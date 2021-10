L'horoscope du samedi 30 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre planète occupe son autre domicile, le Scorpion, votre énergie va s’intérioriser. Vous serez profondément déterminé et parfois même inflexible avec les autres. On peut dire aussi que vous serez très exigent (1er décan jusqu’au 14 novembre) et que vous aurez du mal à ne pas râler face aux imperfections des autres, et surtout face à des décisions que vous trouverez parfois aberrantes (semaine prochaine surtout).

Taureau

Mars entame une opposition avec votre signe, 1er décan jusqu’au 14 novembre, et vous aurez affaire, d’une manière générale, à des personnes mal disposées. Votre partenaire en premier lieu sera un peu plus difficile à vivre que d’habitude, mais la plupart de ceux que vous croiserez (pas tous heureusement) ne seront pas faciles à gérer, surtout si vous cherchez à obtenir quelque chose. Il y aura des refus.

Gémeaux

En ce qui vous concerne, Mars est bien placée puisqu’elle occupe votre secteur du travail et que son énergie s’appliquera à vous rendre plus perfectionniste. Il se pourrait même que vous le soyez un peu trop et surtout que vous en exigiez autant de ceux avec qui vous bossez. Si vous ne travaillez pas, il y aura quand même une dynamique autour de ce que vous ferez et que vous considérerez comme un devoir.

Cancer

Une très bonne position de Mars en ce qui vous concerne, 1er décan jusqu’au 14 novembre, vous pouvez prendre des initiatives, tout ira comme sur des roulettes. Vos décisions seront les bonnes et quand vous vous mettrez en colère, ce sera légitime. Cependant, Mars et Saturne seront en bisbille jusqu’au 13 novembre et il y aura quelques jours où vous sentirez qu’il faut que vous leviez le pied côté dépenses.

Lion

Mars en Scorpion vous donnera l’impression de repasser par la case départ, 1er décan né après le 29/7. Un problème datant de janvier/février n’a pas été réglé, ou pas totalement. Vous reviendrez obligatoirement dessus, le temps d’y mettre un point final et de tourner la page. Peut-être qu’il s’agit d’un problème relationnel, d’une éventuelle séparation et d’une décision difficile à prendre dans ce domaine.

Vierge

Vous bénéficierez des énergies de Mars dans le domaine des échanges, c’est-à-dire que vous ne serez pas timide et que vous direz franchement ce que vous pensez. Parfois un peu trop franchement d’ailleurs ! Vous le sentirez (1er décan jusqu’au 13/11) et ferez marche arrière par rapport à ce que vous dictent vos pensées. Ne les laissez pas vous pousser à faire des choses que vous regretteriez par la suite.

Balance

Pour le plus grand plaisir du 3e décan, Mars vous quitte et influera sur le 1er décan et sur sa capacité à trouver de l’argent à injecter dans un projet professionnel, ou personnel dans certains cas. Et si ce n’est pas vous qui êtes en demande, c’est votre partenaire en affaires, ou dans votre vie affective, qui aura besoin de fonds et vous vous démènerez pour lui en trouver. Vos économies pourraient en prendre un coup.

Scorpion

Dans votre signe, Mars va vous donner la bougeotte, vous irriter et vous mettre en colère pour certains. Mais c’est aussi le moment de vous investir à fond dans un travail, de démarrer une entreprise, de vous dépenser physiquement, de brûler des calories. Vous aurez en effet beaucoup d’énergie ! 1er décan jusqu’au 14 novembre, 2e décan du 14 au 28, 3e décan en décembre. Attention aussi à l’impatience et l’impulsivité.

Sagittaire

Mars, planète en charge de vos énergies, de vos actions et décisions se trouve dans votre secteur 12, celui du don et du sacrifice de soi. Vous agirez pour les autres, dans le but de les aider à mieux comprendre certaines situations ou à mieux se comprendre eux-mêmes ! Attention, vous pouvez aussi être plus influençable que d’habitude et si vous avez une décision à prendre, prenez-la tout seul.

Capricorne

Dans votre secteur de l’entraide et de la solidarité, Mars va certainement jouer un rôle dans la réalisation de vos projets. Quelqu’un vous donnera un coup de main. En effet, Mars peut représenter une personne dont l’activité sera justement de vous venir en aide si besoin est, de vous guider pour pouvoir réaliser ce à quoi vous aspirez. Aussi, acceptez les propositions d’aide, ne refusez pas par orgueil.

Verseau

Votre secteur de carrière est occupé par Mars, 1er décan pour l’instant, et il se peut que vous ayez un nouveau travail à démarrer, en plus de celui que vous avez déjà. A moins que vous ne redémarriez après une période d’inactivité, c’est possible. Le problème c’est que jusqu’au 13 novembre, Mars et Saturne seront fâchées et que vous serez ralenti, parce que vous aurez mal quelque part, par exemple.

Poissons

1er décan, Mars en Scorpion est un pur concentré d’énergie et si vous l’utilisez comme il le faut, cela vous permettra de gravir un échelon, ou d’ouvrir des portes. En tout cas, vous vous mettrez en action pour vous développer ou développer quelque chose de votre activité. Si vous êtes sportif, vous en ferez davantage et la compétition ne vous fera pas peur, elle vous stimulera. Au boulot aussi d’ailleurs.