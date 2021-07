L'horoscope du samedi 17 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une belle énergie vous anime, 3e décan, en dépit de la dissonance de Pluton. On peut imaginer que vous êtes tombé amoureux mais que la famille s'y oppose, ou que vous-même êtes freiné par des considérations morales : vous avez un code de valeurs et cette relation ne cadre pas avec votre code ? Profitez-en le temps que ça dure. 2e décan, pas d'aspect sauf celui de Saturne (activé demain), qui vous rend plus raisonnable, plus sérieux. 1er décan, vous serez enclin à vous plaindre du présent et à dire que c'était mieux avant !

Taureau

3e décan, Vénus et Mars se séparent mais restent en dissonance avec vous jusqu'à jeudi. Est-ce que quelqu'un du passé ne vous mettrait pas la tête à l'envers ? C'est une des interprétations de la conjoncture, il y en a d'autres ; vous pourriez être en train de déménager et avoir du mal à quitter votre ancien domicile, par exemple. 1er décan, la communication fonctionne encore bien jusqu'à demain, profitez-en (né fin avril surtout). 2e décan, seule Saturne est en relation et vous impose une situation pesante ; peut-être à cause d'un parent.

Gémeaux

Né après le 12 juin, quelqu'un vous occupe beaucoup la tête, cela peut être un ou une amoureuse ou, dans un autre domaine, un proche qui vous pose problème. Vénus et Mars vous regardent en effet depuis votre secteur des proches et des enfants adolescents. L'un d'eux peut vous préoccuper depuis longtemps. 2e décan, le bon aspect de Saturne est activé, votre désir d'apprendre, de vous cultiver l'est aussi ; certains pourraient faire ou avoir envie de faire une formation. 1e décan, vous n'aurez plus à vous préoccuper d'argent, ou moins, à partir de demain.

Cancer

Vénus a dépassé Mars, c'est terminé, et pour vous cela signifie que vous, ou votre partenaire, serez moins électrisé par la passion, moins possessif et jaloux aussi. Les deux planètes ne sont plus conjointes mais restent en Lion pour l'instant, alors surveillez une tendance aux excès malgré tout, surtout du côté des dépenses ou de l'appétit (alimentaire ou financier). Vos impulsions ne seront pas tempérées et vous pourriez aller un peu trop loin, 3e décan. 1er décan, de bonne relations avec l'entourage, du mouvement. 2e décan, profitez du moment présent.

Lion

Vénus et Mars ont été conjointes dans votre 3e décan, elles sont en train de se séparer, mais il n'empêche que vous avez encore la possibilité de tomber amoureux et d'éprouver des sentiments très forts, très intenses. Mais ces sentiments peuvent aussi être le résultat d'un conflit et vous êtes très en colère après quelqu'un. Si c'est le cas, le calme reviendra en milieu de semaine prochaine. 1er décan, restez encore sur la réserve jusqu'à demain, Mercure regardera un autre décan, et 2e décan, rien de nouveau pour l'instant.

Vierge

Pluton est en phase avec vous, 3e décan, ce qui veut dire que vous pourriez avoir la force, si vous le voulez, de vous défaire d'une relation/situation qui est toxique. Je vous en ai souvent parlé, et il est vrai que l'opposition de Neptune peut avoir d'autres interprétations, mais toujours est-il que Pluton est une planète réparatrice, qui vous donne le pouvoir. Utilisez-le, n'ayez pas peur ! 2e décan, pas d'aspect aujourd'hui, consultez votre ascendant. 1e décan, Mercure est encore avec vous aujourd'hui mais plus demain. Un petit déplacement ?

Balance

Si vous vous êtes engagé à défendre une cause, ou quelqu'un en particulier, et que cela vous a beaucoup passionné, vous allez vous en détacher peu à peu. Vénus et Mars, qui créaient cette passion parce qu'elles étaient conjointes se séparent et ne seront plus conjointes en milieu de semaine prochaine. Vous allez passer à autre chose (3e décan). 2e décan, pas d'aspect pour le moment, mais consultez votre ascendant... demain est un autre jour. 1er décan, les petites mésententes avec les proches vont aussi disparaître à partir de demain.



Scorpion

1er décan, la Lune sera chez vous dans la soirée : si vous êtes à deux, vous vous sentirez en synchronicité avec votre chéri/e. Célibataire, vous serez bien avec vous-même. Peut-être parce que vous pourrez analyser une situation passée et lui donner du sens. Le début de l'année avait été très difficile pour certains, mais ça va mieux. 2e décan, pas d'aspect pour aujourd'hui, consultez votre ascendant. 3e décan, les influx orageux de la conjonction Vénus/Mars commencent à se tasser et se termineront la semaine prochaine.

Sagittaire

Votre secteur des voyages est encore stimulé par Vénus et Mars, et beaucoup d'entre vous sont justement sur le point de réaliser un de leurs rêves dans ce domaine. Peut-être qu'à cause de la pandémie vous n'avez pas pu voyager depuis longtemps, et que vous en profitez pour vous évader loin de chez vous. Vous êtes donc gâté en ce moment, 3e décan. 2e décan, seule Saturne vous regarde ; elle est en passe d'être activée et de vous inciter à vous poser des questions. 1er décan, s'il y a eu une question d'argent à régler, normalement cela doit être fait.

Capricorne

3e décan, sous l'effet des bons influx de Neptune, vous êtes en train de changer doucement, d'être plus ouvert aux autres ou de découvrir une philosophie de vie, voire une religion pour certains. C'est une évolution très lente et qui concerne surtout, en ce moment, les natifs du 13 janvier. En outre, vous avez moins envie de travailler. 2e décan, les changements sont liés à votre image et au regard que les autres ont sur vous ; vous vous en détachez. 1er décan, Mercure vous encourage encore au dialogue jusqu'à demain.

Verseau

3e décan, face à vous Vénus et Mars se séparent mais vous regardent encore jusqu'en milieu de semaine prochaine. Si vous avez un choix à faire, vous êtes très hésitant, indécis et l'avis des autres pourrait vous influencer. En conséquence, faites votre choix par vous-même, ainsi vous n'aurez pas à regretter d'avoir écouté quelqu'un. 2e décan, la dissonance d'Uranus est activée, votre anxiété concernant votre avenir pourrait se manifester de nouveau. 1er décan, vos interlocuteurs sont trop émotifs à votre goût ; vous aimeriez qu'ils soient plus rationnels.

Poissons

Prévoyez un bon week-end, vous serez d'humeur joyeuse et festive, peut-être parce que vous partirez en vacances ou parce que vous serez invité à une petite fête. Ce sera valable d'ici lundi pour les trois décans. Aujourd'hui, c'est surtout le 1er décan qui se sentira concerné par cette très agréable ambiance. 2e décan, pas d'aspect des planètes légères pour ce samedi, mais consultez votre signe ascendant, il est peut-être mieux servi. 3e décan, Vénus et Mars créent un peu de désordre dans votre coeur et vous incitent à vous poser des questions.