L'horoscope du vendredi 20 août 2021

Bélier

Un bon début de week-end pour les 1er et 2e décans. Vous avez un projet en tête, ou alors vous allez pouvoir concrétiser l'un de vos projets, quelque chose que vous attendiez depuis quelque temps et vous avez eu raison de conserver l'espoir. C'est une "denrée" dont vous pouvez abuser et qu'il faut communiquer aux autres. 2e décan, si vous étiez en colère, les choses vont commencer à s'apaiser à la fin du week-end.

Taureau

Né en avril, vous êtes encore malmené par des événements que vous ne pouvez pas contrôler, qui font partie de ces événements que la vie impose et qui peuvent arriver à tout le monde... mais là, c'est à vous que cela arrive et vous vous demandez pourquoi. Si vous êtes triste, ne résistez pas, ne refoulez pas (1er décan). La conjoncture s'adoucit pour le 2e décan, Uranus entame sa rétrogradation et vous serez moins déstabilisé.

Gémeaux

Des bons plans ce week-end pour le 1er décan, vous semblez changer d'horizon et même si ce n'est que pour rentrer de vacances, vous en serez content parce que, avant tout, vous avez besoin de mouvement et de ne pas vous ennuyer. Et vous étiez au bord de l'ennui ces derniers jours, aussi aurez-vous l'impression d'un grand bol d'air frais. 2e décan, même schéma pour vous demain, mais il peut être actif déjà aujourd'hui.

Cancer

Votre rapport à l'argent et aux affaires le concernant est intéressant ! Vous avez le sens du commerce et vous êtes souvent de ceux qui savent "faire" de l'argent. Toutefois, vous êtes impatient dans ce domaine, vous ne laissez pas toujours le temps à vos interlocuteurs de réfléchir ; vous leur mettez la pression et cela peut vous faire perdre des clients (1er décan, c'est actif aujourd'hui). 2e décan, évitez de parler trop vite.

Lion

C'est aujourd'hui qu'Uranus entame une rétrogradation qui va durer jusqu'à l'année prochaine et qui va mettre en retrait le problème que rencontre le 2e décan. Les imprévus, les retournements de situation, l'instabilité que vous pouvez ressentir vont s'atténuer et ce ne sont que vos pensées qui, réveilleront le problème. 1er décan, ce n'est pas une journée joyeuse et insouciante, la conjoncture est triste, frustrante, privative.

Vierge

2e décan, Mercure et Mars sont toujours conjointes chez vous, et l'orage menace. À moins qu'il n'ait éclaté et que vous n'ayez dit ce que vous pensez, avec un brin de méchanceté parce que vous êtes blessé ou en colère. Et vous avez du mal à passer l'éponge. À moins que vous ne vous soyez fait mal quelque part et que la douleur persiste. 1er décan, vous n'avez pas une forme olympique en ce moment (né fin août).

Balance

Préparez-vous à un très sympathique week-end, qui va vous changer de votre routine habituelle, surtout 1er décan. Il n'est pas exclu que vous fassiez d'agréables rencontres ou même une seule rencontre qui fera battre votre coeur plus vite. Et si vous êtes en couple, vous aurez parfois l'impression de redécouvrir votre chéri(e). 3e décan, je ne reviens pas sur le bon aspect de Jupiter, mais sachez qu'il est activé ce week-end.

Scorpion

1er décan, c'est encore une fois un problème familial qui va vous préoccuper, on vous y fera penser ou c'est vous qui vous retournerez de vous-même sur le passé, en regrettant ou en vous sentant coupable de quelque chose qui date ! Mais il peut s'agir d'un schéma qui se représente à peu près tous les 7 ans (cycle de Saturne). 3e décan, le Soleil vous invite (jusqu'à dimanche) à vous fixer un ou des objectifs (trop élevés ?).

Sagittaire

Il y a du mouvement ce week-end, 1er décan aujourd'hui, vous êtes probablement sur le retour mais avec de sérieux projets plein la tête et une impatience à pouvoir les concrétiser. Saturne met l'accent sur vos ambitions dans le domaine de la communication ou des affaires commerciales et vous allez réussir d'ici la fin de l'année. 2e décan, la conjoncture coléreuse commence à se défaire, vous en serez vite débarrassé.

Capricorne

On pourrait penser qu'en tant que signe de Terre vous êtes sérieux avec l'argent, que vous ne dépensez que le strict nécessaire. Mais ce n'est pas vrai pour beaucoup de Capricorne qui ont envie d'aider les autres et ne sont pas avares en petits cadeaux et autres délicatesses. Il arrive même que vous méprisiez l'argent, symbole pour vous de toutes les turpitudes. 1er décan, une dépense est à prévoir, êtes-vous sûr d'avoir les fonds ?

Verseau

Avec la Lune dans votre signe, les autres seront votre miroir aujourd'hui et si vous êtes attentif à leurs réactions, vous vous rendrez compte de l'influence que votre attitude peut avoir sur eux. Si vous avez un problème avec votre conjoint (1er décan), il n'est pas impossible que vous soyez en partie responsable de ce qui arrive. Mais est-ce que vous le reconnaîtrez ? 2e décan, Uranus rétrograde, vous serez moins balloté par les événements.

Poissons

On dit souvent que le Poissons se crée un monde à lui, un univers de rêve, où tout le monde est beau et gentil, où il est aimé et aime avec ferveur. Et comme il s'aperçoit que la réalité ne correspond pas, il est forcément déçu. C'est peut-être ce que vous allez de nouveau constater : vous avez espéré quelque chose, vous avez cru en ce que vous aviez imaginé mais la réalité est toute autre (1er décan). 2e décan, le conflit que vous rencontrez s'apaise