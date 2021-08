L'horoscope du jeudi 19 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Les obligations sont au premier plan, surtout pour le 2e décan, et vous aurez beau avoir de bons arguments, vous ne parviendrez pas à convaincre quelqu'un du fait que vous pouvez échapper à ce qu'il/elle vous demande. A terme, vous vous en sentiriez coupable parce que vous avez une conscience et qu'elle vous souffle qu'il faut obéir. 1er décan, allez à la rencontre des autres, vos relations sont agréables en ce moment ; une rencontre ?

Taureau

1er décan, d'un côté il y a quelque chose qui cloche, ou qui vous fait peur, de l'autre vous avez des petites compensations non négligeables et qui vous prouvent que la vie n'est pas si méchante que ça. En fait, tout vient de la façon dont vous prenez les choses et il est vrai qu'en ce moment vous les prenez de manière négative. Peut-être à raison ! 2e décan, vous avez l'art de convaincre en ce moment et personne ne pourra lutter contre vous.

Gémeaux

Le climat, ou le contexte, est encore un peu trop sérieux et terre-à-terre pour vous, sauf si vous êtes né en mai. Les bons influx de Vénus flattent votre amour-propre et votre séduction pourrait bien faire des ravages. Utilisez-la à bon escient, ne vous dispersez pas à vouloir plaire à tout le monde, vous n'y arriverez pas. 2e décan, ça continue à être orageux pour vous, surtout né autour du 3 juin, et si vous êtes en famille.

Cancer

Vous avez la pêche, 2e décan, et l'envie d'en découdre avec un proche vous démange. Alors serez-vous raisonnable ou cèderez-vous à vos impulsions ? Vous avez le choix, vous êtes libre de dire ce qui vous passe par la tête, mais à ce moment-là il faut assumer, ne pas vous excuser d'avoir été vous-même. 1er décan, tant que Vénus vous regardera (jusqu'au mardi 24) quelqu'un du passé peut revenir, en rêve ou dans la réalité.

Lion

Saturne, votre gendarme intérieur est valorisée par la conjoncture. La planète représente votre sens moral, votre rigueur, mais aussi vos ambitions. Sans Saturne, rien de solide ne se construit, pas plus professionnellement que dans votre vie privée. Mais là elle s'oppose à vous 1er décan et ce que vous avez construit, probablement sur le plan relationnel, pourrait être fragilisé et vous craignez pour sa survie.

Vierge

Si vous aimez votre travail, comme toute Vierge normalement constituée, vous n'en êtes pas forcément très satisfait en ce moment, 1er décan surtout, étant donné que Saturne est revenue dans le secteur qui le représente. Pour vous, quand le travail va, tout va... Comme le bâtiment. Mais avec Saturne tout ne va pas comme vous le voulez et il se peut que votre travail vous manque. Ou que vous n'en ayez pas !

Balance

3e décan, vous avez à la fois le bon aspect dont je vous ai parlé hier, avec Jupiter, mais il y a aussi une dissonance de Pluton, activée aujourd'hui, et qui vous place face à un choix impossible. Aucun de ses termes ne vous convient et vous ne pouvez pas vous décider sans avoir quelque chose à y perdre. A moins qu'un travail sur vous-même ne vous fasse lever un refoulement. 2e décan, vous n'avez d'autre choix que de subir ce qui se passe.

Scorpion

2e décan, vous êtes encore sous l'influence de la conjonction Mercure/Mars qui est exacte aujourd'hui et concerne surtout ceux nés autour du 4 novembre. Une proposition à saisir rapidement, alors que vous auriez besoin d'y réfléchir plus tranquillement ? Une discussion très animée avec l'un de vos proches que vous critiquez ou qui vous critique ? 1er décan, avec Vénus en 12, attention à ne pas perdre quelque chose.

Sagittaire

L'ennui en ce moment, pour vous 2e décan, c'est ce qui se passe au zénith de votre zodiaque, à savoir la rencontre entre Mars la guerrière, et Mercure la bavarde. Vous avez probablement quelque chose à défendre : une idée, une méthode de travail, ou même la quantité de travail qu'on vous donne, et ça vous énerve beaucoup. 1er décan, comme je vous l'ai dit hier, le plaisir est au rendez-vous, grâce à d'amicales rencontres.

Capricorne

La Lune traverse votre signe, 2e et début du 3e décan. Elle est en harmonie avec plusieurs planètes, dont Mercure Mars et Uranus. Du coup vous pourriez avoir d'excellentes nouvelles, parfois surprenantes, à moins que vous ne rencontriez des gens qui vont vous paraître un peu spéciaux mais très intéressants. 1er décan, Vénus est au zénith de votre thème et vous incite à être le plus diplomate possible.

Verseau

3e décan, le Soleil termine sa traversée du Lion face à vous et face à Jupiter qui est revenue chez vous. Il se peut qu'une injustice ou un problème administratif datant du mois d'avril refasse surface, la question ne pouvant pas être définitivement réglée avant que Jupiter ne redevienne directe en octobre. Mais vous vous en sortirez bien. 2e décan, Uranus rétrograde enfin, vous allez être moins stressé, moins angoissé.

Poissons

Ce n'est pas facile, n'est-ce pas 2e décan ? Mercure et Mars s'opposent à vous et vous entendez des paroles désagréables, des critiques le plus souvent, et vous les trouvez agressives mais vous ne pouvez ou ne voulez pas répondre par crainte de déplaire, ou de vous faire mal voir si cela vient de quelqu'un au boulot. Faudrait quand même pas trop vous laisser faire. 1er décan, une rentrée d'argent pourrait bien vous arranger.