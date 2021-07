L'horoscope du mercredi 14 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

À moins d'un ascendant très prudent, comme la Vierge, vous aimez prendre des risques et c'est le cas en ce moment pour le 3e décan. Cependant, la Lune est en Vierge et vos petites voix intérieures vous disent de faire preuve de retenue, de ne pas trop vous lâcher la bride. Mais s'il s'agit de séduire, là vous pouvez y aller franco, soyez même assez direct. 2e décan, on ne vous reconnaîtra pas tellement vous réfléchirez avant d'agir, mais il est possible que vous y soyez contraint par l'un de vos proches, inquiet pour vous ! 1er décan, dites ce que vous avez sur le coeur si vous le voulez, mais attendez-vous à des réactions de votre interlocuteur.

Taureau

Ça risque de tourner à l'orage pour le 3e décan, vous avez peut-être accumulé du ressentiment et il faut que ça sorte. Allez-y, ne craignez rien, laissez les mots exprimer ce que vous ressentez, je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas bon de garder les choses pour vous sous prétexte que vous ne voulez pas de conflit. 1er décan, pas d'orage pour vous puisque, grâce à Mercure, vous vous exprimerez facilement et que vous partagerez ce que vous ressentez, même vos ressentiments. 2e décan, une très bonne journée pour vous, quelque chose d'inattendu est au programme.

Gémeaux

Les natifs du 3e décan doivent se méfier de leurs emballements en ce moment, vous savez bien que vous avez une dissonance de Neptune et que vous pouvez tomber sur des gens manipulateurs. Donc né autour des 11, 12, 13 juin, essayez de garder une distance, celle qui vous permet d'avoir un regard lucide sur ceux que vous rencontrez. 1er décan, les mouvements d'argent sont d'actualité, surtout si vous êtes né vers le 24 mai, les choses devraient se passer sans problème, vous n'aurez pas à y revenir. 2e décan, essayez de contenir un excès de nervosité, probablement dû à un manque de sommeil.

Cancer

Le Soleil s'accorde, aujourd'hui et demain, avec la mystérieuse Neptune. Sans savoir pourquoi, vous allez sentir, pressentir certaines choses, votre intuition captera tout ce qui émane des autres, les bonnes ondes comme les mauvaises. Faites confiance à ce ressenti, c'est important car les apparences sont souvent trompeuses (3e décan). 1er décan, né le 25, Mercure est conjointe à votre Soleil et vous invite au dialogue, sachez que votre ou vos interlocuteurs seront très émotifs. 2e décan, Lune et Uranus vous regardent, vous pourriez ressentir des émotions nouvelles.

Lion

Vénus et Mars sont conjointes et également en conjonction avec vous, 3e décan et surtout né autour du 13 août. Il se peut que vous tombiez amoureux à la vitesse de l'éclair, ou que les sentiments que vous avez pour votre chéri/e soient soudain décuplés. Toutefois, une grosse dispute peut aussi éclater. 2e décan, que vous contrôliez vos émotions est une bonne chose, mais il ne faut pas les refouler, les faire disparaître de votre conscience : établissez un lien entre elles et des événements du passé, voire de l'enfance. 1e décan, si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur un travail, mettez-le de côté pour le reprendre demain.

Vierge

2e décan, la Lune est chez vous et s'aligne avec Uranus, ne rejetez pas ce que vous ressentez, surtout vos intuitions. Certes, elles ne sont pas rationnelles et vous avez l'esprit rationnel, mais vous avez des capteurs qui fonctionnent en-dehors de votre conscient et ce sont eux qui vous avertissent, par exemple, quand vous avez affaire à quelqu'un de pas bien. 1er décan, né le 25 juin, un coup de fil d'un ami, ou à un ami, ne peut que vous faire plaisir. 3e décan, l'amour est là mais vous ne l'exprimez pas, ou alors de manière très... silencieuse.

Balance

3e décan, que vous soyez en vacances ou non, vous pourriez vous faire un nouvel ami ou alors tomber très amoureux, surtout si vous êtes né autour des 13, 14 octobre. La conjonction entre Vénus et Mars est réputée pour les coups de coeur et elle reste active toute la semaine. Mais un projet peut aussi démarrer sur les chapeaux de roues. 2e décan, vous avez un objectif, probablement financier, et au lieu de vous reposer, vous y penserez beaucoup. 1er décan, né vers le 26 septembre, prévoyez une discussion interminable, chacun cherchant à avoir raison. Demain, vous n'y penserez plus.



Scorpion

Que ce soit parce que vous partez en vacances, ou parce que vous allez retrouver quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, en tout cas vous aurez des émotions fortes, 3e décan. Peut-être que vous attendiez ce moment depuis longtemps ? Mais attention, il peut aussi y avoir une dispute avec un parent qui ne sera pas d'accord avec vos choix. 2e décan, si vous rencontrez quelqu'un, votre première impression sera la bonne, ne vous fiez pas aux apparences. 1er décan, vos réflexions ou discussions à propos d'un projet seront au centre de vos préoccupations (né vers le 27 octobre).

Sagittaire

Il y a de la joie pour le 3e décan, ça va durer toute la semaine et c'est probablement lié au départ en vacances, et surtout au fait que vous n'allez plus vous sentir enfermé entre vos quatre murs, ceux de la maison ou du bureau. Votre besoin d'espace sera comblé. Mais vous pouvez aussi, né autour du 12 décembre, tomber très amoureux. 2e décan, vous serez respectueux des règles, des consignes mais aussi de la sensibilité de vos proches avec qui vous partagerez des émotions liées au passé, ou à quelqu'un du passé. 1er décan, un proche vous exprimera des doutes ou une méfiance : rassurez-le/la.

Capricorne

2e décan, la Lune active le bon aspect que vous envoie Uranus ; est-ce que l'arrivée d'un enfant n'aurait pas un peu bouleversé votre vie et surtout votre manière d'aimer ? Si c'est votre cas, attention à ne pas vous dévouer exclusivement à votre enfant, n'oubliez pas l'existence de votre conjoint ni ce qui vous unit. Ne soyez pas uniquement un parent. 1er décan, c'est toujours Mercure qui vous regarde et qui vous dit d'ouvrir le dialogue avec un proche, ou l'un de vos enfants. Il faut améliorer votre relation avec cet enfant. 3e décan, des hauts et des bas financiers ? Ne vous inquiétez pas, ça passera.

Verseau

Il va falloir faire des calculs dans votre tête aujourd'hui, 2e décan. Peut-être parce que vous savez que vous allez avoir quelque chose à payer, une dette à rembourser. Cela dit, vous devez peut-être plus que de l'argent à quelqu'un ; cette personne vous a aidé et il serait bon que vous lui exprimiez de la reconnaissance, ça fait toujours du bien. 1er décan, même aujourd'hui, vous serez au travail, il arrive que vous ne calculiez même pas les jours fériés si votre travail vous passionne. 3e décan, né autour du 9 février, Vénus et Mars sont face à vous : accord ou désaccord ? Les deux sont possibles.

Poissons

2e décan, vous avez les faveurs de la Lune et d'Uranus, aussi peut-il y avoir du nouveau dans votre vie quotidienne. Peut-être tout simplement un départ en vacances avec vos enfants, en famille. Et ceux qui se sont découvert un nouveau hobby devraient en éprouver des émotions qu'ils sauront partager avec leurs proches. 1er décan, vous êtes plus ouvert aux relations, le fait d'être en vacances, d'être " ailleurs " pouvant vous y aider. 3e décan, si vous faites quelques travaux de décoration chez vous, ayez confiance en votre goût et ne laissez personne critiquer vos choix.