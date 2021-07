L'horoscope du jeudi 15 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ça doit être perturbant pour le 3e décan, vous recevez d'un côté les bons influx de Mars et Vénus qui vous donnent une très forte envie de plaire, de séduire, et de l'autre la dissonance Soleil/Pluton qui va en sens inverse et vous incite à douter de vous, alors que vous avez eu de nombreuses preuves de vos compétences. 2e décan, aucun aspect des planètes rapides, mais consultez votre signe ascendant, il vous en dira peut-être plus. 1er décan, il va falloir être attentif à l'un de vos proches, peut-être un enfant, un parent, quelqu'un de plus fragile que vous !

Taureau

Le ciel est encore orageux pour le 3e décan à cause de la conjonction de Vénus et de Mars, mais vous recevez aussi de bons influx solaires qui montrent que vous disposez d'un entourage très soutenant, qui est là pour vous et qui peut vous inciter à ne pas vous laisser emporter par la passion ou, pour certains, par la colère. 2e décan, les dissonances se taisent momentanément, profitez-en pour prendre les choses moins à coeur et vous alléger de vos poids. 1er décan, né autour du 24 avril, on pourrait vous donner un bon conseil ; ne doutez pas de celui/celle qui vous le donne.

Gémeaux

On le sait, vous êtes parfois de grands bavards, mais évitez de parler d'argent aujourd'hui, vos interlocuteurs ne comprendront pas la façon dont vous le gérez : on pourrait vous faire la morale et vous donner une image de vous que vous trouverez désagréable. Cela dit, cela vous passera aussi vite que ce sera venu. 2e décan, vous êtes certainement devenu plus raisonnable, mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous amuser si vous en avez l'occasion ; le Gémeaux garde toujours une part d'adolescence. 3e décan, quelqu'un pourrait vous plaire et déchaîner un orage dans votre tête !

Cancer

Vous aurez quelques émotions perturbantes, 1er décan, mais vous aurez la bonne idée de vos poser des questions, de vous demander pourquoi vous réagissez aussi fortement à certains mots, ou à certaines situations. Il est vrai que votre réactivité émotionnelle peut avoir un impact sur vos relations avec les autres. 2e décan, aucun aspect particulier aujourd'hui, vous devriez donc vous sentir libre d'être vous-même ; aucune entrave à l'horizon. 3e décan, vous pourriez craquer sur un bel objet ou sur un beau vêtement, mais on vous dissuadera de l'acheter.

Lion

Un coup de téléphone ou un courrier pourrait vous obliger à vous atteler à une tâche que vous n'aurez pas envie de faire parce que vous estimerez que ce n'est pas le moment. Vous êtes peut-être en vacances (1er décan surtout) et vous n'aurez pas du tout la tête à ça. Mais c'est quelque chose de très rapide, vous l'aurez oublié demain. 2e décan, pas d'aspect remarquable, en-dehors de Saturne et Uranus, mais les planètes lentes ne sont pas toujours actives. 3e décan, comme hier Vénus et Mars sont conjointes, ça bouge dans votre vie sentimentale.

Vierge

La Lune vous quitte pour la Balance et si vous êtes du 1er décan, il sera question d'argent, soit que vous ayez une dépense obligatoire (un cadeau à quelqu'un par exemple) ou que vous ayez envie de vous faire plaisir à vous, soit que vous ayez à réclamer une somme qu'on vous doit et que vous attendez impatiemment. 2e décan, vous n'avez aucun aspect des planètes rapides et les lentes ne sont pas activées aujourd'hui. Donc faites ce qu'il vous plaît. 3e décan, il y a toujours une situation que vous ne contrôlez pas et qui peut être déstabilisante (vie affective surtout).

Balance

La Lune s'annonce dans votre signe où elle arrive à 16h33. Elle sera alors en dissonance avec Mercure et il y aura quelqu'un autour de vous que vous ne " sentirez " pas, avec qui vous ne pourrez pas établir de dialogue. Cela peut être un de vos enfants, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas et avec qui vous avez rendez-vous (1er décan). 2e décan, rien des planètes rapides et les lentes ne sont pas actives, dont laissez-vous vivre. 3e décan, Vénus et Mars vous envoient encore des influx passionnés, la question étant : comment s'expriment-ils chez vous ?

Scorpion

Né en octobre, Mercure est en phase avec vous et peut vous aider à mieux comprendre ce que quelqu'un essaye de vous communiquer. L'un de vos proches vous servira en quelque sorte d'interprète. Mais vous pouvez aussi avoir à communiquer vos opinions, tout en vous demandant si vous n'allez pas vous faire taper sur les doigts. 2e décan, ne vous mettez aucune contrainte, pensez positif, la conjoncture vous laisse tranquille aujourd'hui. 3e décan, vous êtes loin d'être tranquille, il y a un conflit au sommet, avec un parent ou votre partenaire.

Sagittaire

Natif du 1er décan, on vous affirmera quelque chose mais vous serez dans le doute. Une petite voix vous dira que ce n'est pas la vérité et c'est donc votre intuition qui fonctionnera. C'est peut-être parce que vous n'avez pas confiance en la personne qui vous parle que vous doutez de sa parole et des promesses qu'il/elle peut vous faire. 2e décan, profitez de la vie et de ses plaisirs, vous n'avez aucun aspect pour vous contrarier aujourd'hui. 3e décan, vous êtes toujours dans une période favorable à la joie, aux rencontres, aux aventures inattendues.

Capricorne

Vous êtes toujours dans une période où vos relations avec les autres ont de l'importance. 1er décan, vous pourriez avoir un petit accrochage avec quelqu'un de la famille, ou avec une personne que vous côtoyez tous les jours. Quelque chose de rapide et d'inoffensif, aussi n'y accordez pas trop d'importance SVP. 2e décan, le ciel semble vous laisser tranquille aujourd'hui, essayez de ne pas vos projeter dans l'avenir, de profiter du moment présent. 3e décan, vous risquez d'avoir des démêlés avec quelqu'un qui s'occupe de votre argent ou qui vous doit de l'argent.

Verseau

Natif de janvier vous vous sentirez en bonne forme, bien dans vos baskets, et serez en agréable compagnie apparemment. Sauf qu'un de vos proches viendra se plaindre à vous de sa situation, ou du fait que vous ne vous occuperez pas assez de lui/elle. C'est quelqu'un qui a l'habitude de se plaindre, ne vous en faites pas. 2e décan, aucune planète légère ne vous gêne, aucune n'active Saturne qui est chez vous, alors profitez de votre liberté, faites les choses à votre idée. 3e décan, c'est toujours très fort dans le domaine relationnel, soit à cause d'une dispute, soit à cause d'une rencontre.

Poissons

La période Cancer se termine bientôt, mais vous pouvez encore profiter des loisirs, des plaisirs qui sont liés, pour vous, à ce signe. Notamment 3e décan, le Soleil vous éclaire chaleureusement et il est très possible que vous soyez en vacances et que vous ayez fait d'agréables rencontres. Profitez-en au maximum, il n'y a aucun frein ! 2e décan, vous n'avez aucun frein vous non plus, sauf ceux que vous vous mettez vous-même parce que vous ne vous faites pas assez confiance, dommage ! 1er décan, une discussion à propos d'argent aura le don de vous énerver.