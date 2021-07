L'horoscope du vendredi 16 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Soyez attentif aux autres, 2e décan, pensez à eux avant de penser à vous, c'est en tout cas ce que vous dictera votre intuition quand vous serez avec eux. Épargnez leur sensibilité en évitant de les rudoyer parce que vous pensez qu'ils doivent se secouer... Ce n'est vraiment pas quelque chose à faire si vous avez face à vous quelqu'un qui est mal dans sa peau. 1er décan, vous aussi faites attention aux mots que vous employez avec vos proches ou vos enfants, vous risquez de heurter leur sensibilité. Quant au 3e décan, l'opposition Soleil/Pluton ravive une douleur ou une situation où vous n'avez pas le beau rôle.

Taureau

Vous avez à la fois un bon aspect du Soleil et de Pluton qui vous permet d'imposer vos convictions envers et contre tous, qui vous donne donc de la force, et une dissonance de la conjonction Vénus/Mars (3e décan) qui crée le climat orageux dont il a été question hier. Faites un petit effort et prenez sur vous, surtout né autour des 12, 13 mai. 2e décan, une question d'organisation risque de vous perturber, mais vraiment pas très longtemps, 2 heures tout au plus, et encore. 1er décan, vous n'aimez pas quitter votre maison, même quand il s'agit de partir en vacances.

Gémeaux

Difficile de savoir quel aspect vous allez le plus ressentir, 3e décan. La conjonction Vénus/Mars qui peut vous inciter à vous emballer sur quelqu'un qui vous plaît ou l'opposition entre le Soleil et Pluton qui est de nature à vous créer des petites angoisses sur le plan financier ? Mais peut-être ressentirez-vous les deux, c'est possible. 2e décan, prévoyez une bonne journée, vous vous sentirez bien dans votre peau et en possession de vos armes de séduction : charme et humour. 1er décan, on parle aussi d'argent, mais il s'agit plus de réclamation que vous avez à faire sur une somme qu'on vous doit.

Cancer

Chez vous, le Soleil entame une opposition à Pluton, c'est le bon moment pour vous interroger sur l'une de vos relations toxiques et de prendre une décision la concernant. Mais peut-être êtes-vous très attaché à la personne en question, et si c'est un parent il est possible que vous en ayez la charge, ce qui vous complique la vie, 3e décan. 2e décan, la Lune vous envoie des ondes remuantes pour vos émotions, mais elle est en harmonie avec Saturne et vous saurez les contrôler. 1er décan, Mercure est encore chez vous, ne dites rien sous le coup de l'émotion, vous pourriez le regretter.

Lion

Vous n'aurez à vous plaindre de l'opposition du Soleil et de Pluton que si l'un de vos proches se met à vouloir vous imposer ses opinions alors que les vôtres ne sont pas les mêmes. Il vous est conseillé de ne pas y faire attention et de changer de sujet si vous sentez que votre interlocuteur cherche à vous défier ; mais ne cherchez pas, vous non plus, à imposer votre vision du monde, 3e décan. Cela dit, votre ciel est orageux. 2e décan, vos échanges seront une source de plaisir, n'hésitez pas à vous confier, ça vous fera du bien. 1er décan, des valises à faire ? N'y passez pas des heures...

Vierge

Il est pour votre 3e décan, le bon aspect entre le Soleil et Pluton. Vous avez probablement l'occasion de vous " réparer " à travers un travail sur vous, ou de réparer quelqu'un, en particulier si vous êtes né vers le 18 septembre. Mais veillez à ne pas vous faire des idées, à ne pas penser que la personne en question peut changer, ou même veut changer. 2e décan, si vous avez besoin de vous faire plaisir, surtout ne vous en privez pas ; d'ailleurs, ne vous privez pas de quoi que ce soit aujourd'hui. 1er décan, une conversation avec un ami vous touchera et vous aurez envie de lui venir en aide.

Balance

Plus que d'autres, vous serez sensible aux ondes remuantes de l'opposition Soleil/Pluton, 3e décan, nous en avons déjà parlé : Pluton réveille de vieilles peurs, d'anciennes angoisses, et le seul moyen de vous en débarrasser c'est d'en parler et d'essayer de comprendre d'où viennent ces angoisses. Quelqu'un peut vous aider. 2e décan, la Lune est chez vous, en harmonie avec Saturne, vous contrôlerez plus facilement votre émotivité. 1er décan, un rendez-vous ou un échange sont au programme, a priori tout se passera normalement.

Scorpion

Vous serez satisfait de l'aspect du jour, Pluton étant votre maître. Certes, elle s'oppose au Soleil mais cela devrait vous permettre d'avoir de meilleures relations avec quelqu'un de votre entourage. Il ou elle est un peu votre bête noire, vous n'appréciez pas cette personne. Le mieux est de rester indifférent, tout en étant poli avec lui/elle. 2e décan, vous serez " ailleurs ", dans votre monde et apparemment vous vous y sentirez très bien. Ne vous en culpabilisez pas. 1er décan, un petit déplacement pourrait être au menu.



Sagittaire

3e décan, Vénus et Mars créent toujours de l'enthousiasme, surtout si vous partez en vacances, mais l'opposition du Soleil et de Pluton vous regarde aussi et il semble qu'un problème financier pourrait vous tracasser aujourd'hui et demain. Ce n'est pas quelque chose de récent, mais peut-être que l'un de vos créanciers pourrait vous menacer. 2e décan, vous ferez tout pour que ce que vous avez prévu pour la journée soit agréable et pas seulement pour vous, mais aussi pour vos amis, votre famille, ceux que vous aimez en général. 1e décan, vos échanges ne seont pas très satisfaisants jusqu'à dimanche.



Capricorne

Si Pluton est positive dans votre thème, vous aurez vraiment l'impression, 3e décan, d'avoir un contrôle total sur vous-même et sur ce que vous avez entrepris. Mais si la planète n'est pas positive, vous aurez au contraire tendance à douter de vous, de vos capacités et, parfois, de la direction que vous avez prise. Et vous exagèrerez votre ressenti, alors que vous devriez le minimiser. 2e décan, vous vous sentirez responsable de la bonne entente entre vos proches ou entre les membres de votre équipe. 1er décan, vous aurez l'occasion de vous mettre d'accord avec quelqu'un ou d'obtenir une validation.



Verseau

L'opposition entre le Soleil et Pluton occupe des secteurs qui parlent surtout de travail, d'obligations qui vous privent, momentanément de votre liberté, notamment 3e décan. Ce n'est pas une configuration qui vous autorise à partir en vacances en laissant du travail derrière vous ; il faut que vous le terminiez avant ! 2e décan, vous, vous pouvez partir le coeur léger, vous êtes en phase avec la conjoncture et avec votre besoin d'espace et de liberté. Toutefois, un certain problème partira avec vous... 1er décan, si vous faites vos valises, ne faites pas autre chose en même temps : concentrez-vous.

Poissons

Vous n'avez que des bons aspects en ce moment, les planètes sont bien alignées, en particulier le Soleil et Pluton qui vous envoient de bons influx aujourd'hui et demain, 3e décan. Vous pourrez compter sur votre réseau relationnel, sur les nouveaux amis que vous vous êtes faits ces derniers temps, autant qu'ils pourront compter sur vous. 2e décan, si vous avez un budget pour vos vacances, sachez le respecter si vous ne voulez pas vous prendre la tête à un moment ou à un autre. 1er décan, Mercure est votre alliée, profitez-en pour faire une demande, ou effectuer un déplacement.