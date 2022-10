L'horoscope du samedi 22 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune étant fâchée avec Mars, votre maître, vous aurez du mal à ne pas vous énerver pour des questions de logistique qui ne sont pas aussi importantes que ça. Des proches, et même votre conjoint si vous êtes en couple, feront tout pour vous raisonner et vous finirez par les écouter étant donné que la Lune évolue très rapidement. Vous en rirez en fin de journée.

Taureau

Soyez " la plus belle pour aller danser " si vous sortez ce soir, car il n'est pas exclu que vous ayez l'occasion de faire une rencontre et de plaire, surtout si vous êtes né en avril. Les autres en auront des échos et passeront, de toute manière, une bonne soirée étant donné que la Lune et Neptune seront en harmonie. Vous-même vous sentirez agréablement connecté à ceux qui vous entourent.

Gémeaux

La journée sera un peu moins agréable que celle d'hier, quelque chose risque de créer des émotions fortes. Et quand vous êtes en colère, disons que ça s'entend ! C'est l'attitude d'un membre de la famille qui vous tapera sur les nerfs, à moins que vous ne vous en vouliez à vous-même parce que vous estimez avoir fait une bêtise, ou ne pas avoir été à la hauteur (3e décan surtout).

Cancer

Vous êtes susceptible, on le sait, et souvent vous vous en défendez par l'agressivité à l'encontre de celui ou celle qui vous a blessé. Protégez-vous ; surtout 3e décan. Certes la dissonance de Mars n'a pas le même effet sur vous que sur les autres, c'est moins fort, et vous en voudrez pendant quelques heures, pas plus, à l'un de vos proches, un frère ou une sœur.

Lion

La dissonance entre Mercure et Saturne est toujours présente et gêne vos échanges avec vos clients, prestataires et autres personnes qui vous entourent. A moins que cela ne vous gêne vous, physiquement, parce que vous avez attrapé froid par exemple et que vous avez des problèmes ORL. Quoi qu'il en soit, la dissonance se terminant lundi, vous irez mieux (2e décan).

Vierge

Chez vous, la Lune se fâche avec Mars et cela pourrait vous mettre en colère. En fait, la colère est déjà là, mais peut-être que vous ne pouviez pas l'exprimer. Ce samedi pourrait vous y autoriser, mais rien ne dit que vous ne garderez pas cette colère pour vous. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas bon pour votre santé. Cela vous " bouffe " de l'énergie.

Balance

Vous ne montrerez rien, mais vous aurez un mouvement de colère aujourd'hui, et il sera peut-être provoqué par un événement ou le comportement d'un proche. Vous ne pourrez ou ne voudrez pas le/la critiquer parce que vous ne voulez pas de conflit. Ou alors, la personne se fichera royalement de ce que vous pourrez dire, aussi vous le garderez pour vous ; mais ce n'est pas très sain.

Scorpion

Peut-être êtes-vous de ceux qui vont prendre quelques jours ? En tout cas, vous avez besoin de changer d'air, vous en avez assez de ne pas pouvoir faire aboutir vos entreprises ou vos désirs. Il va falloir encore être patient car Saturne reprend une marche directe demain, et si vous êtes du 2e décan, né après le 9 novembre, vous êtes directement concerné.

Sagittaire

Une dissonance coléreuse étant active, il risque d'y avoir un petit orage chez les natifs du 3e décan, mais je pense que vous en aurez tous une petite part ! Cette colère peut autant être personnelle, provoquée par l'attitude d'un proche, que professionnelle parce qu'on vous refuse quelque chose. Dans tous les cas de figure, retenez-vous de réagir au quart de tour. Prenez sur vous...

Capricorne

Il en faut beaucoup pour vous mettre en colère car vous êtes de ceux qui ont du sang-froid, rien ne vous déstabilise - en tout cas vous préservez les apparences. D'ailleurs, la dissonance Mercure-Saturne vous empêchera de réagir si on vous provoque, et cela pourrait être le cas dans votre travail - avec un ou une collègue - ou dans la vie courante à cause d'une personne très mal élevée.

Verseau

Profitez du fait que Mars est encore en marche directe (jusqu'au 31), pour vous affirmer et montrer ce dont vous êtes capable. Vous récolterez pas mal de compliments. Toutefois, juste aujourd'hui, la conjoncture est un peu orageuse et un détail risque de vous mettre en colère. Vous vous focaliserez dessus, alors que peut-être il n'en vaut pas la peine.

Poissons

Vous serez sensible aux remous qui vous déstabilisent depuis quelque temps. Mais s'agit-il de remous intérieurs, qui vous sont propres, ou de remous venant de l'extérieur ? Dans un cas comme dans l'autre cela vous mettra de mauvaise humeur, très passagèrement. Mais rassurez-vous, ces humeurs ne devraient pas avoir d'impact sur vos proches.

