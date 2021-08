L'horoscope du samedi 21 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est vrai, le ciel est de mauvaise humeur aujourd'hui, mais vous ferez tout pour entretenir l'espoir car, en général, vous êtes quelqu'un de positif et qui se joue des obstacles, surtout quand il s'agit de peurs irrationnelles ou d'interdits que vous vous empressez de transgresser. Parce que, transgresser, vous aimez bien. Faites tout de même attention si vous êtes sur la route, n'oubliez pas qu'il y a des radars...

Taureau

Vous êtes de ceux qui auront plus de mal que les autres avec la conjoncture d'aujourd'hui, vous aurez des pressentiments un peu négatifs et ils vous empêcheront parfois de voir la réalité telle qu'elle est. Ce n'est pas que vous vous ferez des idées, au contraire, votre imagination exagérera les problèmes que la réalité peut vous imposer et qui, c'est vrai, ne sont pas faciles à gérer pour le 1er et le 2e décan.

Gémeaux

Les bons plans, c'était hier ! Aujourd'hui, ils sont moins bons et peuvent même avoir un petit côté déprimant pour les uns, ou être porteurs d'anxiété pour les autres. Mais il est possible que vous soyez moins sensible à la conjoncture qu'on le pense et si vous avez un petit pincement au coeur parce que vous rentrez, cela ne durera pas et vous profiterez à nouveau de ce que la vie vous propose. 1er et 2e décan, il pourrait y avoir une fête ce soir !

Cancer

C'est demain la pleine Lune et vous la sentez déjà bien ! Elle vous voit nerveux, anxieux et vous ne savez pas pourquoi ! Il y a probablement, chez certains, la peur de manquer, de se retrouver dans une insécurité financière, alors que d'autres sont très impatients parce qu'ils aspirent à un changement qui prend du temps et ne se concrétisera pas tout de suite. 1er et 2e décan, vous êtes les plus sensibles à cette conjoncture.

Lion

C'est un samedi un peu triste, un peu rétro aussi, vous vous retournerez sur le passé et aurez envie de le ramener au présent, un présent qui vous procure des émotions dont vous ne voulez pas. En plus de la tristesse, certains pourraient être anxieux et, comme souvent cette année, craindre pour leur avenir. Le 1er et le 2e décan sont concernés par cette conjoncture qui sent très fort la fin de l'été et les plages abandonnées.

Vierge

Vous n'échapperez pas au climat maussade de cette journée où votre perfectionnisme sera accentué. Vous chasserez le moindre grain de poussière, car il pourrait être un petit grain dans votre tête, de ceux qui sont déprimants et qui vous volent l'espoir que vous avez en vous. Il est possible que vous vous soyez fâché très fort contre quelqu'un et que vous regrettiez profondément ce qu'il s'est passé (2e décan surtout).

Balance

Vous ne serez pas du tout dans le même état d'esprit que vos voisins de zodiaque. Pour vous, pas de déprime, juste une ambiance où les loisirs, les plaisirs et les jeux seront au premier plan. Vous apprécierez parce que tout sera en synchronicité avec vos humeurs, 1er et 2e décan. C'est peut-être votre dernier jour de vacances et vous en profiterez à fond. Et même si vous êtes chez vous, peut-être inviterez-vous des amis.

Scorpion

Vous faites partie de ceux qui ne seront pas heureux de ce samedi, vous ne pourrez pas contrôler vos impressions, sensations et émotions. Du coup, vous vous sentirez balloté et c'est probablement la perspective d'une rentrée un peu compliquée, autant pour le 1er décan que pour le 2e qui vous contrariera. Ne vous inquiétez pas, cela durera la journée et demain vous irez nettement mieux, surtout 1er décan.

Sagittaire

Le temps semble s'arrêter, ou plutôt c'est vous qui aurez envie de l'arrêter pour profiter de ces derniers jours de liberté. Vos pensées ne seront peut-être pas positives et c'est probablement à cause d'un contexte déplaisant. Est-ce personnel, est-ce lié à la situation générale (prévisions écrites en juillet) ? En tout cas, votre célèbre optimisme ne sera pas de sortie et l'avenir vous semblera un peu sombre.

Capricorne

Vous chercherez toute la journée une solution au problème qui se pose à vous et qui peut, pour beaucoup, concerner une histoire d'argent. Les uns savent qu'ils n'en gagnent pas assez et cherchent le moyen d'en gagner plus, les autres ont un tel besoin de changement que cela pourrait passer par un désir de changer de boulot. Le problème n'étant peut-être pas là : c'est vous qui devez changer, pas votre travail.

Verseau

La Lune est encore chez vous, conjointe à Saturne dans un premier temps et en dissonance avec Uranus dans un 2e... Cela ne vous promet pas une journée facile, mais tout restera à l'intérieur, il n'y aura peut-être pas d'événement à la clé. Simplement vous vous sentirez en manque, frustré peut-être si vous êtes du 1er décan, ou pas en forme parce que vous vous ferez du souci pour quelqu'un.

Poissons

Vous aurez envie de vous plaindre de la vie, de jouer la complainte du Poissons malheureux, mais pas parce que vous-même serez malheureux... Non, c'est parce qu'il y aura des calamités dans le monde et que vous vous sentirez en osmose avec ceux qui sont mal lotis que vous vous sentirez vous-même malheureux. Cela ne durera que quelques heures... Peut-être que devez rentrer de vacances et que cela vous peine ?