du 1er décan. 2ème décan, un proche pourrait soudain changer d'avis si vous avez prévu quelque chose, ne vous énervez pas, cela ne servira à rien. Et n'adoptez pas non plus une position trop rigide. 3e décan, vous êtes à l'abri des dissonances, tout semble aller bien.

Gémeaux

Encore chez vous, la Lune se fâchera avec Neptune dans la soirée. 3e décan, vous avez tout intérêt à ouvrir les yeux sur une situation et à y trouver une solution. Rien n'est jamais sans solution, seulement il y en a qui ne sont pas envisageables (selon vous). Il faudrait quand même penser à ces solutions-là, vous y viendrez un jour ou l'autre. 2e décan, pas de gros problème tant que vous ne parlez pas trop et que vous ne vous montrez pas indiscret. Dans le cas contraire, vous vous ferez taper sur les doigts. 3e décan, vous auriez aimé faire un beau voyage mais il semble compromis.



Cancer

Même pas peur ! 1er décan, Saturne est de retour dans votre secteur des finances et il se peut qu'elles soient en baisse... pour le moment. Jupiter n'est plus en bon aspect, mais c'est pour mieux revenir en fin d'année et début 2022 où là, vous aurez de nouveau l'occasion d'étendre votre activité, ou de grimper un échelon et mieux gagner votre vie. 2e décan, si vos pensées vous déstabilisent, parlez-en à un proche : il ou elle saura vous dire les mots qu'il faut pour vous rassurer et vous sécuriser. 3e décan, le climat de fond reste le même pour le moment.



Lion

Mercure est en vedette aujourd'hui, elle se trouve dans votre 2e décan et forme une dissonance avec Uranus active jusqu'à demain soir. Vous allez devoir changer votre fusil d'épaule, envisager l'avenir proche (ou lointain) différemment, mais ça peut être provisoire. Avec Uranus, le problème c'est qu'il n'y a aucune stabilité. 1er décan, le Soleil s'oppose à Saturne et peut vous déprimer un peu ; ne vous étonnez pas de tout voir avec pessimisme. 3e décan, c'est Jupiter qui s'oppose et vous pouvez être préoccupé par un procès, un conflit.



Vierge

Si vous ressentez les effets de la conjoncture, ce sera surtout intérieurement. Il se passe des choses en vous, des changements qui vous désarçonnent mais qui sont positifs (2e décan). Il ne faut pas leur tourner le dos : acceptez que vos habitudes, votre quotidien changent parce que vous, vous avez changé, vous ne voyez plus les choses de la même manière. 1er décan, même en vacances, les problèmes liés au travail vous poursuivent. Peut-être que si vous étiez plus actif vous penseriez moins. 3e décan, né vers le 18 septembre, oubliez toute idée de soumission.

Balance

Quoi qu'il se passe, même si le contexte est un peu stressant, vous serez de bonne humeur avec la Lune en Gémeaux. Probablement parce que vous pourrez élargir votre horizon en voyageant, en lisant, en regardant un film... Mais il se peut aussi que vous fassiez la fête ce soir, notamment 2e décan : il y a de la gaieté dans l'air. 1er décan, ce sont les autres ou même votre partenaire, qui sont un peu lourds en ce moment ; vous aimeriez qu'ils vous lâchent les baskets. 3e décan, vous pourriez être attiré par quelqu'un d'origine étrangère (né autour du 21 octobre).

Scorpion

La dissonance entre Mercure et Uranus s'adresse à vous 2e décan, la communication passe mal avec votre partenaire, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un d'autre face à vous tellement il ou elle a changé. Vous ne vous comprenez peut-être plus, il/elle a évolué dans une direction et vous dans une autre. 1er décan, Saturne reforme sa dissonance (né autour du 1er novembre) et cela ne vous fait pas voir la vie en rose. Comme nous l'avons déjà évoqué, un problème du passé est revenu dans le présent. 3e décan, c'est un passé plus récent (datant de mars-avril) qui vous tracasse.

Sagittaire

2e décan, vous ne serez pas mécontent de la dissonance Mercure-Uranus : vous allez pouvoir vous lâcher et dire ce que vous pensez en vous fichant complètement de ce que pensent les autres. Toutefois, l'un de vos proches jouera les conciliateurs et tentera de vous modérer dans vos propos, mais il n'est pas sûr qu'il ou elle y arrive. 1er décan, la dissonance de Mars est toujours active et il se peut qu'on vous fasse la leçon, ce qui risque de vous révolter ; cela dit, c'est peut-être vous qui la ferez à quelqu'un. 3e décan, attention à ne pas être à côté de la plaque ce soir.

Capricorne

2ème décan, Vénus ferme le grand triangle réputé chanceux qui s'est formé entre elle, votre Soleil et Uranus. Certains sont en pleine évolution personnelle, alors que d'autres découvrent peut-être une nouvelle dimension de l'amour, plus tourné vers l'amitié et les affinités partagées. Une rencontre inattendue peut aussi se produire. 3e décan, soyez patient, vous allez remonter la pente sur le plan financier, ça va juste prendre un peu plus de temps que prévu. 1er décan, il est clair que vos besoins financiers ne sont pas comblés. Ça sera nettement mieux en 2022.

Verseau

On va essayer d'être positif pour le 1er décan, mais ce n'est pas gagné : le Soleil et Saturne sont opposés, Saturne est chez vous et vous risquez d'avoir de la peine pour un ami, quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui ne va pas bien, dont la santé ou le moral vous préoccupent. Cela ne semble pas être directement sur vous, sauf ascendant Verseau ou Taureau. 2e décan, les imprévus sont d'actualités, les retournements de situation, mais ce n'est pas forcément négatif. 3e décan, le développement d'un projet marque le pas, mais c'est normal.

Poissons

2e décan, pour vous aussi Vénus et Uranus forment une association très positive qui peut vous valoir une rencontre surprenante, ou un renouveau tout aussi surprenant dans votre couple. En tout cas, il peut y avoir quelque chose d'inattendu mais il est possible que cela se soit passé ces derniers jours car l'aspect est exact et se défait ce soir. 1e décan, Saturne vous demande de canaliser votre imagination si vous ne voulez pas vous faire des idées et être déçu par la suite. Et remettez certaines croyances en question. 3e décan, vous, vous êtes trop dans la croyance !