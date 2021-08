L'horoscope du mardi 17 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3e décan, si vous avez repris le travail, ou si vous en cherchez, la conjoncture est favorable et vous permet de vous distinguer des autres grâce à votre créativité et aussi à votre réactivité. Des qualités qui sont très recherchées et que vous avez tout intérêt à mettre en avant si vous avez des entretiens d'embauche ces jours-ci et pendant plusieurs semaines encore. 2e décan, on risque de vous ennuyer avec des détails.

Taureau

Vénus est votre guide, votre planète à vous, et elle occupe un autre de ses favoris, la Balance. Vous serez donc, 1er décan, particulièrement sensible aux petites attentions qu'on aura pour vous, elles seront des preuves d'amour à vos yeux. Mais vous aussi vous pourrez prouver vos sentiments en étant très attentif aux besoins de ceux que vous aimez. 2e décan, vous serez très ferme, parfois trop : vos paroles seront entendues.

Gémeaux

2e décan, ce ne sont pas seulement les relations familiales qui seront difficiles, avec des disputes au programme, il se peut aussi que vous vous en vouliez à vous-même parce que vous avez fait une bêtise ou que vous avez dit/révélé quelque chose que vous auriez mieux fait de garder pour vous. Il se peut que vous ressentiez de la honte dans certains cas. 1er décan, c'est tout le contraire, avec Vénus en Balance vous aimerez.

Cancer

Comme je vous le disais hier, 2e décan, il y a de l'électricité dans l'air, une explication pouvant être au programme aujourd'hui ou dans les prochains jours. L'aspect en cause se terminera (pour vous) début septembre. Vous avez peut-être du mal à supporter des gens avec qui vous êtes en vacances ? 1er décan, Vénus vous regarde jusqu'au 24 août : vous pourriez recevoir chez vous une personne que vous aimez beaucoup.

Lion

2e décan, à partir d'aujourd'hui la conjonction de Mercure et de Mars est en relation avec vous et aura pour effet une très vive discussion à propos d'un achat, d'un placement, bref de l'utilisation de votre argent. Vous pouvez aussi être obligé de réclamer une somme qu'on vous doit, et même de vous battre pour qu'on vous l'envoie. 1er décan, Vénus est en bon aspect, né autour des 24, 25 juillet, votre coeur fait boum !

Vierge

Nous reparlons de la dissonance Mercure/Mars, dans votre 2e décan à présent, parce qu'elle peut aussi être liée à une situation où vous devez défendre l'une de vos idées, et avec une certaine véhémence. Vous pouvez aussi avoir des mots très durs envers l'un de vos proches parce que vous êtes en colère après lui ou elle. 1er décan, Vénus est en relation avec vous, évitez de vous montrer trop possessif ou même jaloux.

Balance

1er décan, Vénus est chez vous depuis hier et vous devez sentir que vous êtes mieux dans votre peau, que vous vous aimez davantage... Du coup, la vie vous semble plus belle et l'environnement où vous vous trouvez ainsi que votre chéri/e, vos proches, tout le monde vous paraît aimable tant vous vous sentez au top. 2e décan, Mercure entre aujourd'hui en Vierge et rejoint Mars, il est possible qu'il y ait des nuisances autour de vous.

Scorpion

3e décan, le Soleil vous incite à bien vous conduire, à avoir la classe, une belle apparence physique ; peut-être que vous voulez plaire à quelqu'un ou même à tout le monde. Par ailleurs, l'astre solaire évolue vers une pleine Lune très " limite " puisqu'elle sera à cheval entre le Lion et la Vierge. Né autour du 21 novembre, c'est vous qui serez le plus sensible à l'ambiance amicale qui s'en dégagera.

Sagittaire

2e décan, Mercure et Mars sont très proches l'une de l'autre, au zénith de votre zodiaque et, en-dehors d'un possible conflit dont nous parlions hier, il se peut aussi que vous ayez à vous défendre contre quelqu'un qui attaque vos idées, votre mode de vie ou vos valeurs. Dans ce cas, vous pourriez être extrêmement virulent (né autour des 2, 3, 4 décembre). 1er décan, cette adorable Vénus vous rend encore plus amical.

Capricorne

Avec Vénus en Balance, 1er décan, votre manière de montrer vos sentiments sera de vous sentir responsable de ceux que vous aimez, de prendre certaines choses en charge pour eux et de veiller à ce qu'ils restent dans le droit chemin. Mais ne leur faites pas trop la morale, cela irait à l'inverse de l'image que vous voulez donner de vous. 2e décan, Mercure et Mars sont encore en phase et vous voient particulièrement convaincant.

Verseau

1er décan, vous avez droit aux bons aspects de Vénus, surtout né au début du signe (entre le 20 et le 23 janvier). Vous constaterez que vous êtes apprécié de tous, et peut-être de quelqu'un en particulier. Sinon, vous pouvez aussi vous sentir très bien là où vous êtes en vacances et y trouver la chaleur humaine dont vous avez besoin. 2e décan, ce sont encore des questions financières qui sont au premier plan.

Poissons

Les relations ne sont pas faciles pour le 2e décan, Mercure et Mars étant très actives aujourd'hui. Les uns se sentiront attaqués par un interlocuteur, un proche peut-être, les autres se trouveront au milieu d'une embrouille et se sentiront obligés d'intervenir, ce qui ne sera pas une bonne idée. Vous n'aimez pas les conflits, aussi ne vous en occupez pas. 1er décan, en-dehors de l'argent, Vénus peut aussi accentuer votre jalousie.