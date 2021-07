L'horoscope du samedi 3 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous n'avez peut-être pas passé une bonne nuit 3e décan ? Il est vrai que vous vous posez beaucoup de questions en ce moment et que vous êtes un peu perdu. Mais évitez de vous laisser influencer si vous avez un choix à faire. Et prenez votre temps. 2e décan, tout vous semble de la plus grande urgence en ce moment, mais peut-être que vous vous mettez la pression pour rien ? En tout cas il n'est pas nécessaire que vous soyez aussi exigeant. 1er décan, aucun souci, vous appréciez la vie, l'amour, les plaisirs, même s'ils sont passagers.

Taureau

Avec la Lune chez vous, 1er décan, vous serez plus sensible et plus intuitif. Certains de vos proches ne sont pas au top, vous le sentirez et saurez les conseiller. Votre pragmatisme et votre bon sens sont légendaires, vous leur direz pile ce qu'ils ont besoin d'entendre. 2e décan, l'ambiance est encore au conflit et dérange votre tranquillité. Il peut être question de travaux chez vous ou d'engueulade en famille. Ça se calme à partir de demain. 3e décan, méfiez-vous, les conseilleurs ne sont pas les payeurs.

Gémeaux

1er décan, né fin mai, vous devriez passer un week-end de rêve grâce à Vénus, vous serez entouré de personnes que vous aimez et quelqu'un pourrait vous plaire. Vous ne manquerez pas de flirter avec lui/elle, mais attention à ne pas aller trop loin. 2e décan, la conjoncture est toujours imprévisible, ou alors c'est vous qui changez d'avis toutes les 5 minutes ! Pourquoi cette nervosité, cette instabilité ? 3e décan, vous le savez, Mercure et Neptune accentuent vos incertitudes, essayez de tenir votre cap.

Cancer

1er décan, les plaisirs et le bien-être primeront sur toute autre chose, et même si ce n'est plus votre anniversaire, on pourrait vous faire un joli petit cadeau. Ne serait-ce qu'un bouquet de fleur. Et s'il n'y a personne pour vous l'offrir, vous vous l'offrirez à vous-même. 2e décan, le Soleil et Uranus sont en phase, alors que Mars est en dissonance avec Uranus. Vous semblez être remué, toujours par la même situation qui menace votre paix intérieure et peut-être la paix tout court. 3e décan, vous êtes plus sensible aux critiques que d'habitude, ne les écoutez que d'une oreille.

Lion

1er décan, né fin juillet, début août, vous avez du charisme en ce moment puisque Vénus est conjointe à votre Soleil. Séduire sera votre sport favori et vous pourrez conclure. Un besoin de plaire accentué par le fait que vous êtes peut-être célibataire et que vous n'aimez pas ça. 2e décan, nous avons vu que vous avez connu des jours meilleurs, il faut juste être un peu patient car la conjoncture se défait à partir de demain. 3e décan, un échange avec un ami stimulera votre curiosité sur un sujet d'actualité

Vierge

L'entrée de la Lune en Taureau à 14h29 va vous donner envie d'horizons lointains, de voyages, de découvertes, je n'irai pas jusqu'à l'aventure, vous ne la prisez pas trop. Vous n'êtes pas forcément casanier, vous êtes surtout d'une grande prudence (1er décan). 2e décan, vu la conjoncture, vous ne pouvez pas être tranquille en ce moment, un événement familial ou extérieur vous perturbe, vous aimeriez aider mais ce n'est pas possible. 3e décan, la dissonance Mercure/Neptune revient, un projet pourrait être foireux.

Balance

2e décan, ne vous sentez pas responsable s'il y a un conflit autour de vous, et quand bien même vous auriez allumé la mèche, vous saurez comment arranger les choses. D'une manière ou d'une autre vous allez rétablir la paix, sauf conflit entre pays ! 1er décan, né début octobre, Vénus vous promet d'agréables moments pour ce soir, peut-être même une soirée très tendre et sensuelle avec l'élu/e de votre cœur ; et ça se passera comme prévu. 3e décan, quoi qu'on vous dise ou vous annonce, faites répéter, l'autre pourrait mal s'exprimer et créer de la confusion.

Scorpion

En dépit des influx solaires qui vous invitent à vous détendre, ça ne sera pas le week-end le plus relax de l'année, 2e décan. Il y a encore du stress, de l'anxiété. C'est peut-être le résultat de plusieurs mois de tensions, de craintes pour votre activité. 1er décan, né fin octobre, début novembre, vous pourriez être attiré par quelqu'un qui n'est pas pour vous parce que pas libre ou plus âgé que vous, voire, pas accepté par la famille. 3e décan, vous êtes susceptible de vous tromper sur quelqu'un, restez sur la réserve.

Sagittaire

Si vous avez prévu quelque chose pour ce week-end, 2e décan, vous serez peut-être obligé de changer vos plans. Ne ratez pas votre train, si vous partez en vacances, par exemple. Et si vous partez à l'étranger, vérifiez que vous êtes en règle avec les lois actuelles. 1er décan, né fin novembre, début décembre, si vous êtes en couple, vous passerez de bons moments, la confiance et la bienveillance règneront et vous serez plus amoureux que jamais. 3e décan, il n'est pas impossible qu'on use de chantage pour obtenir quelque chose de vous.

Capricorne

L'entrée de la Lune en Taureau cet après-midi va adoucir l'ambiance et vous serez bien plus enclin à vous apprécier, 1er décan, et à apprécier la compagnie des autres, du moment qu'ils sont calmes et qu'ils ne vous stressent pas. Les enfants mis à part ! 2e décan, un déménagement que vous n'avez pas souhaité, des travaux chez vous et tout qui est sens dessus-dessous ? 3e décan, ne vous montrez pas trop critique avec ceux qui vous entourent, même si vous pensez qu'ils peuvent faire mieux.

Verseau

C'est encore chaud-bouillant pour le 2e décan, un conflit peut vous mettre la tête à l'envers, à moins qu'une décision que vous jugerez aberrante ne soit prise. Il est aussi possible que vous soyez obligé de changer ce que vous avez prévu. 1er décan, né fin janvier, Vénus est encore face à vous et c'est le bon moment pour signer un contrat ou trouver un accord, voire pour faire une rencontre. D'une manière générale, vous vous entendrez avec tout le monde. 3e décan, si vous avez une bonne nouvelle, évitez tout de même de vous faire un film.

Poissons

Une bonne ambiance pour le 1er décan, vous serez bien entouré et surtout vous sentirez que les liens avec vos proches sont tissés sur des bases solides. Vous qui pouvez être très insécure, vous ne vous sentirez pas du tout en position instable. 2e décan, l'ambiance est toujours un peu énervante mais fort heureusement l'aspect qui en est responsable se termine demain et ne vous ennuiera plus. 3e décan, grande méfiance face aux rêves que vous pourriez entretenir ou aux promesses qu'on pourrait vous faire.