L'horoscope du mercredi 18 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous responsabiliser, prendre la vie au sérieux, vous mettre des chaînes, finalement ce n'est pas trop votre " truc ". Après avoir pensé pendant des années qu'il était de votre " devoir " de vous conduire en adulte responsable, vous vous rendez compte que prendre des libertés vous réussit, et c'est ce qu'il vous est conseillé de faire. 1er décan, il est sûr que vous en éprouverez du plaisir aujourd'hui et que vous le partagerez.

Taureau

On vous présente souvent comme un épicurien, amoureux des plaisirs de la vie et surtout très gourmand et sensuel. Et c'est vrai, c'est un aspect de votre personnalité. Mais vous avez un côté plus sombre, une volonté d'emprise sur les autres dont on ne soupçonne pas la force. Vous voulez les retenir peut-être parce que vous avez peur de les perdre ? 1er décan, avec la dissonance de Saturne, c'est ce que vous pouvez ressentir.

Gémeaux

Le sérieux de la Lune en Capricorne ne convient pas à votre personnalité spontanée et qui n'aime pas avoir trop de responsabilités. Elles ont plus de poids pour vous que pour d'autres. Et donc vous vous sentez coupable quand vous savez que vous allez tout faire pour échapper aux devoirs qui sont les vôtres... Toutefois, aujourd'hui, le 1er décan ne se sentira coupable de rien et profitera à fond des plaisirs qui se présentent.

Cancer

Ne croyez pas que vous êtes si fragile que ça. Vous vous sentez vulnérable parce que vous êtes facilement atteint par vos émotions et par celles des autres, mais petit à petit, vous vous construisez une sorte de carapace et vous ne montrez plus que vous êtes facilement déstabilisé. C'est même le contraire, on pense que vous êtes un roc. D'ailleurs, 1er décan, on se repose sur vous en ce moment, que ce soit votre conjoint ou la famille.

Lion

Dans l'ambiance rigoureuse d'une Lune en Capricorne qui valorise Saturne et son sérieux, vous ne rirez peut-être pas beaucoup, mais vous aurez affaire à des personnes intéressantes parce que cultivées, ou fortes dans leur domaine. Vos échanges se révéleront instructifs, notamment si vous êtes du 1er décan. 2e décan, ça continue encore et encore, peut-être pas pour tous, mais il y a une question d'argent qui a l'air de fâcher.

Vierge

J'aimerais bien ne pas avoir à vous reparler de la rencontre Mercure/Mars qui s'est faite dans votre 2e décan, mais elle est quasi exacte (elle le sera demain) et si vous êtes né autour des 4, 5 septembre, excusez-moi mais ça doit chauffer au niveau de vos petites cellules grises. Ou alors vous êtes furax contre quelqu'un de votre entourage et vous avez envie de mordre. 1er décan, la musique, et Vénus adoucissent les moeurs...

Balance

Bien sûr qu'il y a eu des périodes dans votre vie où tout allait mieux qu'aujourd'hui, mais est-ce vraiment nécessaire de valoriser ainsi le passé, ce qui fait que vous dévalorisez le présent, que vous ne profitez pas de ces bons moments qu'il y a toujours au cours d'une journée, parce qu'il n'y a pas de journée sans au moins un petit plaisir... 1e décan, vous vous sentirez nostalgique de plaisirs du passé.

Scorpion

C'est plus confortable pour vous de vous taire, de ne pas trop en dire, de conserver un air un peu distant de manière à entretenir le mystère sur votre personnalité. Et il est vrai que ce mystère peut être attirant pour certaines personnes, mais réfléchissez au fait que cela peut aussi vous empêcher de nouer des liens et que vous avez besoin de liens, comme nous tous. 1er décan, notamment, vous serez très énigmatique.

Sagittaire

Il y a un plaisir dans le fait de dépenser, mais il y en a aussi dans le fait de vous dire que vous avez su résister, que vous n'avez pas mis votre équilibre financier en péril par envie de paraître généreux et de donner de vous l'image de quelqu'un de cool, qui n'est pas là à compter ses sous. Mais est-ce vraiment "cool" de ne pas faire attention ? 1er décan, le plaisir est à tous les étages en ce moment, difficile de vous modérer.

Capricorne

Vous êtes beaucoup plus intuitif, sensible et réceptif que vous le pensez. Seulement on vous a certainement éduqué en vous disant qu'il fallait contrôler ce que vous ressentez, ou c'est vous qui vous êtes défendu de cette manière contre les agressions du monde extérieur, en fermant les portes d'entrée par lesquelles les émotions passent. 1er décan, ce n'est pas de l'égoïsme que de privilégier votre bien-être !

Verseau

Vous avez probablement servi de modèle aux créateurs du distrait (le film), du professeur Tournesol, de Gaston Lagaffe, etc. Vous avez le profil de l'original, du personnage atypique, du savant plongé dans ses calculs et qui ne calcule pas les autres... Aujourd'hui, vous serez particulièrement dans la lune, natif de janvier, et vous y trouverez du plaisir parce que vous pourrez rêver à vos prochains projets.

Poissons

Avoir les pieds sur terre n'est pas toujours dans vos cordes, vous préférez vos rêves à la réalité et vous êtes doté d'une telle imagination qu'on se demande pourquoi vous ne l'utilisez pas pour écrire des scénarios, raconter des histoires, jouer la comédie, etc. Mais on vous a probablement appris à sans cesse revenir sur terre, et cela bride votre créativité. Mais Vénus la réveille chez les natifs du 1er décan, laissez-vous aller à vos fantaisies.